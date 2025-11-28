Az MI-versenyben Európa kullog, de legalább a lufi kidurranása nem fenyegeti

A mesterséges intelligencia (MI) vonatán eddig úgy néz ki, nincsen fék. Ameddig az USA-ban a jelenség megállíthatatlanul robog, addig az EU-ban alig-alig üti fel a fejét mesterséges intelligenciával foglalkozó cég, de ettől még a lelkesedés az MI iránt töretlen itt is. Miközben a technológia átírja az internetről és az egész virtuális térről alkotott eddigi képünket, a száraz gazdasági számok (a technológiába áramló tőke vagy a tőzsdei értékeltség) magukért beszélnek.

A lufi kidurranása nem fenyegeti Európát, hátul kullog az MI-versenyben / Fotó: RaffMaster / Shutterstock

Mára odáig jutottunk, hogy a gyakorlatban MI-vel próbáljuk kiszűrni az MI által generált tartalmakat, tesszük mindezt több-kevesebb sikerrel. Közben az interneten fellelhető anyagokba vetett hitünk egyre csökken. Viszont egy dolog kapcsán, úgy tűnik, nincsen kétség vagy bizalomvesztés:

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó cégek részvényeinek árfolyamai továbbra is tündökölnek.

Van az a közhelyes mondás, hogy akkor érdemes kiszállni egy pozícióból, mikor már a taxiban is azt hallja az ember, hogy milyen jó döntés abba az eszközbe fektetni. Arról nem szól a fáma, hogy vajon mi a helyes befektetői döntés, ha az ember a taxiban azt hallja nap mint nap, hogy most már tényleg kipukkad a mesterségesintelligencia-lufi. De létezik-e egyáltalán az a bizonyos lufi?

Az kétségtelen, hogy az amerikai tőzsdéken látott techrészvény-árfolyamok robbanása óriási volt. A cégekkel szembeni várakozások jócskán megnövekedtek, és spekulánsokból sem szenved hiányt a piac. A hagyományos vállalati értékelési gyakorlatok szerint ezek a technológiai óriások sokszorosan túl vannak árazva. A lufielmélet mellett érvelők sokszor hozzák fel példaként a dotcombuborékot és annak kidurranását. Valóban egy évtizedek óta nem látott korrekció jöhet a tőzsdéken? Vagy esetleg egy új korszakba léptünk, ahol már újra kell definiálnunk minden eddigi tudásunkat az árazás határairól?

A válasz nem egyértelmű. Az biztos, hogy a jelenlegi helyzet struktúrájában jelentősen különbözik a 90-es években látott technikai boomtól és az évtized végi tőzsdei spekulációtól. Míg akkor sok kisebb cégbe fektettek az emberek, addig napjainkban a részvényekben lekötni kívánt pénzek nagy része a piacvezető cégek felé áramlik. Ezek többségükben olyan vállalatok, akik túlélték a dotcomtörést, és azóta is komolyabb baj nélkül menetelnek előre. Sőt, egyesek ezeket a cégeket egyenesen a kockázatmentes befektetés kategóriájába sorolják.