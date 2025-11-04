Érezhetik a FOMO, a kimaradástól való félelem tüneteit a hazai vezetők is, egy friss felmérés eredménye, amelyet a PwC idén szeptemberben adott közre, legalábbis erre utal. A magyarországi vezérigazgatók mindössze ötöde mondja ugyanis, hogy cégüknél a generatív mesterséges intelligencia még nem kapott semmilyen szerepet – a vállalatok 80 százaléka nemcsak használja valamilyen formában az MI-t, hanem ennek köszönhetően a hatékonyság növekedését is tapasztalja.

MI a munkahelyen: FOMO vagy vállalati stratégia? / Fotó: Summit Art Creations / Shutterstock

Ugyanakkor a bevétel és a jövedelmezőség a vállalatok alig több mint tizedénél növekedett a technológia jóvoltából, és ez elmarad a tavalyi felmérésben részt vevő vezérigazgatók előrejelzésétől. Ezzel együtt a megkérdezettek bizakodása töretlen, kétötödük arra számít, hogy a generatív MI segítségével idén már üzletük jövedelmezőségén is javítani tudnak. De mi kell ahhoz, hogy ezek a várakozások teljesüljenek?

Pánik helyett vezérelje stratégia az MI vállalati bevezetését

A vezérigazgatók válaszaiból ítélve a hazai vállalatok többsége ma még elsősorban információk keresésére, levelek és dokumentumok szövegezésére használja a generatív MI-t, vagyis egyszerűbb feladatok elvégzését támogatja vele, amelyek idő- és erőforrásigényéről eleve nem rendelkezik adatokkal, így a hatékonyság növekedését sem tudja pontosan mérni.

Nem árt persze, ha egy kis FOMO is közrejátszik abban, hogy a cégek a technológiát ilyen kézenfekvő módon igyekeznek minél előbb munkára fogni. A mesterséges intelligencia térhódítása olyan fejlődést hoz, amelyből senki sem akar kimaradni. A vállalatvezetők azonban merő trendkövetés helyett inkább számszerűsített előnyöket, üzleti eredményeket akarnak látni, hogy a ráfordítások megtérüléséről is meggyőződjenek. Ehhez pedig a hype hatására megtett első lépéseknél tovább kell menniük.

Ma már nem az a kérdés, hogy a vállalat bevezesse-e a mesterséges intelligenciát, választ arra kell találni, hogy az üzlet mely MI-képességekkel növelheti eredményességét. A vállalatoknak stratégiát kell alkotniuk a mesterséges intelligencia hasznos, értékteremtő és etikus alkalmazásához, amelyben az üzleti célokat és a mérőszámokat is meghatározzák. Jóllehet sok hazai vállalat ebbe már belefogott, többségük még a kezdeteknél tart, de ez ne tartsa őket vissza a kísérletezéstől. Indítsanak közben MI-próbaprojekteket, hogy egyszerű trendkövetés helyett holnap már lépéselőnyből mutathassák a fejlődés irányát.