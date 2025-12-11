Az AI elkezdte törleszteni, amit korábban elvett
Három év telt el azóta, hogy a ChatGPT megjelenésével az OpenAI felforgatta a digitális világot. Akkor sokan attól tartottak, hogy az AI-eszközök – például a Google új funkciója, az AI Overviews – elszívják a forgalmat a weboldalaktól. A JabJab AI Traffic Index legfrissebb adatai azonban mást mutatnak: az organikus forgalomban nem látható szignifikáns csökkenés, viszont az AI eszközök egyre több látogatót terelnek vissza a weboldalak irányába. Ez azt jelzi, hogy az AI nem pusztán „elveszi” az információt, hanem egyre aktívabban átnavigálja a látogatókat a forrásoldalakra.
A híroldalak vezetik a mezőnyt: naprakész, rendszeresen frissített tartalmaik miatt az AI-eszközök leggyakrabban rájuk hivatkoznak. Őket követik az apróhirdetési oldalak és a piacterek, amelyek adatgazdagságuk révén szintén kiemelt szereplők. Az év elején még alig látszott az AI hatása, de februártól megindult az első komolyabb visszaterelés, májusban pedig sok weboldal kétszer vagy háromszor annyi látogatót kapott AI-eszközökből, mint korábban.
Miért fontos ez a trend?
Az AI 2025-re elérte az átlag internet felhasználót is és egyre többen használják információ keresésre. Ez egyszerre lehet rémisztő és lenyűgöző a vállalkozások számára: mi lesz most a SEO-ba (keresőoptimalizásába) fektetett energiával, a kereső hirdetésekkel, a Google dominanciájával?
A Google komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy a mesterséges intelligenciát beépítse a keresőjébe. Az AI Overviews a keresési eredmények fölött vagy között jelennek meg, és céljuk, hogy gyors választ adjanak. Ahol elérhető, a Google adatai szerint már 10 százalékkal nőtt a keresések száma az ilyen összefoglalók megjelenésekor. Az AI-eszközök tehát új csatornát jelentenek a forgalomszerzésben. Aki felismeri, hogy a tartalmak optimalizálása nemcsak a klasszikus SEO-ról szól, hanem arról is, hogy az AI „érti” és ajánlja az adott oldalt, az komoly versenyelőnyhöz jut. Ez a felismerés különösen fontos a digitális ügynökségek számára: az AI nem ellenség, hanem partner, amely más megközelítést igényel a stratégiában és a kreatívokban. Az OpenAI például nemrég indította el a Shopping Research funkciót, ami kicsiben az árösszehasonlító oldalak konkurense lehet.
Az EU szabályozási környezete is változhat: nem kizárt, hogy idővel előírják, mennyire kell az AI-eszközöknek visszaterelni a forgalmat a forrásoldalakra. Eközben a Google már teszteli az AI-válaszokban megjelenő hirdetéseket, amelyek 2026-ban nálunk is megjelenhetnek. Ez új kihívás lesz a reklámszövegíróknak, hiszen a hirdetéseknek az AI által adott válaszokat kell majd kiegészíteniük.
A Q3-as adatok tanulságai
A JabJab AI Traffic Index 2025 harmadik negyedéves jelentése szerint a forgalom stabilitása mellett egyes szegmensekben látványos növekedés tapasztalható. A híroldalak és piacterek mellett az elektronikai webáruházak és a banki szektor is profitált az AI-eszközökből érkező látogatásokból. Jelentésünk kiemeli: az AI-forgalom nem lineárisan nő, hanem hullámokban – februárban és májusban például kiugró növekedést láttunk. A digitális marketingben a rugalmasság és az előrelátás kulcsfontosságú. Azok a cégek, amelyek időben reagálnak az AI által hozott változásokra, nemcsak megőrzik, hanem növelhetik is piaci részesedésüket.
Az AI Traffic Index elemzésünk üzenete úgy vélem, egyértelmű: az AI-eszközök nem konkurensei a weboldalaknak, hanem új lehetőséget jelentenek a forgalomszerzésben. A digitális ökoszisztéma átalakul, és aki ebben az új környezetben proaktívan cselekszik, az nyertes lesz. A SEO, a tartalomoptimalizálás és a hirdetési kreatívok új szemléletet igényelnek – de a lehetőség adott, hogy az AI ne elvegyen, hanem hozzáadjon.