Öt kihagyhatatlan lépés a sikeres digitalizációs projektekhez

Vonjuk be a kollégákat / Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

3. Vonjuk be a kollégákat

A változás kezelése nem kerülhető el. Kommunikáljuk őszintén, hogy mit miért csinálunk. Nem azért, mert el akarjuk bocsátani az embereket, hanem mert versenyképesek akarunk maradni. Képezzük alaposan a kollégákat – ne csak egy kétórás tréning legyen, folyamatos támogatás is kell.

Nevezzünk ki „bajnokokat” az üzleti oldalról – olyan kollégákat, akik értenek a folyamatokhoz, és lelkesen támogatják a változást. Ők segítenek a többieknek, és visszajelzést adnak a fejlesztőknek.

4. Biztosítsuk az aktív vezetői támogatást

Legyenek heti steering committee ülések. Nem havi, heti 30-45 perc, ahol a projektvezető beszámol, a vezetés pedig gyorsan dönt a felmerült akadályok elhárításáról. A CEO vagy COO mindenki által láthatóan vegyen részt ezeken – ez üzenet a szervezetnek, hogy ez egy valóban fontos projekt.

Az egyik nagy cégnél a vezérigazgató-helyettes minden héten 30 percet szentelt a projektnek. „Ez volt a legjobb befektetésem. Azonnali döntéseket hoztam akkor, amikor arra szükség volt. Nem voltak többhetes várakozások az értekezletekre.”

5. Válasszunk jól technológiai partnert

A magyar előírások ismerete és a magyar nyelvű támogatás elengedhetetlen – nem lehet arra várni, hogy az angol helpdesk válaszoljon. Olyan partnerre van szükség, aki ismeri a magyar kkv-k és nagyvállalatok problémáit, és tud rugalmasan integrálódni meglévő rendszerekkel (SAP stb.). De ami a legfontosabb: ne csak szállító legyen, hanem partner, aki a hasonló projektekben szerzett tapasztalatával segít a folyamatok újragondolásában, és nem csak egy szoftver bevezetése a célja.

A rendszer kiválasztásánál fontos szempont, hogy a várható felhasználószámot ki tudja-e szolgálni. Sok olyan program van, amely 50 felhasználónál jól működik, de száz vagy több száz felhasználónál már exponenciálisan belassul.

Érdemes odafigyelni arra is, hogy milyen GDPR- és NIS2-megfelelőséggel rendelkezik az adott rendszer, és hogyan illeszkedik a már működő informatikai infrastruktúrához. Válasszunk az igényeknek megfelelő, robusztus technológiát, például a weboldalak fejlesztésére kialakított PHP nem biztos, hogy megfelelő eszköz nagyvállalati rendszerek fejlesztéséhez és karbantartásához.