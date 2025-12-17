Deviza
ehs rendszer

Az EHS lehet a cégek következő nagy dobása?

Az Európai Unió közelmúltbeli döntésével új esélyt kaptak a vállalatok arra, hogy átgondolják a környezeti, munkaegészségügyi és -biztonsági (EHS) kérdésekkel kapcsolatos stratégiájukat. A CSRD jelentéstételi kötelezettség bizonyos elemeinek halasztásával az EHS közvetlenebb szerephez juthat a fenntarthatósági célok elérésében, illetve a beszállítói ESG-kockázatok megértésében és kezelésében. A cégek számára ez nem csupán adminisztratív kihívás, hanem olyan lehetőség is, amelynek kiaknázásával hosszú távon fejlettebb, ellenállóbb és átláthatóbb működést alakíthatnak ki.
Szerző képe
Lukács Ákos
EY partner, klímaváltozási és fenntarthatósági szolgáltatások
59 perce
Ehs Rendszer Kockázat Európai Unió Digitális Ehs Fejlesztés
Fotó: Shutterstock/Kong AP

A felső vezetők tisztában vannak vele, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kellene fektetniük a munkaerő megtartására és a környezeti, munkaegészségügyi és -biztonsági kérdésekre, ezek mégsem jelennek meg kellő súllyal a hosszú távú üzleti stratégiákban. Ez rajzolódik ki az EY friss EHS-fókuszú felméréséből, amelyben világszerte több mint 500 EHS-szakembert és döntéshozót kérdezték meg arról, hogy a cégek milyen mértékben alkalmazzák az intézkedéseket. 

EHS,A,Group,Of,People,Are,Looking,At,A,Graph,On
Az EHS lehet a cégek következő nagy dobása? / Fotó: Kong AP / Shutterstock

Ami viszont jó hír, hogy a vállalatok többsége már felismerte az EHS-ben rejlő üzleti potenciált, és a megkérdezettek háromnegyede növelni szeretné az ilyen jellegű beruházásokat a következő három évben. A vállalatok közel kétharmada úgy látja, hogy ezek a kezdeményezések közvetlenül hozzájárulnak a kereskedelmi érték növekedéséhez, például az ügyfelek lojalitásán, a befektetői bizalom erősödésén vagy a márka reputációján keresztül. Tízből nyolc válaszadó pedig azt tapasztalta, hogy az EHS-fejlesztések nyomán jelentősen javult a működési hatékonyságuk.

Ráadásul a cégek döntő többsége az EHS-rendszereknek tulajdonítja a rugalmasságot és a válságállóságot, ami a geopolitikai bizonytalanság és az ellátási láncokban tapasztalt zavarok éveiben igazán értékes. Egy érettebb EHS-funkció tehát nemcsak a megelőzésben és a jogszabályi megfelelésben tesz hozzá egy szervezet felkészültségéhez, hanem a vállalat ellenálló képességét is jelentősen növeli.

Lemaradó régiók

Miközben nemzetközi szinten a vezetők többsége felismeri az EHS-ben rejlő stratégiai lehetőséget, az EMEIA-régió – így Európa, a Közel-Kelet, India és Afrika – látványosan elmarad a mérések és az adatvezérelt működés terén. A felmérés szerint mindössze a vállalatok 40 százaléka méri kvantitatívan a legfontosabb EHS-mutatókat, és a szervezetek 31 százaléka gyűjt ugyan adatokat, de azokat nem elemzi, nem építi be a döntéshozatalba, és nem használja fel a fejlesztési irányok kijelölésére.

Ez a hiányosság különösen problematikus a CSRD-módosítások tükrében, hiszen az adatok pontossága és követhetősége már alapfeltétel, sőt az ellátási láncok teljes hosszában elvárt transzparencia miatt a vállalatoknak a korábbinál sokkal mélyebb és szélesebb körű adatgyűjtésre lesz szükségük. A régiós cégeknek is nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a digitális mérési, nyomon követési és riportálási rendszerek kiépítésére, hiszen ezáltal jelentős versenyelőnyre is szert tehetnek. Adat és digitalizáció nélkül a jelentéstétel, a kockázatok feltérképezése és a beszállítói lánc átláthatóvá tétele kivitelezhetetlen.

A digitalizáció megkerülhetetlen szerepe

A tanulmány adatai szerint a következő években a vállalatok háromnegyede növelni kívánja a digitális EHS-rendszerekre fordított beruházásait. A tapasztalatok alapján azok a cégek, amelyek már ma is egységes vagy többfunkciós EHS-platformokra támaszkodnak, egyértelmű előnyöket élveznek: a felhasználók 86 százaléka arról számolt be, hogy a digitális eszközök javítják a kockázatok azonosítását és az incidensek megelőzését, míg 81 százalék szerint ezek a rendszerek segítenek feltárni a vakfoltokat, vagyis azokat a területeket, ahol korábban nem volt kellően átlátható a működés.

A mesterséges intelligencia megjelenése tovább gyorsítja ezt a folyamatot. A prediktív elemzések képesek előre jelezni, hogy mely események hordoznak nagyobb kockázatot, mikor várhatók rendellenességek, vagy milyen területeken lenne szükség külön ellenőrzésre. A döntéshozók így nemcsak reagálni tudnak egy-egy esetre, hanem megelőzni is képesek azokat. Ez az átalakulás különösen azoknál a vállalatoknál fontos, ahol költségnyomás nehezíti a hosszú távú befektetéseket: a digitalizáció ugyanis bizonyítottan csökkenti a leállások, incidensek és hibák költségeit.

Az EHS stratégiai jelentősége

A vállalatok számára egyre világosabb, hogy az EHS nem adminisztratív kötelezettség, hanem olyan stratégiai eszköz, amely közvetlenül járul hozzá az üzleti sikerhez. Egy érett EHS-rendszer egyszerre támogatja a fenntarthatósági célokat, a beszállítói kockázatok kezelését, a reputáció építését és a működési hatékonyság növelését. A tanulmány kimutatta, hogy a cégvezetők szerint az EHS-fejlesztések nemcsak a szabályozói megfelelést javítják, hanem erősítik a vállalat piaci megítélését, sőt a befektetői érdeklődést is. A megkérdezett társaságok több mint háromnegyede úgy látja, hogy az EHS-kezdeményezések pozitívan hatnak a partnerek bizalmára.

Mindezek tükrében világos, hogy az EHS érdemi fejlesztése nem luxus, hanem előrelátó stratégiai döntés. Azok a cégek, amelyek most lépnek, évekre meghatározhatják piaci pozíciójukat – legyen szó a munkaerő megtartásáról, az ellátási láncok stabilitásáról vagy a fenntarthatósági célkitűzések eléréséről.

Mit léphetnek a vállalatok?

Az EU-döntése értelmében késleltetik néhány jelentős CSRD-kötelezettség, köztük a nagyvállalatok számára a „második hullámban”, azaz a 2028. évi jelentés közzétételét a 2027-es pénzügyi évről. Ez ritka alkalmat teremt a szervezetek számára, hiszen a döntéshozók most még idejében elkezdhetik újragondolni, hogyan épülnek be az EHS-folyamatok a működésük egészébe, és miként tudják azokkal tartósan támogatni a szabályozói megfelelésre és fenntarthatósági célokra épülő stratégiájukat. A sikerhez elsősorban három tényező szükséges: a stratégiai szintű vezetői elköteleződés, az adatalapú működés megerősítése és a digitalizációt elősegítő fejlesztések felgyorsítása. Azok a szervezetek, amelyek ezeket a területeket összekapcsolják, sokkal nagyobb eséllyel felelnek majd meg a jövőbeni szabályozási követelményeknek, miközben hatékonyabb, átláthatóbb és ellenállóbb működési keretet alakítanak ki.

Lukács Ákos
Lukács Ákos

