Gyere a napra! – Cél a napenergia komplex hasznosítása

Napjainkban az egyik leginkább kiélezett politikai és gazdaságstratégiai kérdés Európában Magyarország hozzáférésének biztosítása az orosz olajhoz, illetve földgázhoz. Mindeközben elfeledkezünk arról, hogy az elmúlt néhány évben milyen hatalmas átalakulás ment végbe a magyar energiamix vonatkozásában.

Cél a napenergia komplex hasznosítása / Fotó: A Hip A Hub Stock / Shutterstock

2025 nyarán a különböző napelemes rendszerek (lakosságinapelem-telepítések, vállalkozások hasonló fejlesztései, illetve naperőművek) mintegy 8300 megawatt kapacitást teremtettek, amely a megújuló energián belül a napenergia hasznosítása terén hazánkat Európa élvonalába emelte. Amíg 2015-ben a megújuló energia döntően a biomassza, illetve biogáz hasznosítására épült, amely kiegészült a napenergia, a földhő, illetve a szélenergia hasznosítását célzó kisebb kapacitásokkal, addig napjainkra már a megújuló energia a második helyre került, az atomenergia hasznosítása mögé, a magyarországi energiatermelés terén. Napjainkban az energiamix a következőképpen áll fel: atomenergia 42,8 százalék, fosszilis energia 26,2 százalék, illetve megújuló energia 31,1 százalék. A 2020-as években rövid idő alatt igen jelentősen nőtt a napelem-kapacitások aránya: felhasználása ma már megelőzi a földgázét is.

Összehasonlításképp érdemes megemlíteni, hogy jelenleg az energiamixben a napelem aránya már 24 százalék, miközben a 2010-es évek közepén uralkodó biomassza és biogáz alig haladja meg a 4 százalékot. Érdemi szélerőmű-kapacitásról továbbra sem beszélhetünk.

Ha mindezt az Európai Unió számaival hasonlítjuk össze, akkor érdekes adatokra bukkanunk. Ezek közül a legjelentősebb az a változás, hogy 2025-ben már a napenergia vált az Európai Unióban a villamosenergia-mix legfontosabb összetevőjévé (22 százalék). A megújuló energia gyors előretörése hazánkban a nemzetközi tendenciaelvárásokat követi, természetesen azzal a különbséggel, hogy vannak olyan európai országok, ahol a megújulóenergia-termelés aránya az összes energia előállításán belül meghaladja a 90 százalékot (pl. Dánia 94,7 százalék, Lettország 93,4 százalék, Ausztria 91,8 százalék). Bár hazánkban a fosszilis energia csökkenő tendenciája egyértelmű, rövid távon a jelentős visszaszorulásával mégsem számolhatunk, ami betudható azoknak a nagy ipari beruházásoknak, amelyek kiemelkedő energiaigényt támasztanak hazánkkal szemben (pl. az akkumulátorgyárak energiaigénye csak gázüzemű csúcserőművekkel elégíthető ki).