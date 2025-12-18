A humanoid robotok valóban már karnyújtásnyira vannak?

2025 októberében az 1X Technologies nevű norvég-amerikai cég nagy nyilvánosságot kapott az Egyesült Államokban. Az 1X ugyanis megnyitotta az előrendelést a NEO nevű humanoid robotjaira. A Neót a világ első kifejezetten háztartási felhasználásra kész humanoid robotjaként mutatták be. A csaknem 170 centiméter magas, 30 kilogramm súlyú robot több színben lesz elérhető. Az ára 20 ezer dollár az első megrendelők számára, és a robot havi 499 dolláros előfizetéses szolgáltatásként is bérelhető lesz. A kiszállítások megkezdését az 1X az Egyesült Államok piacán 2026-tól ígéri, 2027-től pedig már nemzetközi terjeszkedés is szerepel a terveik között.

A Neo humanoid robot / Forrás: Az 1X Technologies honlapja

Humanoid robotok

Az elmúlt években az 1X Technologies mellett számtalan amerikai és kínai cég ért el jelentős előrehaladást a saját humanoid robotjai fejlesztésében. A nagyobb amerikai cégek között ott van a Tesla, a Boston Dinamics, a Figure AI, az Agility Robotics és az Apptronik. A kínai cégek közül érdemes megemlíteni az Ubtech Robotics, az Unitree Robotics, az Xpeng és a Fourier Intelligence nevű cégeket. (Kínában jelenleg mintegy 150 cég fejleszt gőzerővel humanoid robotokat.)

Humanoid robotokról az emberiség már több évtizede álmodozik, de az elmúlt öt évben ebben az ágazatban igazán felgyorsultak az események. Szinte havonta jönnek ki újabb és újabb – igaz, még fejlesztési fázisban lévő – robotmodellek, a humanoidok fejlesztésével foglalkozó cégekhez – a Tesla kivételével szinte az összes start up kategóriában van – pedig elkezdett áramlani a kockázati tőke.

A kínai Fourier Intelligence GR-2 robotja / Forrás: A Fourier Intelligence honlapja

Az óriási fejlődést jól mutatja az amerikai Figure AI robotmodelljének az evoluciója csupán az elmúlt két év alatt: a cég 2023 októberében mutatta be az első robotját (Figure 01), ezt 2024 augusztusában követte a második generáció (Figure 02), majd 2025 októberében a harmadik generáció (Figure 03). A fejlődés az egyes generációk között óriási: a Figure AI az elmúlt két év alatt olyan előrelépést tett a robotmodelljeiben, amiről korábban azt gondolták, hogy évtizedekig fog tartani. 24 hónap alatt hatalmas ugrás történt a Figure robotoknál a kézügyesség, a járási biztonság, a járási sebesség, a terhelhetőség, a külső dizájn, az üzemidő, a számítási kapacitás és a felhasznált anyagok minősége területén. 2024-től a Figure 02 robotokat már a BMW-gyárakban kezdték el tesztelni: a Figure robot feladata, hogy fémlemez alkatrészeket fogjon meg, és azokat nagy pontossággal behelyezze egy speciális rögzítőszerkezetbe.