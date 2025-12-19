Deviza
jegybank

Ez lehetett Powell utolsó kamatvágása a tengerentúlon?

Az amerikai jegybanki szerepet betöltő Fed nem okozott meglepetést idei utolsó kamatdöntő ülésén, 25 bázisponttal csökkentette a kamatszintet, ezzel az irányadó ráta 3,50–3,75 százalékra mérséklődött. Jerome Powell Fed-elnök szerint a mostani kamatcsökkentéssel jól pozicionált helyzetbe került az amerikai jegybank ahhoz, hogy kivárjon, és értékelje a gazdasági folyamatokat. A piacok jelenleg 2026. júniusig nem áraznak újabb kamatvágást, de akkor már nem Jerome Powell lesz a Fed elnöke.
Szerző képe
VG Elemző: Balog-Béki Márta
az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője
42 perce
Jegybank Fed Jerome Powell Elnök Kormányzótanács
Fotó: Anadolu via AFP

A leendő Fed-elnök személyéről szóló diskurzus már az idei évet is áthatotta, holott Jerome Powell mandátuma 2026. májusig szól. Az elmúlt közel egy évben a Fed több kormányzati kritikát is kapott, amire nyilvánosan korábban azért nem volt sokszor precedens. Az alapkamat csökkentésének késlekedése, a kamatcsökkentés kormány által várt szintjének hangoztatása, a Fed-kormányzó tervezett elmozdítása (ez az ügy csak januárban érhet véget) vagy akár a Fed-elnök elmozdítására történő utalás mind olyan hírek voltak, amire azért a befektetők felkapják a fejüket. Ez a nyomás a Feden minden bizonnyal 2026-ban is fennmarad, tekintve, hogy félidős választások közelednek és azt se feledjük, hogy az egyre duzzadó költségvetési hiány finanszírozását is támogathatná az alacsonyabb kamatkörnyezet.

Federal Reserve Chairman Jerome Powell
Jerome Powell – ez lehetett az utolsó kamatvágása a tengerentúlon? / Fotó: Anadolu via AFP

Decemberre jelentősen szűkült a lehetséges Fed-elnökjelöltek köre, de Donald Trump végleges döntését csak januárban ismerhetjük meg. A jelenleg befutónak tűnő Kevin Hassett a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója. Vele kapcsolatban a piaci szereplők félelme erősödött – ami látható a tízéves hozamok emelkedésében is –, hogy veszélybe kerülne kinevezésével a jegybank függetlensége. A magas inflációs környezetben esetlegesen véghez vitt nagyobb kamatvágások csak olajat jelentenének a tűzre, még inkább rontva az inflációs képet. Hassett is érvelt a decemberi kamatcsökkentés szükségessége mellett, de nyilatkozatában utalt arra is, hogy a következő Fed-elnöknek is a makroadatokra érzékeny személynek kell lennie, ami egy olyan üzenet lehet a piacok számára, amellyel igyekszik tompítani a kinevezése miatti félelmeket.

Jelenleg a Fed 19 fős döntéshozó testületét többnyire semlegesnek lehet nevezni, ami azt jelenti, hogy a szigorításpárti („héja”) és lazításpárti („galamb”) tagok aránya nagyjából megegyezik. A régiós jegybankárok éves rotációjával (négy szavazó tag változik) azonban minimálisan a „héja” irányba billenhet a mérleg nyelve, de alapjaiban a monetáris politika iránya nem változna meg előretekintve sem.

A jegybanktörvény több olyan korlátot is tartalmaz, amely pont a politikai célú döntéshozatal lehetőségét kontrollálja: a központi tagokat a szenátusnak is jóvá kell hagynia, kinevezésük egyszeri 14 évre szól, és időben csúsztatva kerülnek kinevezésre. A Fed kormányzótanácsában 2026. január 31-én megüresedik egy hely, és ha Donald Trump valóban Hassettet szeretné Fed-elnöknek, akkor őt ide kell ültetnie előbb, mivel a Fed-elnöknek a héttagú kormányzótanácsból kell megválasztásra kerülnie. Két kormányzótanácsi tagot már Donald Trump nevezett ki, korábban ők is a lehetséges elnökjelölti listán szerepeltek (Bowmann, Waller).

A 12 régiós jegybank éves rotációban ad szavazó tagot. Őket nem az amerikai elnök nevezi ki, de a régiós bank jelöltjét a kormányzótanácsnak ötévente jóvá kell hagynia. Egy ilyen felülvizsgálat lesz esedékes március 1-jén. Ugyanakkor januárban kerülhet pont Lisa Cook kormányzótag esetleges elmozdítási ügyének végére: kicsi annak a valószínűsége, hogy elmozdításra kerüljön, de ha mégis, akkor a kormányzótanácsban már az elnök által delegáltak lennének fölényben, így a márciusi felülvizsgálatot is átírhatnák. A dollár jelentős gyengülését így biztosra vehetnénk. És akkor elérkeztünk a májushoz: 

Powell jegybankelnöki mandátuma 2026. május 25-én jár le, ugyanakkor a kormányzótanácsban 2028. januárig szól a hivatalos megbízatása, tehát akár ebben a minőségében továbbra is a jegybanki döntéshozó testület tagja maradhat. 

A korábbi szakirodalom aláhúzza, hogy a rövid távú politikai megfontolásoktól függetlenül működő jegybankok idővel jobban teljesítenek az alacsony infláció biztosítása terén (Alesina és Summers, 1993). A függetlenség egyik biztosítéka maradhatna Powell, amit a piacok is vélhetően kedvezően fogadhatnak. De összességében azzal számolunk, hogy a dollár a következő fél évben az 1,20-os szint felé veszi inkább az irányt az euróval szemben. A kamatkülönbözet fennmaradását figyelembe véve ez is a forint stabilitását támogathatja.

VG Elemző: Balog-Béki Márta
Vg Elemző: Balog-Béki Márta, szenior tőkepiaci elemző Árokszállási Zoltán, igazgató, MBH Elemzési Centrum
Vg Elemző: Balog-Béki Márta, szenior tőkepiaci elemző Árokszállási Zoltán, igazgató, MBH Elemzési Centrum
VG Elemző: Balog-Béki Márta, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője Sümegi Ákos, az MBH Elemzési Centrum makrogazdasági elemzője

Vélemény cikkek

