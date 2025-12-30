Longevity: a hosszabb életre pénzügyileg is fel kell készülnünk

A hosszú élet titka mindig is foglalkoztatta az emberiséget, de napjainkra különösen nagy trend lett a longevity. Sokan mindent megtesznek azért, hogy a lehető legtovább éljenek, de arra már kevesebben gondolnak, hogy a hosszabb nyugdíjas életet pénzügyileg is megfelelően le tudják-e fedni.

A hosszabb nyugdíjas évekre pénzügyileg is fel kell készülnünk / Fotó: veronikdul / Shutterstock

A jó hír: várhatólag tovább fogunk élni

Nézzük is a tényeket! A születéskor várható átlagos élettartam folyamatosan növekszik. 1950-ben a várható élettartam a világon még 46,4 év volt, ami azóta 27 évvel emelkedett, 2025-ben 73,5 évre.

Az ENSZ előrejelzése szerint ez a tendencia folytatódik: a globálisan várható élettartam 2054-re már 77,4 év lehet, és a század végéig megközelíti a 82 évet. A legkedvezőbb helyzetben lévő Észak-Amerikában és Európában pedig a 89 évet is meghaladhatja a születéskor várható élettartam.

Ami ma még kuriózum, hogy valaki a 80-90 éves életkort is megélje, a jövőben már átlagosnak számíthat. Magyarországon 2050-re 81,4 évet, 2100-ra 88 évet prognosztizálnak.

Mindeközben a társadalom is öregszik. A világ leggyorsabban növekvő korcsoportja a 80 évesek vagy annál idősebbek. Jelenleg az idősek összlétszámának több mint egytizedét teszik ki. A század közepére az idősek egyötöde lesz 80 éves vagy annál idősebb.

A longevity nem csak demográfiai jelenség, hanem a gazdaságra és a nyugdíjrendszerre is hatással van . Az állami nyugdíjkasszára extra terhet róhat a nyugdíj ellátás biztosítása a növekvő számú és hosszabb ideig élő nyugdíjasok számára, miközben a nyugdíj járulékot fizető aktív korúak száma csökken.

Egészségben és betegségben is lesz helye a pénznek

A longevity kutatások rávilágítanak, hogy az emberek hajlamosak alábecsülni a nyugdíjas éveikről való gondoskodást, és még nincsenek felkészülve a hosszabb élet anyagi finanszírozására. Megtakarításra pedig mindenképp szükség lesz, akár egészségesen, akár betegeskedve telnek majd a nyugdíjas évek.

Magyarországon a férfiak átlagosan 14,4, a nők 18,2 életévet remélhettek 65 éves korukban a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint. A 65 évesen egészségesen várható élettartam viszont ennek már csak nagyjából a fele, a férfiak esetében 7,1 év, a nőknél 7,8 év.

Érdemes ezért számolni azzal is, hogy idős korban megnövekedhetnek az egészségügyi kiadások, például a gyógyszerek, a magánorvosok vagy az ápolás költségei. A nyugdíjas háztartások egészségügyi kiadásai akár kétszer-háromszor is magasabbak lehetnek, mint az aktív háztartásoké.