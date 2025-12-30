Longevity: a hosszabb életre pénzügyileg is fel kell készülnünk
A hosszú élet titka mindig is foglalkoztatta az emberiséget, de napjainkra különösen nagy trend lett a longevity. Sokan mindent megtesznek azért, hogy a lehető legtovább éljenek, de arra már kevesebben gondolnak, hogy a hosszabb nyugdíjas életet pénzügyileg is megfelelően le tudják-e fedni.
A jó hír: várhatólag tovább fogunk élni
Nézzük is a tényeket! A születéskor várható átlagos élettartam folyamatosan növekszik. 1950-ben a várható élettartam a világon még 46,4 év volt, ami azóta 27 évvel emelkedett, 2025-ben 73,5 évre.
Az ENSZ előrejelzése szerint ez a tendencia folytatódik: a globálisan várható élettartam 2054-re már 77,4 év lehet, és a század végéig megközelíti a 82 évet. A legkedvezőbb helyzetben lévő Észak-Amerikában és Európában pedig a 89 évet is meghaladhatja a születéskor várható élettartam.
Ami ma még kuriózum, hogy valaki a 80-90 éves életkort is megélje, a jövőben már átlagosnak számíthat. Magyarországon 2050-re 81,4 évet, 2100-ra 88 évet prognosztizálnak.
Mindeközben a társadalom is öregszik. A világ leggyorsabban növekvő korcsoportja a 80 évesek vagy annál idősebbek. Jelenleg az idősek összlétszámának több mint egytizedét teszik ki. A század közepére az idősek egyötöde lesz 80 éves vagy annál idősebb.
A longevity nem csak demográfiai jelenség, hanem a gazdaságra és a nyugdíjrendszerre is hatással van . Az állami nyugdíjkasszára extra terhet róhat a nyugdíj ellátás biztosítása a növekvő számú és hosszabb ideig élő nyugdíjasok számára, miközben a nyugdíj járulékot fizető aktív korúak száma csökken.
Egészségben és betegségben is lesz helye a pénznek
A longevity kutatások rávilágítanak, hogy az emberek hajlamosak alábecsülni a nyugdíjas éveikről való gondoskodást, és még nincsenek felkészülve a hosszabb élet anyagi finanszírozására. Megtakarításra pedig mindenképp szükség lesz, akár egészségesen, akár betegeskedve telnek majd a nyugdíjas évek.
Magyarországon a férfiak átlagosan 14,4, a nők 18,2 életévet remélhettek 65 éves korukban a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint. A 65 évesen egészségesen várható élettartam viszont ennek már csak nagyjából a fele, a férfiak esetében 7,1 év, a nőknél 7,8 év.
Érdemes ezért számolni azzal is, hogy idős korban megnövekedhetnek az egészségügyi kiadások, például a gyógyszerek, a magánorvosok vagy az ápolás költségei. A nyugdíjas háztartások egészségügyi kiadásai akár kétszer-háromszor is magasabbak lehetnek, mint az aktív háztartásoké.
Az orvostudomány fejlődésének és az orvostechnológiai cégek innovációinak köszönhetően viszont arra is jó kilátások vannak, hogy hosszabb ideig maradjunk fittek és egészségesek. A longevity célja nemcsak az élettartam meghosszabbítása, hanem az egészségesen eltöltött évek számának növelése is.
Népszerűek a biológiai életkor csökkentésére való törekvések is. A longevity mozgalom egyik legismertebb élharcosa Bryan Johnson, a 48 éves dollármilliárdos technológiai vállalkozó, aki komplett orvosszakértői csapat segítségével saját magán kutatja a fiatalság titkát.
Bryan Johnson módszerei közé tartozik a biohacking, ami sok apró szokás összessége, amelyek az életminőség javítására irányulnak. Az egészséges táplálkozáson és a rendszeres testmozgáson túl fontos szerepet játszik a napi rutinjában például a fény- és oxigénterápia, vagy a speciális étrendkiegészítők használata.
Nem is kell azonban a tudásért a tengerentúlra mennünk, Dr. Schwab Richárd belgyógyász, gasztroenterológus longevity tevékenysége, valamint a mikrobiommal kapcsolatos kutatásai és a táplálkozásra vonatkozó ajánlásai nemzetközi szinten is elismertek.
Fizikai és mentális egészségünk megőrzéséhez a pénzügyi stressz elkerülése is nagyban hozzájárul. Akár éveket nyerhetünk vele, ha időben gondoskodunk a pénzügyeinkről és nyugdíjas korunkban már nem kell emiatt aggodalmaskodnunk.
Ebben viszont még van hova fejlődni, ugyanis az élettel való elégedettség a 65 év feletti, egyszemélyes háztartásokban élő férfiak és nők körében a legalacsonyabb, ami az anyagi helyzettel is szoros összefüggésben áll.
A jövő nyugdíjasa alkot, utazik és élvezi az életet, ehhez viszont az kell, hogy még fiatalon megalapozza az anyagi biztonságát. Egy aktív életmódot élő nyugdíjas, aki rendszeresen jár programokra, valamint különböző szolgáltatásokat vesz igénybe, többet is költhet.
Pénzügyi tervezés a nyugdíjas évekre
Az élettartam növekedésével várhatólag a nyugdíjas korban töltött idő is meghosszabbodig,
és a jövőben akár 15-20 évet is tölthetünk majd nyugdíjasként, de erre az időszakra pénzügyileg is terveznünk kell, ha szeretnénk idős korunkban is fenntartani, vagy akár emelni az életszínvonalunkat.
Az állami nyugdíj előreláthatólag nem lesz elég erre, ezért privát nyugdíj megtakarításra van szükség, amit a nyugdíjkorhatár elérésekor havonta járadék formájában vagy egy összegben is fel lehet venni. A nyugdíjbiztosítás esetében az aktuális 65 éves korhatártkell elérni a privát nyugdíjtőke felvételéhez.
A kiegyensúlyozott, anyagi jólétben töltött nyugdíjas kor nem csak a milliárdosok kiváltsága, elég hozzá elindítani még az aktív éveinkben egy nyugdíj megtakarítást és rendszeresen takarékoskodni.
Egy 35 éves személy például havi 40 ezer forintos megtakarítással, évi várható 3 százalékos inflációval és 6 százalékos átlaghozammal kalkulálva, havonta 338 ezer forintos privát nyugdíj kiegészítésre is szert tehet, ha 15 évig lesz nyugdíjas, és 272 ezer forintra, ha 20 évet tölt nyugdíjasként. Az értelmezhető privát nyugdíj érdekében célszerű a havi 10-20 ezer forintos minimáldíjnál többre törekedni.
Ahogyan a hosszú és egészséges élet reményében az orvosokra és a kutatókra támaszkodunk, és nem magunkon kísérletezünk, úgy a pénzügyeinkben is érdemes szakértő tanácsát követni.
A privát nyugdíj megtakarítás egy hosszú távra szóló döntés, amely kapcsán kifejezetten ajánlott egyeztetni független pénzügyi tanácsadóval, aki összehasonlítja az ajánlatokat, mert milliós vagy akár több tízmilliós különbségek is lehetnek köztük. Egy lakás ára is múlhat a döntésen.