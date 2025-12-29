Többet gondolunk az időskorra, nő az új belépők száma az önkéntes nyugdíjpénztáraknál
Biztatóan alakul az új belépők száma az önkéntes nyugdíjpénztáraknál: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025 első kilenc hónapjában 29,7 ezer új tagot regisztráltak a piaci szereplők, ami bő nyolcezres – 37,3 százalékos – ugrás az előző év azonos időszakához képest. A belépők számának növekedése nyomán az utóbbi néhány negyedévben a taglétszám is növekedésnek indult, és szeptember végére meghaladta az 1,078 milliót. Utóbbi azért különösen örvendetes, mert a taglétszám hosszú éveken keresztül lassan, de szinte folyamatosan csökkent az önkéntes nyugdíjpénztári szektorban, vagyis egy viszonylag hosszú negatív trendet sikerült megtörni az utóbbi néhány negyedévben.
Visszafogott lehet a hatása a nyugdíjpénztár lakáscélú felhasználásának
A pénztárak szempontjából biztató az is, hogy a nyugdíjpénztári egyenlegek lakáscélú felhasználásának átmeneti – 2025-ben élő – lehetősége nem tépázta meg érdemben a felhalmozott vagyont: az év első kilenc hónapjában nagyjából nem egészen 80 milliárd forintot fizettek ki erre a célra a kasszák, ami időarányosan is jóval kisebb összeg annál a 200-300 milliárd forintnál, amelyre éves szinten előzetesen számítani lehetett. Ami pedig különösen fontos, hogy azoknak a tagoknak a nagy többsége is maradt a pénztáraknál, akik lakáscélra használták egyenlegük egy részét, vagyis e lehetőség miatt kevesen hagytak fel a nyugdíjcélú megtakarítással.
Amellett pedig, hogy taglétszám lassú csökkenését sikerült megállítani a szektorban, a tagdíjbevételek is emelkednek az önkéntes nyugdíjpénztáraknál. Az MNB statisztikái szerint a tagok által fizetett tagdíj elérte a 110 milliárd forintot az idei év első kilenc hónapjában, ami jelentős, 15,3 százalékos emelkedés éves alapon. Közben több mint 9 százalékkal nőtt a munkáltatói hozzájárulások összege is, és meghaladta a 36,5 milliárd forintot. Mindezek – és a befektetéseken elért hozamok – nyomán szeptember végére új csúcsra emelkedett az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona: meghaladta a 2352 milliárd forintot, ami éves alapon 8,7 százalékos növekedés.
Itt az év vége, kampányolnak a kasszák
Az év vége közeledtével a pénztárak aktivitása is megnő, sok tagtoborzó és befizetést ösztönző akcióval is lehet találkozni a piacon. A nagyobb aktivitásnak két oka van: az egyik, hogy a már meglévő tagok befizetéseit is igyekeznek ösztönözni a kasszák – hogy minél jobban ki tudják használni az adott évi befizetések után járó, 20 százalékos, de legfeljebb 150 ezer forintos adó-visszatérítést –, a másik pedig, hogy (szintén az adó-visszatérítés lehetősége miatt) az új tagok toborzása is hangsúlyosabbá válik.
A jegybanki adatok szerint pedig a negyedik negyedév valóban mozgalmas időszak az új belépők számának alakulása szempontjából:
Míg a múlt év első három negyedében például összesen 21,6 ezren létesítettek tagsági jogviszonyt valamelyik önkéntes nyugdíjpénztárnál, addig csak az év utolsó három hónapjában megközelítette a 11,5 ezret az új belépők száma.
Az OTP Nyugdíjpénztárnál az év végi tagi befizetéseket ösztönző kampány fut november 3. óta, egészen december 23-ig. A nyereményjátékban a legalább 80 ezer forintot bankkártyával befizető tagok között 25 darab, 150 ezer forint értékű Media Markt online ajándékkártyát sorsolnak ki, míg a 30 ezer forintot elérő, de 80 ezer forint alatti befizetést teljesítők 50 ezer forintos utalványokat nyerhetnek – szintén összesen 25 darabot. A játékban való részvételhez az otpportalok.hu oldalon keresztül kell egyösszegben, bankkártyával befizetni az összeget. Az érintetteknek emellett rendelkezniük kell aktív portálregisztrációval, és annak felületén keresztül magára a játékra is regisztrálni kell.
Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárnál 10 ezer forintos online utalvány járhat az új belépőknek, ha vállalják havi legalább 12 ezer forint befizetését, 15 ezer forint havi befizetés vállalásakor pedig 20 ezer forintos utalványt kaphatnak. Emellett „Tag hoz tagot” akció és befizetést ösztönző kampány is tart a szolgáltatónál.
A Pannónia Nyugdíjpénztárnál az új belépők első befizetésének 20 százalékát – de legfeljebb 100 ezer forintot – írják jóvá az egyéni számlán. A pénztár emellett ajánlóprogramot futtat, illetve nyereményjátékot szervez a papírmentes ügyintézésre átálló tagjainak is.
Az Allianz Nyugdíjpénztárnál jelenleg is tart a belépési akció és az ajánlóprogram, amelyeknél a feltételek teljesítése után 10 ezer forintos Lidl-utalvány járhat a tagoknak. Emellett év végi, befizetést ösztöntő akció is tart a pénztárnál, ahol 15 darab 50 ezer forintos, fődíjként pedig egy 500 ezer forintos vásárlási utalványt sorsolnak ki.
Az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár december 23-ig tartó promóciós kampányában 10 darab, 50 ezer forintos Media Markt-utalványt, fődíjként pedig egy 150 ezer forintos Hunguest Hotel-utalványt lehet nyerni. A játékban való részvételhez legalább 20 ezer forintot kell befizetni a nyugdíjpénztári számlára, feliratkozni a pénztári hírlevélre, és kérni az elektronikus ügyintézést, illetve regisztrálni is szükséges.
Lassan fiatalodik a tagság is
Az önkéntes nyugdíjpénztáraknál régi probléma, hogy viszonylag kevés a fiatal a tagok között: ez egyrészt azzal magyarázható, hogy az adózási szabályok miatt a munkáltatók számára kevésbé vonzó a nyugdíjpénztári megtakarítás támogatása, másrészt azzal, hogy az időskori megélhetés kérdése sokakban még mindig bőven a 40 éves kor után merül fel. Ezek alapján nem csoda, hogy a nyugdíjpénztári tagok 52,5 százaléka a 45 és 59 év közötti korosztályba tartozott 2024-ben, a 60 éves és idősebb tagok aránya pedig további 17,5 százalékot tett ki.
Ezzel együtt az OTP Nyugdíjpénztár tapasztalatai szerint már ebből a szempontból is láthatók biztató jelek. Az OTP Öngondoskodási Index friss, 2025-ös eredményei szerint például a 18–24 éves korosztály tagjainak tizede már rendelkezik nyugdíjcélú megtakarítással, miközben 60 százalékuk azt tervezi, hogy takarékoskodik majd ilyen célra. Szintén nagyon beszédes adat, hogy az OTP Nyugdíjpénztárnál az új belépők 40 százaléka a 16–34 éves korosztályba tartozik.