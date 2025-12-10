Véget ér az adóparadicsom-korszak? – Omán bejelentette az SZJA bevezetését

2025. június 22-én Omán szultánja, Hajszam bin Tárik uralkodói rendelettel (56/2025.) elfogadta a 2028. január 1-jén hatályba lépő személyi jövedelemadóról (SZJA) szóló törvényt. Az új szabályozás kizárólag a nettó 42 ezer ománi riál (kb. 36 millió Ft) feletti éves jövedelmet érinti, amelyre 5 százalékos adókulcs vonatkozik. A magas küszöböt tudatosan úgy állapították meg, hogy a lakosság mintegy 99 százaléka továbbra is adómentes maradjon, így a változtatás gyakorlatilag csak a legmagasabb jövedelműeket érinti.

Omán bejelentette az SZJA bevezetését / Fotó: NurPhoto via AFP

A lépés célja az állami bevételek szerkezetének átalakítása és az olajfüggőség mérséklése. Az új adó egyszerre szolgál fiskális és társadalompolitikai célokat, ugyanis a befolyó összegek egy része a szociális védelmi rendszer finanszírozását erősíti.

Miért most lép Omán?

Omán fiskális helyzete sérülékenyebb a többi Öböl Menti Együttműködési Tanács- (ÖET) tagállaménál. Az ország éves költségvetésének nagyjából 70 százalékát olaj- és gázbevételekből fedezi, miközben az államadósság (14,5 milliárd riál, kb. 12 430 milliárd forint) és a költségvetési hiány (620 millió riál, kb. 531 milliárd forint) tartós kihívást jelent. A 2020-as években több nemzetközi hitelminősítő is felhívta a figyelmet arra, hogy Ománnak sürgősen növelnie kell a nem olajalapú bevételek arányát.

A döntés jól illeszkedik az Oman Vision 2040 program célkitűzéseihez, amelynek elsődleges céljai közé tartozik az olajfüggőség csökkentése, a humán tőke fejlesztése az oktatás és a készségfejlesztés révén, az innováció és a magánszektor által vezérelt versenyképes és fenntartható gazdaság előmozdítása, valamint a környezet védelmének biztosítása.

A stratégia hangsúlyosan kezeli a nem olajalapú bevételek GDP-arányos növelését, nevezetesen 2030-ra 15 százalékra, míg 2040-re 18 százalékra kívánják emelni ezek részarányát. Továbbá a személyi jövedelemadó bevezetése mögött társadalmi szempontok is állnak. Az adórendszer a tervek szerint a jövedelmek igazságosabb újraelosztásának eszközeként működhet, ami a szociális védelmi rendszer fenntartható finanszírozását segítené elő.