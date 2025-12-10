Véget ér az adóparadicsom-korszak? – Omán bejelentette az SZJA bevezetését
2025. június 22-én Omán szultánja, Hajszam bin Tárik uralkodói rendelettel (56/2025.) elfogadta a 2028. január 1-jén hatályba lépő személyi jövedelemadóról (SZJA) szóló törvényt. Az új szabályozás kizárólag a nettó 42 ezer ománi riál (kb. 36 millió Ft) feletti éves jövedelmet érinti, amelyre 5 százalékos adókulcs vonatkozik. A magas küszöböt tudatosan úgy állapították meg, hogy a lakosság mintegy 99 százaléka továbbra is adómentes maradjon, így a változtatás gyakorlatilag csak a legmagasabb jövedelműeket érinti.
A lépés célja az állami bevételek szerkezetének átalakítása és az olajfüggőség mérséklése. Az új adó egyszerre szolgál fiskális és társadalompolitikai célokat, ugyanis a befolyó összegek egy része a szociális védelmi rendszer finanszírozását erősíti.
Miért most lép Omán?
Omán fiskális helyzete sérülékenyebb a többi Öböl Menti Együttműködési Tanács- (ÖET) tagállaménál. Az ország éves költségvetésének nagyjából 70 százalékát olaj- és gázbevételekből fedezi, miközben az államadósság (14,5 milliárd riál, kb. 12 430 milliárd forint) és a költségvetési hiány (620 millió riál, kb. 531 milliárd forint) tartós kihívást jelent. A 2020-as években több nemzetközi hitelminősítő is felhívta a figyelmet arra, hogy Ománnak sürgősen növelnie kell a nem olajalapú bevételek arányát.
A döntés jól illeszkedik az Oman Vision 2040 program célkitűzéseihez, amelynek elsődleges céljai közé tartozik az olajfüggőség csökkentése, a humán tőke fejlesztése az oktatás és a készségfejlesztés révén, az innováció és a magánszektor által vezérelt versenyképes és fenntartható gazdaság előmozdítása, valamint a környezet védelmének biztosítása.
A stratégia hangsúlyosan kezeli a nem olajalapú bevételek GDP-arányos növelését, nevezetesen 2030-ra 15 százalékra, míg 2040-re 18 százalékra kívánják emelni ezek részarányát. Továbbá a személyi jövedelemadó bevezetése mögött társadalmi szempontok is állnak. Az adórendszer a tervek szerint a jövedelmek igazságosabb újraelosztásának eszközeként működhet, ami a szociális védelmi rendszer fenntartható finanszírozását segítené elő.
Miért nem létezett eddig SZJA az öbölben?
Az ÖET-országokban a személyi jövedelemadó hiánya évtizedeken át a térség gazdasági modelljének alapvető eleme volt. A magas olaj- és gázbevételek lehetővé tették az államok számára, hogy a lakosságot közvetlen adóterhelés nélkül finanszírozzák, ami a társadalmi stabilitás és a külföldimunkaerő-vonzás egyik kulcstényezőjévé vált.
A modell mögötti koncepció az állami jólét olajalapú újraelosztására épült, ahol az állampolgárok az állami szolgáltatásokon és támogatásokon keresztül közvetve részesedtek a szénhidrogén-bevételekből. A 2015 utáni olajár-ingadozások azonban rámutattak ennek a rendszernek a hosszú távú buktatóira, ezért az ÖET-országok egyre hangsúlyosabban fordultak a pénzügyi diverzifikáció felé (áfa, jövedéki adók, társaságiadó-reformok).
Regionális következmények
Omán merész lépése egy új fiskális korszak kezdetét jelezheti az ÖET országaiban. Az öböl menti államok, például Szaúd-Arábia a Vision 2030 vagy az Egyesült Arab Emírségek a We the UAE 2031 stratégiákkal egyre határozottabban törekednek gazdaságaik diverzifikálására. A hagyományos, szénhidrogénekből származó bevételekre épülő modell fokozatosan háttérbe szorul, és helyét szélesebb, fenntarthatóbb bevételi struktúrák veszik át.
A személyi jövedelemadó bevezetése összetett és politikailag érzékeny feladat. Omán azonban azzal, hogy mindössze 5 százalékos kulccsal kezdi, megmutatja, hogy a reform pragmatikusan és inkluzívan is megközelíthető. Ha a bevezetés sikeres lesz, az ország pozitív tapasztalatai mintaként szolgálhatnak más ÖET-tagállamok számára.
Mivel a rendszer csak 2028-ban lép életbe, a vállalkozásoknak, pénzügyi intézményeknek és magánszemélyeknek még van idejük felkészülni. A munkáltatóknak szükségük lehet a juttatási csomagok felülvizsgálatára, míg az adószakértők kulcsszerepet játszanak majd abban, hogy a lakosok megértsék és magabiztosan eligazodjanak az új rendszerben.
A rendszer működése: mechanizmusok és jellemzők
Az Ománi Adóhatóság világosan meghatározta a jövedelem fogalmát, ami szerint az adókötelezettség a nettó adóalapra vonatkozik. A bruttó jövedelemből a törvényben megengedett levonások után határozzák meg az adóköteles összeget. Ilyen levonások például az oktatási és egészségügyi kiadások, a lakáshitelkamatok, a jótékonysági adományok, a zakát (az iszlám vallásban előírt jótékony célú adomány), valamint a szabadfoglalkozású tevékenységek igazolt költségei.
Bizonyos jövedelemtípusok mentesülnek az adó alól, ilyenek például a külföldről származó jövedelem (két évre szóló, egyszeri kedvezmény keretében), az elsődleges lakóingatlan értékesítéséből származó nyereség, az öröklött vagyon, illetve az ajándékozás útján szerzett jövedelem.
Az Ománi Adóhatóság felhatalmazást kap a pénzügyi és bankszámlaadatokhoz való hozzáférésre annak érdekében, hogy hatékonyan tudja ellátni ellenőrzési és behajtási feladatait. A jogszabály személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, beleértve a külföldi állampolgárokat is. Az adórezidensek – akik évente legalább 183 napot Ománban tartózkodnak – teljes, globális jövedelmük után adóznak, míg a nem rezidensek kizárólag az Ománban szerzett jövedelmük után kötelesek adót fizetni.
Várható hatások
A reform javíthatja Omán nemzetközi megítélését, mivel egy olyan, modern, átlátható adórendszert vezet be, amely növeli a befektetői bizalmat, különösen olyan nemzetközi cégek és magánszemélyek számára, akik kiszámítható fiskális környezetet keresnek a régióban.
Az adóbevezetés elsődleges makrogazdasági hatása az állami bevételek bővülése lesz, olyan forrásból, amely nem függ közvetlenül az olajáraktól. Ez lehetővé teszi Omán számára, hogy költségvetését stabilabban finanszírozza, és hosszú távon mérsékelje a fosszilis energiahordozóktól való függőségét. A mérsékelt adókulcs és a magas mentességi küszöb pedig azt biztosítja, hogy az adó ne okozzon terhet a középosztály számára, és ne vezessen jelentős emigrációhoz a lakosság körében.
A végrehajtás során azonban adminisztratív kihívások merülhetnek fel. Az adóhatóságnak fel kell készülniük a megfelelő informatikai rendszerek kialakítására, valamint a hatékony adóellenőrzési mechanizmusok bevezetésére, nem mellesleg biztosítaniuk kell, hogy a lakosság is megértse új kötelezettségeit. A végrehajtás hiányosságai alááshatják a reform céljait.
Az ománi személyi jövedelemadó bevezetése mérföldkőnek tekinthető az ÖET-régió fiskális politikájában, és jól illeszkedik az ország hosszú távú gazdaságfejlesztési terveihez. Az intézkedés egyszerre szolgálja a költségvetési stabilitás megteremtését és az olajbevételektől való függőség csökkentését. Bár a reform végrehajtása adminisztratív és piaci kihívásokkal járhat, a magas mentességi határ és az alacsony adókulcs minimalizálja a lakosságra nehezedő terheket, miközben új, kiszámítható bevételi forrást biztosít az állam számára. A döntés hosszabb távon hozzájárulhat Omán gazdasági ellenálló képességének növeléséhez, és regionális példaként szolgálhat más ÖET-országok számára, amelyek szintén a fenntarthatóbb fiskális modell kialakítására törekednek.