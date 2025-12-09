Hogyan lehet olcsón fenntartani egy vállalkozói bankszámlát?
A lakossági bankszámlákhoz hasonlóan a vállalkozói számlacsomagokra is igaz, hogy egy rosszul megválasztott konstrukcióval akár a többszörösére emelkedhetnek a fenntartással összefüggő költségek. Miután pedig a céges számlák fenntartási költsége jóval nagyobb, a költségekben mutatkozó eltérés évente akár százezer forintos nagyságrendű is lehet.
A vállalkozói bankszámla kiválasztásánál ismerni kell a saját igényeinket
A céges bankszámláknál ráadásul nem lehet számolni egy sor olyan kedvezménnyel, amelyekkel a lakossági ügyfelek kalkulálhatnak: így az átutalásokhoz kapcsolódó tranzakciós díjat legfeljebb limitált módon vagy akciós jelleggel lehet elkerülni, és itt nem jár a havi két ingyenes készpénzfelvétel sem.
A költségek lefaragásának az első és elengedhetetlen feltétele viszont itt is az, hogy minél jobban ismerjük a saját pénzhasználati szokásainkat: így például azt, hogy mekkora a számlán generált, várható forgalom, mennyi utalási tranzakciót végzünk egy hónapban – figyelve arra is, hogy bankon belüli vagy kívüli, illetve forintban végzett tranzakciókról van-e szó –, vagy mekkora a készpénzes műveletek várható gyakorisága és összege.
Ha az említett paramétereket sikerült meghatározni, jóval nagyobb az esélye annak, hogy a kínálatból a leginkább testhezálló konstrukcióra esik a választás. A kínálat pedig igen bőséges: a bankok általában a kisvállalkozói körnek is legalább négy-ötféle csomagot tartanak kínálatban, illetve léteznek speciális tevékenységi körökhöz igazodó – orvosoknak, ügyvédeknek szóló – számlacsomagok is.
Tudni kell olvasni a sorok között
Miután a bő egymillió, itthon vezetett vállalkozói számla túlnyomó többsége a mikro- és kisvállalkozásokhoz kötődik, érthető módon egyre intenzívebb a számlavezetőkért folytatott verseny a piaci szereplők között. Így a céges bankszámlánál is megjelentek a díjmentes számlavezetést kínáló csomagok, és a lakossági számlákhoz hasonlóan egyre több bank kínál egyszeri jóváírást is az új számla megnyitásáért cserébe.
A kínált kedvezményeknél viszont nem árt figyelni arra, hogy ezek nagy része átmeneti jellegű, legyen szó akár a nullaforintos csomagdíjakról vagy a számlához tartozó bankkártyáról – utóbbi díját például rendszerint csak az első évben vállalják át a bankok. Így a pillanatnyi állapot szerinti költségkalkuláció mellett érdemes megvizsgálni azt is, hogy az adott csomag mit tud majd a kedvezményes időszak lejárta után. Szintén nem árt figyelni arra, hogy a csomagok díjtételeinél forgalmi elvárásokat is támasztani szoktak a pénzintézetek: ha ezeknek nem sikerül megfelelni, a kondíciók jóval kedvezőtlenebbek lehetnek.
Az átutalási forgalomra szintén nem árt rendszeresen ránézni, hiszen a tranzakciós illeték nyomán sokszor ezek adják a számla fenntartási költségének legnagyobb szeletét.
Így az adott csomagnál érdemes pontosan tudni, hogy az átutalási műveletekhez milyen kedvezmények járnak, illetve ezek meddig érvényesek.
Mindebből az is következik, hogy a céges bankszámlacsomagoknál rendszeresen – akár évente is – érdemes megvizsgálni a váltás lehetőségét: a vállalkozás fejlődésével ugyanis a most még nagyon előnyös csomag gyorsan igen drágává válhat – főleg, ha induló vállalkozásunk számára keresünk számlakonstrukciót.
Nincs számlacsomag kedvezmény nélkül
A Biztos Döntés vállalkozóibankszámla-kalkulátora szerint szinte nincs is olyan, kisvállalkozásoknak szóló számlacsomag a piacon, amelyhez ne kapcsolódna valamilyen kedvezmény.
A MagNet Bank induló vállalkozásoknak szánt MagNet Mini csomagjánál 700 forint a havi számlavezetési díj, miközben havonta az első öt belföldi elektronikus utalás forgalmijutalék-mentes. A következő lépcsőfokot a MagNet Midi számlacsomag jelenti, amelynél havi 3,5 millió forint feletti, elektronikus átutalási forgalom felett már nulla forint a számlavezetési díj, miközben a bankon belüli eseti és rendszeres utalások bankidíj-mentesek, és a bankon kívüli elektronikus csatornán keresztül indított eseti és rendszeres forintátutalási tranzakciók díja is csak 0,15 százalék – de legalább 250 forint.
Az Erste most a Kiszámítható néven futó számlacsomagjánál engedi el az első hat havi – egyébként forgalomtól függő – csomagdíjat, miközben a bankon belüli elektronikus forintutalások, illetve a NAV befizetési számláira indított elektronikus utalások díjmentesek. A számlacsomaghoz tartozó Visa Electron kártya kibocsátási díját, illetve éves kártyadíját most szintén elengedik.
A Gránit Bank Vállalkozói Alapszámla 2 csomagjánál a díjmentes számlavezetés mellett a havi első öt belföldi elektronikus forintátutalás is forgalmijutalék-mentes. Ezenkívül a csomaghoz tartozó bankkártya díját is elengedik az első évben a pénzintézetnél.
A BinX-nél október elseje óta elérhető, BinxPro nevű csomag díjmentes számlavezetést kínál, ám ennek feltétele a meglévő Számlázz.hu #profi csomag előfizetés és az, hogy aktív összeköttetésben legyen a vállalkozás Számlázz.hu és BinX fiókja. A belföldi forintátutalás díja közben nagyon kedvező, hiszen a tranzakciós illetéket nem hárítják át az ügyfelekre: mindössze fix 199 forint tranzakciónként, ha az összege nem éri el az ötmillió forintot. Fontos ugyanakkor, hogy két, a BinX-nél pénzforgalmi számlát vezető vállalkozás díjmentesen utalhat egymás között – és az utalások számánál nincs mennyiségi korlátozás.
Az MBH Bank Lépték szolgáltatáscsomagjainál az elektronikus forint- és SEPA-átutalásoknál szintén csak a tranzakciós illetékkel kell számolni: a havi díj az adott számlacsomagtól, illetve a számlaforgalomtól függ. A csomag része egy nullaforintos éves díjú Mastercard Business Unembossed forintalapú nemzetközi bankkártya, vagy pedig egy Mastercard Business Silver forintalapú nemzetközi bankkártya 50 százalékos, kedvezményes éves díjért.
Az OTP Banknál december közepéig jóváírási akció van egyes számlacsomagokhoz kapcsolódóan. Azok a vállalkozások, amelyek új ügyfélként online Vállalkozói Sprint vagy Vállalkozói Maraton csomagot igényelnek, és fiókban aktiválják, 50 ezer forint jóváírást kaphatnak. A nagyobb forgalmat bonyolító, 6000 forintos havi csomagdíjú Maraton csomagnál havonta az első tíz darab belföldi, elektronikus, eseti átutalás díjmentes, miközben az ügyfél az adóhivatal meghatározott célszámláira díjmentesen kezdeményezhet utalást. Emellett nulla forint egy darab Mastercard Unembossed üzleti kártya mindenkori éves díja is, miközben a csomag további kedvezményeket is tartalmaz.