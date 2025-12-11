Ne hagyja, hogy a stressz vezérelje – 4 vezetői stílus, 4 kommunikációs csapda

A cégvezetők nemcsak stratégiákat alkotnak, pénzügyi tervezést végeznek vagy épp operatív döntéseket hoznak, hanem felelősséget vállalnak a cégükben dolgozó emberekért, megnyugtató jövőképet biztosítanak, és ők fektetik le a szervezeti kultúra alapjait is. Ugyanakkor a folyamatos stressz- és válsághelyzetek, szervezeten kívüli és belüli turbulenciák, a belső bizonytalanságok mind-mind hatnak rájuk, és a cégükön belüli kommunikációjukat is torzíthatják.

Vezetők kiégése – Ne hagyja, hogy a stressz vezérelje / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A felsővezetők gyakran beszámolnak arról, hogy stressz alatt bizony reflexszerűen kommunikálnak, kiesnek a vezetői szerepükből, elnémulnak vagy „maszatolnak”, vagy épp eltúlzottan, feszülten reagálnak a problémákra, pedig ilyenkor lenne a legnagyobb szükségük a higgadtságra és tudatosságra a kollégákkal folytatott kommunikációban. És milyen jó, hogy ezt felismerik, hiszen ez a változtatáshoz vezető út nulladik lépése.

A cikkből kiderül, milyen stresszorok érik a cégvezetőket, ezek hogyan torzítják a kommunikációjukat, és miként hat ez a szervezetükre. Mire érdemes tudatosan figyelniük, és hogyan fejleszthető stresszállóvá a vezetői kommunikáció.

A külső és belső stresszorokról

A vezetőkre számos úgynevezett stresszor hat, azaz olyan külső és belső tényezők, amelyek halmozottan nehezítik a vezetői munkát és a kommunikációt. A gyors piaci változások, új szabályozások, gazdasági kihívások sokszor pillanatok alatt várnak stratégiai szintű döntést, és ebben a bizonytalanságban megnövekszik a döntési nyomás. A folyamatos átalakulás, struktúraváltás, szervezeti reorganizáció vagy épp a digitalizáció új munkafolyamatokat, szerepeket, elvárásokat hoz magával, és zavart, ellenállást, félelmet generálhat a szervezeten belül. Krízishelyzetben felerősödik annak jelentősége, hogy a vezető nemcsak „üzleti gépezetet” irányít, hanem mindenekelőtt embereket. A bizonytalanság, a szorongás, a stressz üzleti kockázat is egyben, ami ördögi körként tovább fokozza a lelki terhet. Kritikus helyzetekben megváltozik a kommunikációs igények volumene és komplexitása. Informálni kell a menedzsmentet, a munkatársakat, a partnereket és a befektetőket, transzparensen, stabilitást és hitelességet sugározva. Mert ne feledjük, a vezetői kommunikáció stressz alatt, válságos időkben nemcsak információt közvetít, hanem érzelmi állapotot is. A középvezetők, a többi munkavállaló, de a partnerek is a cégvezető viselkedéséből olvassák ki, hogy „mennyire súlyos a helyzet”. Ráadásul minden érintettel más és más stílusban szükséges kommunikálni, tudni kell, hogy kinek mit mondhat a vezető és mit nem, és ennek az információs aszimmetriának a kezelése bizony nem könnyű feladat. És akkor még nem beszéltünk az állandó idő- és energiahiányról. A krízishelyzetek, a változáscunamik nem várnak, a vezetőknek pedig gyakran nincs elég idejük stratégiai szintű, átgondolt kommunikációra. A folyamatos tűzoltás közepette kimerültek, feszültek, sőt, az állandósult stresszhelyzet motiválatlanná teheti őket, és még az empátiát is kiölheti – jó esetben átmenetileg – belőlük. Mindez együtt olyan súlyú nyomást jelent, amely – ha nem kezelik tudatosan – gyengíti a szervezet alappilléreit: a bizalmat, a lojalitást, a stabilitást és a koherens működést.