Ne hagyja, hogy a stressz vezérelje – 4 vezetői stílus, 4 kommunikációs csapda
A cégvezetők nemcsak stratégiákat alkotnak, pénzügyi tervezést végeznek vagy épp operatív döntéseket hoznak, hanem felelősséget vállalnak a cégükben dolgozó emberekért, megnyugtató jövőképet biztosítanak, és ők fektetik le a szervezeti kultúra alapjait is. Ugyanakkor a folyamatos stressz- és válsághelyzetek, szervezeten kívüli és belüli turbulenciák, a belső bizonytalanságok mind-mind hatnak rájuk, és a cégükön belüli kommunikációjukat is torzíthatják.
A felsővezetők gyakran beszámolnak arról, hogy stressz alatt bizony reflexszerűen kommunikálnak, kiesnek a vezetői szerepükből, elnémulnak vagy „maszatolnak”, vagy épp eltúlzottan, feszülten reagálnak a problémákra, pedig ilyenkor lenne a legnagyobb szükségük a higgadtságra és tudatosságra a kollégákkal folytatott kommunikációban. És milyen jó, hogy ezt felismerik, hiszen ez a változtatáshoz vezető út nulladik lépése.
A cikkből kiderül, milyen stresszorok érik a cégvezetőket, ezek hogyan torzítják a kommunikációjukat, és miként hat ez a szervezetükre. Mire érdemes tudatosan figyelniük, és hogyan fejleszthető stresszállóvá a vezetői kommunikáció.
A külső és belső stresszorokról
A vezetőkre számos úgynevezett stresszor hat, azaz olyan külső és belső tényezők, amelyek halmozottan nehezítik a vezetői munkát és a kommunikációt. A gyors piaci változások, új szabályozások, gazdasági kihívások sokszor pillanatok alatt várnak stratégiai szintű döntést, és ebben a bizonytalanságban megnövekszik a döntési nyomás. A folyamatos átalakulás, struktúraváltás, szervezeti reorganizáció vagy épp a digitalizáció új munkafolyamatokat, szerepeket, elvárásokat hoz magával, és zavart, ellenállást, félelmet generálhat a szervezeten belül. Krízishelyzetben felerősödik annak jelentősége, hogy a vezető nemcsak „üzleti gépezetet” irányít, hanem mindenekelőtt embereket. A bizonytalanság, a szorongás, a stressz üzleti kockázat is egyben, ami ördögi körként tovább fokozza a lelki terhet. Kritikus helyzetekben megváltozik a kommunikációs igények volumene és komplexitása. Informálni kell a menedzsmentet, a munkatársakat, a partnereket és a befektetőket, transzparensen, stabilitást és hitelességet sugározva. Mert ne feledjük, a vezetői kommunikáció stressz alatt, válságos időkben nemcsak információt közvetít, hanem érzelmi állapotot is. A középvezetők, a többi munkavállaló, de a partnerek is a cégvezető viselkedéséből olvassák ki, hogy „mennyire súlyos a helyzet”. Ráadásul minden érintettel más és más stílusban szükséges kommunikálni, tudni kell, hogy kinek mit mondhat a vezető és mit nem, és ennek az információs aszimmetriának a kezelése bizony nem könnyű feladat. És akkor még nem beszéltünk az állandó idő- és energiahiányról. A krízishelyzetek, a változáscunamik nem várnak, a vezetőknek pedig gyakran nincs elég idejük stratégiai szintű, átgondolt kommunikációra. A folyamatos tűzoltás közepette kimerültek, feszültek, sőt, az állandósult stresszhelyzet motiválatlanná teheti őket, és még az empátiát is kiölheti – jó esetben átmenetileg – belőlük. Mindez együtt olyan súlyú nyomást jelent, amely – ha nem kezelik tudatosan – gyengíti a szervezet alappilléreit: a bizalmat, a lojalitást, a stabilitást és a koherens működést.
Mi történik stressz alatt a vezetői kommunikációval?
A kutatások egyértelműen rámutatnak, hogy a krónikus vagy intenzív stressz jelentősen rontja a vezetők kommunikációs képességeit és döntéshozatalát. Neurológiai magyarázatok szerint stresszhelyzetben az agy „harcolj vagy menekülj” üzemmódba kapcsol: a limbikus rendszer félelemközpontja, az amygdala túlműködik, míg a magasabb rendű gondolkodásért felelős prefrontális kéreg aktivitása csökken. Ezzel egyidejűleg a megnövekedett stresszhormonok (adrenalin, kortizol) felkészítik a testet a túlélésre, de korlátozzák a tudatos, racionális agyi működést.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ilyenkor a ”gondolkodó agy” részben offline állapotba kerül, a vezető figyelme beszűkül, amely verbális nehézségekhez vezet – például rövidülő mondatok, szókihagyás, kapkodó vagy túl hangos beszéd. A stressz alatt álló vezető kommunikációja gyakran impulzívabb, türelmetlenebb, ez ronthatja az üzenet minőségét és a beosztottakkal való viszonyt. Másoknál túlbeszélés vagy épp információvisszatartás, esetleg teljes visszahúzódás jellemző. Minden vezető másként reagál tehát stresszhelyzetben, de vannak egyértelmű mintázatok, amelyek az egyes vezetői stílusokra jellemzőek.
A táblázat összefoglalja az egyik széles körben használt viselkedésprofil, a DISC-modell szerinti négy vezetői kommunikációs stílus erősségeit, a stresszreakciókat, a kockázatokat és a fejlesztési irányokat:
A megoldás nem az, hogy elvárjuk a felsővezetőktől, hogy soha ne legyenek stresszesek, ez nem is életszerű. De az elvárható egy modern, minőségi vezetőtől, hogy tudatosan felkészüljön a stressz alatti kommunikációra. Ennek hiányában ugyanis nem csak egyszerűen hibázik, hanem megágyaz a belső bizonytalanságnak, bizalomvesztésnek, tehát végső soron saját maga gyengíti a szervezetét. Ez pedig pénzügyi mutatókban is mérhető negatív következményekkel is járhat.
A tudatos kommunikációs stílusváltás nem arról szól, hogy a vezető nem lehet önazonos, hanem arról, hogy – akár szakértői támogatással – megismerje a kommunikációs stílusát és reflexeit, valamint nyomás alatt is képes legyen kiválasztani és adaptálni a leghatékonyabb kommunikációs stílust. Ez folyamatos gyakorlást igényel. A cél, hogy minél több önreflexióra képes, belső stabilitással rendelkező, minőségi vezető alkalmazza a stresszálló kommunikációt. Így nemcsak maga lesz reziliens, de szervezetét is ellenállóbbá teszi a krízisekkel szemben.