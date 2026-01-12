AI 2026: féktelen beruházások, növekvő eredmények – de hol a probléma?

A 2025-ös év globális részvénypiacainak teljesítményét döntően a mesterséges intelligencia (AI) infrastruktúrájához kapcsolódó technológiai óriásvállalatok árfolyam-emelkedése határozta meg. Ezt a dinamikát a jövőbeli AI-alapú hatékonyságnövekedés reményében végrehajtott, korábban soha nem látott volumenű beruházások támogatták. A globális elemzőházak előrejelzései többségükben arra utalnak, hogy az AI-vezérelt befektetési hullám 2026-ban is folytatódhat.

AI 2026: féktelen beruházások, növekvő eredmények / Fotó: alexgo.photography / Shutterstock

Az AI hatékonyságnövelő potenciálja nemcsak a technológiai szektorban lehet meghatározó, hanem számos más gazdasági ágazatban is hosszabb távon javíthatja a vállalatok termelékenységét, és hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez. Ugyanakkor a jelenlegi, rendkívül intenzív beruházási ciklus fenntarthatósága egyre több kérdést vet fel. Ennek következtében megszaporodtak azok az elemzések, amelyek a mostani helyzetet történelmi befektetési lufikhoz – leggyakrabban a 2000-es évek eleji dotcom korszakhoz – hasonlítják. Érdemes ezért több szempontból is megvizsgálni ezt az összehasonlítást.

Az AI-piaci koncentráció történelmi léptékű

Az AI-rali elemzése során egyértelműen kirajzolódik a koncentrációs kockázat erősödése. Az S&P 500 információtechnológiai és telekommunikációs szektorindexeinek piaci kapitalizációs súlya már meghaladja a dotcom lufi idején tapasztalt szinteket.

A Magnificent 7-ként emlegetett hét vezető amerikai technológiai vállalat együttesen közel 35 százalékos súlyt képvisel az S&P 500 indexben, míg a Nasdaq–100 esetében ez az arány megközelíti a 45 százalékot. Ez a koncentráció arra figyelmezteti a befektetőket, hogy 2026-ban különösen nagy hangsúlyt kell helyezni a szektorok közötti diverzifikációra.

A beruházási hullám mérete arányaiban nem példa nélküli

Bár az AI-beruházások nominális értéke valóban precedens nélküli, az amerikai vállalatok árbevétel- és szabad pénzáramlás-arányos tőkeberuházási mutatói alapján a jelenlegi ciklus még nem érte el az 1990-es évek végén tapasztalt csúcsokat. Az Amundi kimutatásai szerint az S&P 500 vállalatainak szabad pénzáramlás-arányos tőkeberuházási rátája 2025-ben nagyjából 40 százalék körül alakul, szemben a 2000-es évek elején mért közel 60 százalékos értékkel.