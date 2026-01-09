Nem csak a belpolitikai hírek rángatják majd a forint árfolyamát 2026-ban

Az európai kormányzatok erőfeszítései is segíthetnek az uniós gazdaságon 2026-ban. Gondoljunk csak Németország energiaárakra vonatkozó támogatásaira az energiaintenzív iparágakban. 2026 pedig „use it or lose it” év lesz a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF-pénzek) tekintetében, amelynek csak a felét költötték el az országok 2024 végéig. Ez a pénz jelentős, beruházás-intenzív lökést adhat különösen Spanyolországnak és Olaszországnak az idei évben.

Összességében ezek a tényezők az EKB-t a jelenlegi „kényelmes helyzetében” tartják, ezért nem várunk újabb gazdaságélénkítő kamatcsökkentést ebben az évben. Mindez a forintra nézve azt jelentheti, hogy egyrészt várhatóan javul majd a külső kereslet, ami pozitív a forint számára. Azonban a forint relatív kamatelőnye is olvadásnak indul az EKB változatlan és az MNB csökkenő kamatpályája miatt, ami így semlegesítheti az előbbi pozitív hatást.

A másik fő kérdés, hogy vajon a Fed továbbra is ellen tud-e állni a politikai nyomásnak? Azt itthon jól tudjuk, hogy nincs karácsony Kevin nélkül. De most az amerikaiak is megkaphatják a magukét, méghozzá jó sokáig. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed számára az idei év a Kevinek csatája lesz – Trump hamarosan kinevezi a Fed következő elnökét és két azonos keresztnevű jelölt a legesélyesebb. Kevin Warsh, a Fed Kormányzótanácsának volt tagja, aki 2006-ban minden idők legfiatalabbjaként kapta meg a posztot, pont most előzte meg Kevin Hassettet (a Fehér Ház Nemzetgazdasági Tanácsának jelenlegi igazgatóját) a legnagyobb fogadási oldalon, mint a poszt legfőbb várományosa.

Bárkit is töltse be a posztot, ne feledjük, hogy a Fed-elnök is csak egy szavazattal rendelkezik a monetáris döntéshozók közül. Trump korábbi kinevezettjei – Bowman és Waller – nem támogatták a drasztikus kamatcsökkentés melletti érveléseket, annak ellenére sem, hogy ők is versenyben voltak az elnöki posztért. Továbbá mind a tizenkét regionális Fed-elnököt – akik rotációs alapon szavaznak – dráma nélkül újraválasztották a múlt hónapban, annak ellenére, hogy attól lehetett tartani, hogy egy politikailag jobban orientált Fed csak a „galambokat” (a kamatvágást pártolókat) próbálja majd újraválasztani. Vagyis a korábbi félelem, hogy drasztikus tempóban csökkenhetnek majd a kamatok, valótlannak bizonyulhat. Az kétségtelen azonban, hogy egy politikailag érzékenyebb Fed-elnök egy aktívabb, a gazdaságot több módon támogató amerikai központi bankot eredményezhet. A forintot (és a feltörekvő piaci devizákat) pedig segítené egy monetáris szempontból lazább Fed.