Merre tovább – a folyamatok év végére a bizakodás irányába mutatnak

Decemberre az infláció 3,3 százalékra mérséklődött, miközben az év egészében az éves áremelkedési ütem 4,4 százalékot tett ki. A decemberi adat összességében megfelelt az elemzői várakozásoknak, ennek alapján mondhatnánk, hogy nincs meglepetés, de ez csak az egy héttel korábbi állapot vonatkozásában igaz. Ha megnézzük a fél évvel korábbi várakozásokat, a júniusi adat előtti elemzői pollt, abban a decemberi hónapra várt áremelkedési ütem mediánja 4,0 százalék volt (köztük két 4,5 százalékos prognózissal). Vagyis fél év alatt tévedtünk 0,7 százalékpontot – mi is ennyit becsültünk –, amely már jelentős pozitív eltérés.

Infláció – a folyamatok év végére inkább a bizakodás irányába mutatnak / Fotó: Raketir / Shutterstock

A decemberi inflációs adat különösen fontos, megmutatja, hogy mekkora volt az éven belüli átárazások mértéke. Tehát sokkal pontosabban leírja a gazdaságban zajló árfolyamatokat, mint az éves index, amely az áthúzódó hatások miatt a megelőző évi átárazások hatását is magában foglalja. Az éven belüli átárazások tavaly különösen az első hónapokban voltak erősek: a január–februári áremelések a teljes éves infláció 69,7 százalékáért voltak felelősek. Ez az arány pedig messze a legmagasabb az utóbbi években: a megelőző nyolc év átlagában 30,2 százalékot képviselt csak ez az időszak a teljes mutatóban, de a második legerősebb, 2023-as év eleji átárazási gyakorlat is csupán 58,2 százalékot tett hozzá az éves inflációhoz, és abban szerepe volt a 2022-es inflációs sokk hatásaként a visszatekintő átárazásoknak.

Az első kéthavi adatok negatív folyamatokat vetítettek előre, a megelőző nyolc év tendenciáit alapul véve az év eleji átárazások 7,6 százalékos decemberi inflációt indukáltak. Ez mutatja, hogy mekkora szükség volt a kormányzati beavatkozásokra, az élelmiszerek és a drogériai termékek árrésstopjára, valamint az egyes területekkel (telekommunikáció, bankszektor, gyógyszerkereskedők) kötött megállapodásokra, amelyek érdemben letörték az árfolyamatokat. Ezeknek az intézkedéseknek a hatása a havi átárazásokra viszont kifutott az első fél évben, más tényező játszott szerepet a második fél év vártnál érdemben kedvezőbb árfolyamataiban.

Az egyik ilyen tényező, amivel nem számoltunk, a forint erősödése.

Habár az első fél évben is felértékelődött a forint, 2024 decembere és 2025 júniusa között a havi átlagos szint az euróval szemben 2,4, míg a dollárral szemben 12,3 százalékkal került feljebb, az elmúlt évek tendenciái alapján nem számítottunk arra, hogy további tér van még az erősödésre. Pedig a második fél év az euróval szemben további 4,3, a dollárral szemben pedig 5,8 százalékos felértékelődést hozott. Ez pedig, a korábbi erősödéssel együtt, fokozatosan beépült a hazai fogyasztói árakba, miközben a világpiaci olajárak alakulása is – amely az üzemanyagárakat befolyásolja – kedvezőbb volt a vártnál.