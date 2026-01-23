A várt, de elmaradó hosszúhozam-csökkenés nem független a tavalyi évet még mindig jellemző inflációs problémáktól, emellett nagy szerepe volt – a finanszírozási szempontból lényeges –pénzforgalmi szemléletű költségvetési hiánycél többszöri megemelésének is. Bár 2025 elején még „csak” 4123 milliárd forintos nettó finanszírozási igénnyel számolt az adósságkezelő, az évet végül minden előzetes tervet felülmúló, 5739 milliárd forintos hiánnyal zárta az államháztartás. Közel 40 százalékos volt tehát a túllövés, s még a 2020-as Covid-évet is meghaladta nominálisan a pénzforgalmi hiány mértéke.

Kötvénypiaci kitekintő 2026-ra / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az adósságkezelő az év során ügyesen egyensúlyozott az adósságfinanszírozás három részpiaca (intézményi forint, intézményi deviza, lakossági) között a folyamatosan emelkedő finanszírozási igény – azaz a magasabb papírkínálat – kapcsán, és értelemszerűen a forintkötvények piaca sem maradhatott ki a kínálat emeléséből. Így, bár eredetileg csak 1850 milliárd forintos nettó forintkötvény-kibocsátással számolt az ÁKK, a végső mérleg nettó módon valamivel 2800 milliárd forint felett alakult. A nagyjából 1000 milliárd forintos nettó többletkibocsátás pedig fontos kínálatoldali gátja lett egy érdemi hozamcsökkenési folyamat kibontakozásának.

Térjünk át az idei évre! Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) tavaly decemberben közzétett éves finanszírozási terve szerint 2026-ban az államháztartás nettó finanszírozási igénye 5445 milliárd forint lesz. A 2025-ös tényadatnál ez valamivel alacsonyabb ugyan, de továbbra is magasnak számít, elérve a most becsülhető idei nominális GDP 6 százalékát.

Ezt a nettó finanszírozási igényt a tervek szerint az intézményi forintkötvények 1723 milliárd forinttal, a lakossági befektetők 1000 milliárd forinttal, a devizakötvények pedig 2541 milliárd forinttal fedezik.

Látható tehát, hogy a nettó intézményi forintkötvény-kibocsátás esetében mintegy 1100 milliárd forintos nettó kibocsátáscsökkenés történhet tavalyhoz képest. Eközben azonban a devizakötvény-kibocsátás mind bruttó, mind nettó módon emelkedik, emiatt a 30 százalékos devizaadósság-arányra vonatkozó szabály is lazult valamelyest a plusz-mínusz 3 százalékos toleranciasáv bevezetésével.