fényes elek

A múlt és a jövő találkozása a Központi Statisztikai Hivatal társadalmi szerepvállalásában

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) küldetése túlmutat a statisztikai adatok előállításán és közlésén. A számok mögött mindig emberek állnak, az év végi időszak pedig jó lehetőséget kínál arra, hogy a hivatal megmutassa, alapfeladatain túl is felelősséggel tartozik a magyarság iránt. A csokalyi gyermekeknek szervezett karácsonyi ajándékgyűjtésük annak bizonyítéka, hogy a KSH a múltra építve, de a jövőbe tekintve igyekszik formálni a közösséget, amelynek szolgálatára hivatott.
Szerző képe
VG Páholy: Dr. Kincses Áron
a Központi Statisztikai Hivatal elnöke
11 perce
Fényes Elek Központi Statisztikai Hivatal Csokaly Református Egyház

A partiumi Csokaly település Fényes Eleknek, a hivatalos magyar statisztika megteremtőjének szülőhelye, amely szinte szakrális jelentőséggel bír a KSH számára. Ebből a történelmi kötődésből nőtt ki az a hagyomány, hogy a hivatal munkatársai minden évben karácsonyi ajándékokkal lepik meg a csokalyi és környékbeli gyermekeket. A helyi pedagógusok listát készítenek a gyermekek nevével és életkorával, így munkatársaik névre szóló, személyes ajándékcsomagot tudnak összeállítani. Évente közel 160 óvodás és kisiskolás karácsonyát tudják így szebbé varázsolni. 

KSH
KSH számára nagy  jelentőséggel bír a partiumi Csokaly település Fényes Eleknek, a hivatalos magyar statisztika megteremtőjének szülőhelye / Fotó: Wikipedia

Decemberben 87 KSH-kolléga vett részt az ajándékozási akcióban, ami jól mutatja a program népszerűségét. Sokan több gyermek megajándékozására is vállalkoztak, a jelentkezési lista pedig már a második napon betelt. A csomagokat évről évre a hivatal munkatársainak delegációja adja át a gyerekeknek, akik műsorral, énekekkel, és kézzel készített apró ajándékokkal kedveskednek nekik. Az utóbbiakból a KSH főépületében, ahogy minden évben, idén is kiállítást rendezett a hivatal, hogy minden munkatárs részesüljön az ajándékozás örömében. A csokalyi lelkész beszámolója szerint a KSH évek óta tartó figyelmessége „ragadós példa”, hiszen mostanra a falu maga is cipősdoboz-akciókat szervez a közeli kollégiumok lakói számára. 

A KSH csokalyi jelenléte túlmutat az ajándékozáson: a helyi nyugdíjasoknak és a rászoruló családoknak is élelmiszercsomagokat juttat el. Ezen kívül a Miniszterelnökséggel, a Református Egyházzal és a helyi önkormányzattal együttműködve kezdeményezték az egykori Fényes-kúria helyreállítását, illetve egy ifjúsági központ létrehozását annak területén. 

A külhoni magyarság identitásának erősítése és a határon túli területeken élők megmaradásának támogatása alapvető nemzeti érdek. A KSH ehhez kíván hozzájárulni, egyrészt tisztelegve a magyar statisztikatudomány kiemelkedő alakja, Fényes Elek előtt, másrészt elősegítve a partiumi magyarság megmaradását.

A KSH nemcsak a statisztikai adatok előállításával és közlésével foglalkozik. A hivatal munkatársai ma is ugyanazzal az elhivatottsággal fordulnak a társadalom felé, mint hajdan a magyar statisztika úttörői: szakmai munkájukkal, kulturális és szociális kezdeményezéseikkel egyaránt a nemzet közös erőforrásait gyarapítják. A múlt tisztelete és a jövőbe vetett hit így egyszerre válik a mindennapi működés iránytűjévé.

VG Páholy: Dr. Kincses Áron
VG Páholy: Dr. Kincses Áron
VG Páholy: Dr. Kincses Áron
VG Páholy: Dr. Kincses Áron

