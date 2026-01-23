Mégis életbe léptetik a Mercosur-megállapodást?

Többezres tüntetések, éles politikai viták és a gazdák mellett kiálló közvélemény: a dél-amerikai országokkal kötendő szabadkereskedelmi egyezmény kétségkívül az európai politika egyik legérzékenyebb témájává vált az elmúlt napokban. Mint ismert, a gazdatüntetések egyértelmű sikereként az Európai Parlament (EP) jogi útra terelte az egyezmény kérdését, ami egyúttal a Mercosur-megállapodás hatálybalépésének elhalasztását is maga után vonja – főszabály szerint. Az Európai Bizottság Németországgal vállvetve viszont minden eszközzel azon dolgozik, hogy az EP döntése ellenére a kereskedelmi egyezmény azonnal alkalmazhatóvá váljon. Mi lesz így a továbbiakban?

Mercosur-megállapodás – mégis életbe léptetik? / Fotó: Elyxandro Cegarra / AFP

Súlyos élelmiszer-biztonsági aggályok, de a bíróság nem csak ezt fogja vizsgálni a Mercosur-megállapodás esetében

A dél-amerikai államokat tömörítő Mercosur országcsoport legfőbb exportterméke az élelmiszer, melynek jelentős része a megállapodás alapján teljesen vámmentesen érkezhetne az európai piacokra. Ám közel sem véletlen, hogy a 25 évig tartó tárgyalások rendre az élelmiszer-biztonság témáján akadtak fenn, hiszen számos olyan növényvédő szer, hormonkészítmény és antibiotikum van használatban Brazíliában vagy Argentínában, amelyet az EU-ban már évtizedek óta betiltottak. A megállapodást viszont minden tiltakozás dacára mégis aláírták, figyelmen kívül hagyva az EU jogrendszerének egyik legalapvetőbb elemét, az ún. elővigyázatosság elvét is. Az alapelv szerint súlyos környezeti és egészségügyi károk veszélye esetén az EU köteles fellépni és intézkedéseket tenni. Az biztos, hogy az elővigyázatosság elvének sérelme központi szerepet fog játszani a bírósági eljárásban, de emellett más jogi aggályok is felmerültek az Ursula von der Leyen által megkötött megállapodás kapcsán.

A bizottság trükközése jogi aggályokat is felvet

Ha az unió egy külső féllel kereskedelmi megállapodást köt, ahhoz főszabály szerint szükség van a tagállami ratifikációra is. A Mercosur-egyezmény esetében azonban – látva a kiélezett vitákat – az Európai Bizottság egy sajátos megoldáshoz nyúlt: a megállapodást kettéválasztották egy politikai és egy kereskedelmi részre, utóbbi esetében mellőzve a tagállami ratifikáció szükségességét. A nagy kérdés az, hogy a bíróság szerint ez beleütközik-e a hatáskör átruházásának elvébe, magyarán, hogy ez a kérdés vajon kizárólagos uniós hatáskörbe tartozik-e. Az uniós bírósági gyakorlat alapján ugyanis hiába minősül kizárólagos hatáskörnek a kereskedelempolitika, a fenntarthatóság kérdése esetén – megosztott hatáskörként – már a tagállamoknak is van beleszólásuk (lásd a Szingapúr ügyében adott bírósági jogértelmezést). Hasonló jogvitát generál az egyezményben foglalt ún. kiegyensúlyozómechanizmus is, amely szerint, ha az uniós szabályozás torzítja a kereskedelmet, akkor a dél-amerikai országok „kiegyensúlyozó” intézkedéseket vezethetnek be. Itt a fő kérdés az lesz, hogy ellenintézkedések alatt vajon az is érthető-e, hogy az EU-t a saját előírásai feladására köteleznék.