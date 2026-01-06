Erős év után: hol van még tér a magyar részvénypiacon?

A BUX indexet 2023 márciusa óta erőteljes bikapiac jellemzi. A pozitív hír, hogy továbbra is látunk mozgásteret az emelkedés folytatására, ugyanakkor a 2025-ös év egyértelművé tette: a trend egyre sérülékenyebbé válik.

Részvény – hol van még tér a magyar piacon / Fotó: AFP

A globális részvénypiacok szinte kivétel nélkül erősödtek, és ebben a kedvező környezetben a régiós részvényindexek figyelemre méltó módon felülteljesítették nemzetközi versenytársaikat. A dollárban mérve akár 60 százalékot is meghaladó felértékelődés elsősorban annak köszönhető, hogy számos vállalat továbbra is profitál a jegybanki célok feletti inflációból, valamint a javuló termelékenységből.

A részvényértékeltségek várható alakulása

A budapesti tőzsdén aktív befektetők is elégedetten tekinthetnek vissza az elmúlt negyedévek teljesítményére. Bár a részvények értékeltsége az elmúlt 12 hónapban emelkedett, továbbra is relatíve nyomott szinten áll, ami 2026-ra fordulva még érdemi felértékelődési potenciált hagy a piacon. A kedvező értékeltség ráadásul alacsony intézményi jelenléttel párosul: a mintegy 20 ezer milliárd forintot kezelő hazai nyílt végű alapok vagyonának mindössze valamivel több mint 2 százaléka van magyar részvényekben – hasonlóan alacsony arány, mint a 2010-es évek közepén. A külföldi intézményi befektetők tulajdoni hányada szintén nagymértékben elmarad az orosz–ukrán háború kitörése előtti szintektől.

A magyar blue chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom 2026-ban is rekordévet zárhat 2025 kimagasló teljesítményét követően, ami további pozitív jelzés a befektetőknek. A Concorde BUX indexre vonatkozó 2026. év végi célára 125 ezer pont körül alakul, ami újabb két számjegyű hozampotenciált vetít előre a hazai részvénypiacon.

Ezt az évet a globális részvénypiacokon várhatóan nagyobb volatilitás jellemzi majd, ugyanakkor a részvényárfolyamok alakulását továbbra is elsősorban a vállalati profitok növekedése határozhatja meg. Bár a romló makrogazdasági kilátások és a kiszámíthatatlan adópolitika jelentős kockázatot hordoznak, az orosz–ukrán háború előrehaladtával a béketárgyalások kilátása érdemben támogathatja a régiós piacokat.