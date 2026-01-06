Erős év után: hol van még tér a magyar részvénypiacon?
A BUX indexet 2023 márciusa óta erőteljes bikapiac jellemzi. A pozitív hír, hogy továbbra is látunk mozgásteret az emelkedés folytatására, ugyanakkor a 2025-ös év egyértelművé tette: a trend egyre sérülékenyebbé válik.
A globális részvénypiacok szinte kivétel nélkül erősödtek, és ebben a kedvező környezetben a régiós részvényindexek figyelemre méltó módon felülteljesítették nemzetközi versenytársaikat. A dollárban mérve akár 60 százalékot is meghaladó felértékelődés elsősorban annak köszönhető, hogy számos vállalat továbbra is profitál a jegybanki célok feletti inflációból, valamint a javuló termelékenységből.
A részvényértékeltségek várható alakulása
A budapesti tőzsdén aktív befektetők is elégedetten tekinthetnek vissza az elmúlt negyedévek teljesítményére. Bár a részvények értékeltsége az elmúlt 12 hónapban emelkedett, továbbra is relatíve nyomott szinten áll, ami 2026-ra fordulva még érdemi felértékelődési potenciált hagy a piacon. A kedvező értékeltség ráadásul alacsony intézményi jelenléttel párosul: a mintegy 20 ezer milliárd forintot kezelő hazai nyílt végű alapok vagyonának mindössze valamivel több mint 2 százaléka van magyar részvényekben – hasonlóan alacsony arány, mint a 2010-es évek közepén. A külföldi intézményi befektetők tulajdoni hányada szintén nagymértékben elmarad az orosz–ukrán háború kitörése előtti szintektől.
A magyar blue chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom 2026-ban is rekordévet zárhat 2025 kimagasló teljesítményét követően, ami további pozitív jelzés a befektetőknek. A Concorde BUX indexre vonatkozó 2026. év végi célára 125 ezer pont körül alakul, ami újabb két számjegyű hozampotenciált vetít előre a hazai részvénypiacon.
Ezt az évet a globális részvénypiacokon várhatóan nagyobb volatilitás jellemzi majd, ugyanakkor a részvényárfolyamok alakulását továbbra is elsősorban a vállalati profitok növekedése határozhatja meg. Bár a romló makrogazdasági kilátások és a kiszámíthatatlan adópolitika jelentős kockázatot hordoznak, az orosz–ukrán háború előrehaladtával a béketárgyalások kilátása érdemben támogathatja a régiós piacokat.
Magyar Telekom
Ajánlás: vétel, célár: 2043 forint
A Magyar Telekom stabil növekedési pályán halad. Az inflációs díjkorrekció eltörlése ellenére 2025-ben közel 2 százalékos árbevétel-bővülést érhet el. A nettó profit elérheti a 206 milliárd forintot, ami legalább 185 forintos részvényesi kifizetést tehet lehetővé. Ez továbbra is 10 százalék feletti, kifejezetten vonzó hozamot biztosíthat a befektetőknek.
A 2026-os év egyik kulcskérdése, hogy az első fél év végén lejáró inflációs díjkorrekció felfüggesztése fennmarad-e. A döntés érdemben befolyásolja a vállalat bevételnövekedési kilátásait. A Telekom fundamentumai mindenesetre továbbra is erősek: még a legkedvezőtlenebb forgatókönyv mellett is alacsony, egy számjegyű árbevétel-növekedésre számítunk, szektorszinten is kiemelkedő profitmarzsok mellett.
Megítélésünk szerint a részvényesi kifizetés továbbra is a menedzsment egyik elsődleges prioritása marad, ami fokozatosan emelkedő kifizetési rátában is megmutatkozhat. A részvény értékeltsége szempontjából a legnagyobb kockázatot egy esetleges új különadó bevezetése jelentené, mivel a szektor eddig kimaradt a költségvetési hiány csökkentését célzó új adóintézkedések köréből.
Mol
Ajánlás: felhalmozás, célár: 3330 forint
A Mol várhatóan teljesíti a 2025-re kitűzött, készlethatásoktól tisztított 3 milliárd dolláros EBITDA-célját, és 2026-ra is hasonló nagyságrendű eredménnyel számol. A makrogazdasági környezet ugyanakkor továbbra is kihívásokat hordoz: az olajár tartós nyomás alatt maradhat, miközben a bővülő LNG-kínálat lefelé húzza a földgázárakat.
A petrolkémiai üzletág a kínai túltermelés miatt várhatóan tovább gyengélkedik, akár jelentős veszteséget is termelve. A hulladékgazdálkodási üzletág – a januártól emelkedő díjak ellenére – legjobb esetben is csak nullszaldós lehet. Ezeket a negatív hatásokat részben ellensúlyozhatja a finomítási üzletág – ahol továbbra is extrém magas marzsokra számítunk –, valamint a bővülő kiskereskedelmi szegmens.
A vállalat eredménytermelő képességét két további tényező is érdemben befolyásolhatja. Egyrészt, bár a Mol jelenleg mentességet élvez az orosz olajimportot érintő uniós szankciók alól, az EU elfogadhat olyan szabályozást, amely 2027–28-tól kötelezővé tenné az orosz olaj teljes kivezetését. Másrészt, a Dunai Finomítóban 2025 októberében történt tűzeset miatt a finomítói kapacitás 20-25 százaléka átmenetileg kiesett. A helyreállítás időtartama és költsége továbbra is bizonytalan.
OTP Bank
Ajánlás: semleges, célár: 34 400 forint
Az OTP bevételi trendjei továbbra is erősek minden működési piacán, miközben a bank költségoldalon is hatékony maradt. A régiós versenytársakhoz képest kiemelkedő sajáttőke-arányos megtérüléssel rendelkezik. A 2025-ös eredmények alapján a profit mintegy 25 százalékát fizethetik ki osztalékként, ami önmagában mérsékelt osztalékhozam, ugyanakkor ezt egy 200–300 milliárd forintos részvény-visszavásárlási program egészítheti ki.
A különadók az elmúlt években nem okoztak érdemi visszaesést a csoportszintű nyereségességben, mivel a bank hatékonyan áthárította a többletköltségeket ügyfeleire. A legfontosabb kérdés továbbra is a felhalmozott tőke felhasználása. Amennyiben az OTP nem talál megfelelő akvizíciós célpontot, a részvényesi javadalmazás érdemben növekedhet.
Richter Gedeon
Ajánlás: vétel, célár: 13 050 forint
A Richter kínálja a legjobb hozam-kockázat arányt a régiós blue chipek között. 2026-ban fordulat következhet be, rövid távon pozitív momentumra számítunk. A Vraylar által dominált idegrendszeri (CNS) és a nőgyógyászati (WHC) üzletág továbbra is húzhatja a vállalat teljesítményét, miközben a generikus és biotechnológiai üzletág kilátásai romlanak.
A legnagyobb kockázat továbbra is a tőkeallokációs fegyelem hiánya és az esetleges forinterősödés. Ugyanakkor egy békemegállapodás a szentiment javulásán keresztül érdemi pozitív katalizátor lehet a részvény számára.