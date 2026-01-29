A NAV most már mindent lát: mit hoz a 2026-tól hatályos új transzferáras rendelet?

A transzferár-szabályozás az elmúlt évtizedekben a társasági adózás egyik legdinamikusabban fejlődő területe volt mind nemzetközi, mind hazai szinten. A globális értékláncok térnyerése, valamint az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás elleni fellépés (BEPS Akcióterv) következtében a transzferár-dokumentáció és az ahhoz kapcsolódó számítások egyre hangsúlyosabb szerepet töltenek be az adóhatósági ellenőrzésekben. E folyamatba illeszkedik a 2026 januárjától hatályos új magyar transzferáras rendelet, amely jelentős mértékben átalakítja a korábbi dokumentációs és adatszolgáltatási rendszert.

Transzferárrendelet – változások 2026-tól, a NAV most már mindent lát / Fotó: satria dy / Shutterstock

Az új rendelet elsődleges célja a transzferár dokumentációs kötelezettségének strukturáltabbá, átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé tétele, továbbá az adóhatósági ellenőrzési munka megkönnyítése. A jogalkotó deklarált szándéka tehát az, hogy a részletesebb dokumentáció (és az ahhoz kapcsolódó, társaságiadó-bevallásban beadandó transzferáras adatszolgáltatás) ne pusztán egy adminisztratív kötelezettség legyen, hanem az adózói kockázatok előzetes beazonosításának és kezelésének eszköze is. Mindezek következtében egyre célzottabb adóellenőrzésekre számíthatunk és egyre nehezebb lesz egy hiányos vagy hibás dokumentációval, vagy egy súlyos adókockázatot magával hordozó kapcsolt tranzakcióval elbújni a NAV figyelő szemei elől.

Az új szabályozás egyik leglényegesebb eleme a helyi dokumentum (Local File) tartalmi követelményeinek részletes újraszabályozása.

A helyi dokumentáció esetében nagyobb hangsúly került az egyes ügyletek funkcionális és kockázati elemzésére, a pénzügyi adatok szegmentált bemutatására, az eredményszámítás módszertanára, valamint a transzferár-elemzési adatok és a beszámolói adatok összekötésére. Továbbá a szolgáltatási tranzakciók üzleti indokoltságát alátámasztó úgynevezett hasznossági teszt, valamint az immateriális javakhoz kapcsolódó ún. DEMPE-elemzés is központi jelentőségűvé vált.

Újdonságként jelenik meg továbbá a vállalati adatbázis-kutatások kapcsán az összehasonlítható adatok kiválasztásának jogszabályi szintű konkretizálása.

A rendelet meghatározza az adatbázis-kutatás szűrésének elvárt tartalmi elemeit, a szűrési lépések kialakításával kapcsolatos szabályokat, valamint az alkalmazható pénzügyi mutatók pontos számítási metódusát. Habár a tanácsadói piac és emellett az adózók többsége már eddig is hasonló módon járt el az adatbázis-kutatások összeállítása során, a jogszabályi kötöttségek nélkül is, az új rendeleti keretek leszűkítik az adatbázis-kutatás kialakítása kapcsán a mozgásteret.