Kevin Warsh mérlegpolitikája

Hosszas huzavonát követően Trump elnök Kevin Warsh-ot jelöli a Fed Kormányzótanácsának elnöki posztjára. Bár a kiválasztási folyamat során a piaci szereplők figyelme elsősorban a jelöltek várható kamatpolitikájára irányult, Warsh megnevezését követően a mérlegpolitikával kapcsolatos kilátások kerültek középpontba.

Kevin Warsh / Fotó: Brendan McDermid / Reuters

Warsh már a nagy pénzügyi válságot is magában foglaló Fed kormányzói megbízatása (2006- 2011) alatt ellenezte a központi bank nagyléptékű eszközvásárlásait. Ez ahhoz vezetett, hogy a második mennyiségi lazítási program (QE2) elindítása miatt 2011 márciusában idő előtt távozott a Kormányzótanácsból.

A leendő Fed elnök szerint az expanzív mérlegpolitika az eszközárakon keresztül fokozza a vagyoni egyenlőtlenségeket, piactorzító hatása akadályozza a hatékony tőkeallokációt, illetve a monetáris és fiskális politika közötti határvonal elmosásával csorbítja a Fed függetlenségét. Warsh emiatt tartja szükségesnek az 1951-es Fed-Kincstár Egyezmény újjáélesztését.

Kevin Warsh újra elővenné az 1951-es Fed-Kincstár Egyezményt

Az 1942-1951 közötti időszakban a Fed az állampapírpiaci hozamgörbe rögzítése révén tartotta alacsonyan a gyorsan növekvő amerikai államadósság finanszírozási költségeit. A hozamgörbekontroll alatt a központi bank feladta mérlegének nagysága és szerkezete feletti befolyását, mivel állampapírok folyamatos adásvételével érte el, hogy a hozamok az előre meghatározott szint(ek) közelében alakuljanak.

A Kincstár a háború lezárást követően, a megugró infláció ellenére is nyomást gyakorolt a Fed-re az alacsony kamatkörnyezet fenntartása érdekében. Évekig tartó politikai csatározást követően a központi bank végül az 1951-es Fed-Kincstár Egyezmény megkötésével nyerte vissza a kamatpolitika alakítására vonatkozó függetlenségét.

Warsh szerint az USA-ban már nem fiskális, hanem monetáris dominancia áll fent, mivel mérlegpolitikája révén a jegybank túlzott befolyást gyakorol a költségvetési folyamatokra.

A monetáris dominancia pedig csak a jegybankmérleg szűkítésével szüntethető meg, amihez a Fed és a Kincstár korábbihoz hasonlóan összehangolt működésére van szükség.