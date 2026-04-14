Van, de nehezen járható az út a borászatok számára a cégszerű értékelés felé

Nem könnyű kimondani, de Magyarországon leáldozóban van a kisebb, 15–30 ezer palack közötti mennyiséget előállító, az alapítók eredeti elképzelései szerint nem hobbiként, hanem vállalkozásként működtetett borászatoknak, és ez még csak nem is varrható az új szőlővész (a szőlő aranyszínű sárgasága) nyakába. A helyzet ezzel szemben az, hogy a bor iránti kereslet folyamatosan csökken, a borászatokat a pályázati rendszer elszoktatta a piaci alapú működéstől, a zömmel családi vállalkozásként működő cégeknél pedig nincs kinek átadni a stafétát.

Borászatok, borospincék / Fotó: robertharding via AFP

Az egymást erősítő problémák halmazához újabb adalék a szőlő aranyszínű sárgasága, és az emiatt bekövetkező ültetvénypusztulás. Érdemes ezért végiggondolni a borászatok helyzetét, mielőtt azzal szembesülünk, hogy ezeket a cégeket eszközértéken, ingatlanáron, vagy – ami még rosszabb – az alatti értéken kell eladni. Különösen fájó, amikor a borász azzal szembesül, hogy az eladási ár nem éri el az elmúlt két évtized kumulált beruházási értékét sem, pedig ez is benne van a pakliban. Megoldás van, de lássuk előbb a problémát magát.

Borászatok működési problémái

Magyarországon ma 300-400 olyan borászat működik, amely már több, mint hobbi vagy borral kiegészített vendéglátás, de még nem éri el az igazi nagyüzemi méretet, a tulajdonos gazdák víziója szerint viszont borból élő gazdaság. Ezek a cégek szinte kivétel nélkül közvetlenül a rendszerváltás után, tipikusan a szövetkezetből kiváltott tagokon kezdték meg működésüket, és az önálló gazdálkodás első évtizedében kedvező növekedési potenciállal is kecsegtettek. A boreladás nőtt, a minőséget, ha lassan is, de egyre inkább árazta a piac, a bor alapvetően divatban volt.

Ezeknek az időknek leáldozott, az alkohol és azon belül a bor iránti kereslet világszerte csökken, az új generációk nem keresik a bort, mást fogyasztanak, az idősebbek pedig kiöregszenek a borfogyasztásból, egészségügyi javallatra visszafogják a borivást. Az előttünk álló évtizedben azt látjuk majd, hogy a különböző boros szervezetek, EU-s és magyar állami ügynökségek eurómilliókat költenek el a borfogyasztás növelését és a borkultúra terjesztését célzó mindenféle kampányokra, előre borítékolható módon tökéletesen eredménytelenül.

A kereslet visszaesése menthetetlenül folytatódik, és idővel ugyan elér valamilyen mélypontot, de onnan nem lesz nagy visszapattanás.

Ez a tendencia Magyarországon is legalább egy évtizede gyorsuló ütemben érezteti hatását, de a borászatokat nemcsak ez fenyegeti, hanem a cégszerű működéstől mindent eltérítő pályázatosdi is. Mondjuk ki, a kisebb magyar borászatokat 2004 óta egyre inkább, az elmúlt években pedig szinte kizárólag a pályázati pénzek éltetik. Pályázni sok mindenre lehetett, a kezdeti időkben eszközberuházásra, kapacitásbővítésre, gazdasági épületek építésére is voltak pályázatok, aztán elterjedtek a turisztikai célú kiírások, jöttek a vendégházak, kóstolótermek, velük jött a panziózás és rendezvényszervezés, és az egész folyamatot végigkísérték az ületvényfrissítési és -telepítési támogatások, meg ki tudja, még mi minden.