Kulcskérdés a magyar élelmiszerexport

A magyar agrárium a nemzetgazdaság egyik meghatározó, stabil értékteremtő ágazata. Bár a mezőgazdaság részesedése a hazai GDP-ből csupán 3 százalék, ha ehhez hozzávesszük még az élelmiszeripart és az úgynevezett agri-business szektort (tehát például a gépforgalmazást vagy a terménykereskedelmet), már bőven 8 százalékhoz közelít a bruttó kibocsátásból való részesedése, több százezres foglalkoztatotti létszámával pedig meghatározó tényező a vidék életében. Stratégiai jelentőségét viszont leginkább az szemlélteti, hogy a teljes nemzetgazdasági export közel tizede az agráriumhoz kötődik, így makrogazdasági szinten sem mindegy, hogy miként alakul az agrár- és élelmiszeripari kivitelünk.

Élelmiszerexport: milyen évet zártunk tavaly / Fotó: Kállai Márton

Élelmiszerexport: milyen évet zártunk tavaly?

Az agrártermékek kivitele a tavalyi évben is jelentős, több mint 3200 millió eurós többlettel zárt, bár a megelőző évhez képest majdnem 20 százalékkal romlott az egyenleg. A visszaesés mögött a tavaly is pusztító aszály és az exportpiacainkon növekvő arányban megjelenő brazil, ukrán, marokkói vagy éppen lengyel áruk állnak. Exportunkban meglepő módon nem a gabonafélék játsszák a főszerepet, hiszen a legnagyobb kiviteli értékkel rendelkező termék az állateledel és a takarmány volt, de meghatározó még a napraforgómag-olaj és a baromfihús kivitele is. Importunkat értékben leginkább a csokoládé határozza meg, de jelentős mennyiségben érkezik be kenyér, kalács és egyéb pékáru is.

Kik a legfontosabb kereskedelmi partnereink?

Külkereskedelmi forgalmunk közel 90 százaléka EU-s országokkal bonyolódik le, ebből a nyugat-európai tagállamok részesedése két számjeggyel nagyobb, mint a kelet-európaiaké. Legfontosabb kereskedelmi partnerünk Németország , ahonnan nagyobb értékben érkezik import, mint amennyit mi oda kiszállítunk (import: 1947 millió euró, export: 1621 millió euró). Németország után a legnagyobb célpiacaink nagyjából hasonló arányban Olaszország és Románia, míg Ausztriába és Lengyelországba már nagyságrendekkel kisebb volumenben szállítunk. Behozatali oldalon szintén Németország a legnagyobb partner, melyet a Lengyelországból és Szlovákiából származó áru követ, és a koncentrációt mutatja, hogy az öt legfontosabb partner részesedése meghaladja az 50 százalékot az importunkban.