Deviza
EUR/HUF363,9 -0,29% USD/HUF308,83 -0,31% GBP/HUF417,71 -0,29% CHF/HUF394,32 -0,32% PLN/HUF85,91 -0,19% RON/HUF71,37 -0,35% CZK/HUF14,96 -0,25% EUR/HUF363,9 -0,29% USD/HUF308,83 -0,31% GBP/HUF417,71 -0,29% CHF/HUF394,32 -0,32% PLN/HUF85,91 -0,19% RON/HUF71,37 -0,35% CZK/HUF14,96 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX137 487,37 +0,9% MTELEKOM2 410 +1,49% MOL4 270 +2,48% OTP43 710 +0,69% RICHTER12 730 0% OPUS365,5 -2,87% ANY7 660 +0,13% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 880 +2,05% BUMIX9 225,59 +0,33% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 838,87 +0,04% BUX137 487,37 +0,9% MTELEKOM2 410 +1,49% MOL4 270 +2,48% OTP43 710 +0,69% RICHTER12 730 0% OPUS365,5 -2,87% ANY7 660 +0,13% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 880 +2,05% BUMIX9 225,59 +0,33% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 838,87 +0,04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kevin Warsh

Az iráni háború árnyékában vált elnököt a Fed

A közel-keleti konfliktus kirobbanása óta háttérbe szorult a váltás az amerikai Fed élén, holott az ideje egyre közeledik, ráadásul több, korábban nem tapasztalt esemény miatt bonyolódik. De lássuk szépen sorjában, hogy melyek a fontosabb mérföldkövek.
Szerző képe
VG Elemző: Balog-Béki Márta
az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője
40 perce
Kevin Warsh Iráni Konfliktus Fed Jerome Powell Kamatvágás
Fotó: Reuters/Kevin Lamarque

Jerome Powell jegybankelnöki mandátuma 2026. május 23-án jár le. Utódját még január végén megnevezte az amerikai elnök: Donald Trump január 30-án jelentette be, hogy Kevin Warsht jelöli a Fed elnöki posztjára. Az amerikai jegybanktörvény szerint a központi tagokat a szenátusnak kell megválasztania, de előtte a szenátus bankbizottságának is jóvá kell hagynia. Warsh testület előtti meghallgatása a friss információk szerint április 21-én esedékes. 2010 óta mindössze kétszer fordult elő, hogy a kinevezés és a hivatalos megerősítő eljáráshoz az iratok benyújtása között négy hétnél több idő telt el. 

Fed,FILE PHOTO: U.S. Federal Reserve Chair Jerome Powell holds a press conference following a two-day meeting of the Federal Open Market Committee (FOMC)
 Az iráni háború árnyékában zajlik a váltás a Fed élén / Fotó: Kevin Lamarque / Reuters

Warsh kinevezését bonyolítja a Powell ellen folyó igazságügyi minisztériumi nyomozás (amelyet a Fed-székház felújításról a tavalyi kongresszusi meghallgatás kapcsán indítottak), ugyanis Thom Tillis republikánus szenátor kitart azon álláspontja mellett, hogy megakadályoz minden jegybanki kinevezést addig, amíg a Powell elleni vizsgálat folyamatban van, mivel azt alaptalannak tartja. Mindemellett Tillis is úgy gondolja, hogy Warsh képzettsége megfelelő és jó választás a posztra, ugyanakkor a szenátus bankbizottságában Tillis szavazatával lenne csak meg a republikánus többség. 

Ha megtörténik is a meghallgatás, Warsh sorsa bizonytalan marad, mivel a Powell ellen indított nyomozás tovább folytatódik, elhúzódni látszik. A Fed-elnök a márciusi kamatdöntést követően elmondta, nem szándékozik távozni a testületből, amíg az ellene folyó vizsgálat le nem zárul, és Kevin Warsh kinevezését jóvá nem hagyják. Arról, hogy mi lesz a vizsgálat lezárultával, még nem döntött Powell. Mandátuma a kormányzótanácsban 2028 januárig szól.

FILE PHOTO: Kevin Warsh, Fellow in Economics at the Hoover Institution and lecturer at the Stanford Graduate School of Business, speaks during the Sohn Investment Conference in New York City
Warsh korábbi szerepvállalása a Fedben a héják táborát erősítette / Fotó: Brendan McDermid / Reuters

Warsh korábbi szerepvállalása a Fedben a héják táborát, azaz a szigorú monetáris politikát támogató tagok csoportját erősítette. Idő előtt mondott le mandátumáról, mert nem támogatta a mennyiségi lazítás újabb körét 2011-ben. Az azóta eltelt időben is többször bírálta a Fed politikáját. Warsh tavaly beszélt a jegybanki mérleg leépítésének szükségességéről , ami klasszikus értelemben véve ugyancsak szigorító lépés lenne. Azonban úgy véli, hogy a mérlegleépítés és a termelékenység növekedése mellett tér nyílhat kamatvágásra az infláció emelkedése nélkül. A jelenlegi likviditási helyzet miatt a mérlegfőösszeg további drasztikus csökkentése kockázatos lenne a repopiac és a bankrendszer stabilitása szempontjából. Hosszabb távon pedig megpedzegette a Fed és a kincstár összehangolt működését is. Ennek nyomán erősödhet a befektetők félelme, hogy csorbát szenvedhet a jegybank függetlensége, másfelől pedig háttérbe kerülne az egyik fő mandátum, az árstabilitás elérése. Az amerikai elnök partnert lát Warshban a kamatcsökkentések végrehajtására, azonban a közel-keleti helyzet jelentősen átírta a Fed kamatkilátásaikat is. 

A Fed döntéshozói márciusban is egy kamatvágást jeleztek 2026-ra és 2027-re, azonban március végén a megugró olajárak mellett átmenetileg már a kamatemelés felé billentek a piaci árazások, amelyek azonban már kiárazódtak.

Azt április végén, a közelgő kamatdöntő ülésen is hangsúlyozhatják, hogy jól pozicionált helyzetben van a Fed, hogy kivárjon és értékelje a gazdasági folyamatokat. 

A közel-keleti háborúnak az amerikai gazdaságra gyakorolt hatásai továbbra is bizonytalanok. Az infláció idei megugrása átmeneti lehet, ugyanakkor, ha tartósan fennmaradnak a magasabb olajárak, akkor a fogyasztás is gyengülhet. Az olajárak emelkedésével a rövid távú inflációs várakozások emelkedtek, ugyanakkor a hosszabb távú inflációs várakozások lényegében nem változtak a közel-keleti helyzet fokozódása mellett. 

A Fed az inflációs célkitűzést szem előtt tartva tovább tarthatja fenn a szigorú monetáris politikát a korábban várthoz képest. Várakozásunk szerint a kamatvágások folytatódhatnak, de időben később jöhetnek a tengerentúlon. A nyomás a Feden azonban erős maradhat, tekintve, hogy az őszi félidős választás egyre közeledik, és az egyre duzzadó költségvetési hiány finanszírozását is támogathatná az alacsonyabb kamatkörnyezet. A szakirodalom ugyanakkor aláhúzza, hogy a rövid távú politikai megfontolásoktól függetlenül működő jegybankok idővel jobban teljesítenek az alacsony infláció biztosítása terén.

Továbbiak
VG Elemző: Balog-Béki Márta
Vg Elemző: Balog-Béki Márta, szenior tőkepiaci elemző Árokszállási Zoltán, igazgató, MBH Elemzési Centrum
VG Elemző: Balog-Béki Márta
Vg Elemző: Balog-Béki Márta, szenior tőkepiaci elemző Árokszállási Zoltán, igazgató, MBH Elemzési Centrum

Vélemény cikkek

Továbbiak
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu