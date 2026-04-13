Emlékezzünk a farkast kiáltó kisfiúra

A konfliktus elején is az tűnt a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy az energia-infrastruktúrát korlátozott csapások érik, a Hormuzi-szoros lezárását pedig politikai döntéssel rövid időn belül feloldják. Ehhez képest az idő múlásával lassan, de biztosan mindkét oldalon egyre több csapás érte az ipari infrastruktúrát, amelynek azonnali újraindítása már nem tisztán politikai kérdés, hanem technológiailag lehetetlen feladat. Emellett egyre inkább kiviláglik, hogy bár mindkét oldalon erős ösztönzők vannak a konfliktus enyhítésére, a felek között olyan erősen bizalomhiányos viszony alakult ki, ami nehezíti a tartós megállapodás elérését. Irán korábban a hivatalos vállalásai ellenére is folytatta az urándúsítást, miközben a másik oldalon az USA és Izrael az elmúlt egy évben kétszer is támadást intézett Irán ellen a folyamatban lévő tárgyalások közepette, beleértve magas rangú állami és vallási vezetők likvidálását is. A most bejelentett tűzszünetet is szkeptikusan kell kezelni a fentiek fényében, különösen két fontos tárgyalási pont, az iráni nukleáris program és a Hormuzi-szoros kérdésében jelenleg feloldhatatlannak tűnő véleménykülönbségek miatt.

Több hét elteltével már látszik, hogy amennyiben még a napokban sikerülne is véget vetni az aktív katonai cselekményeknek, és újra megnyílna a Hormuzi-szoros a hajózás előtt, az elmúlt hetek pusztításait már nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A leállított üzemek újraindítása heteket, a lerombolt infrastruktúra újjáépítése pedig éveket is igénybe vehet. Ezzel párhuzamosan a soft tényezők is sérültek, és csak később kristályosodhat ki, hogy milyen és mennyire tartós károk keletkeztek az Öböl menti államok szubjektív üzleti környezetének megítélésében. A háborút megelőzően Dubaj világvárosi álmokat dédelgetett, ingatlanpiaca a magyarok számára is ismert, feltörekvő befektetési eszköz volt.

A következmények elemzéséhez fontos támaszt nyújthat a múlt. Az olajárak emelkedése mára meghaladja az 1970-es évek óta olajársokkal járó geopolitikai események mediánértékét, míg a fejlett részvénypiacokat reprezentáló MSCI World, illetve a legnagyobb európai részvényeket követő MSCI Europe esése érdemben elmarad a korábbi ilyen események alkalmával regisztrált mediánértékektől. Ez óvatosságra inthet minket, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a korábbi helyzetekben rendszerint hónapokkal később érték el mélypontjukat a piacok. A stagflációs szcenárió a piaci árazások alapján még mindig nem alapforgatókönyv, de a lehetősége megállapodás hiányában egyre nő. Az elemzők bár rendszerint kivárnak, hogy tisztuljon a kép, de fontos, hogy a Bloomberg egy éven belül recessziót valószínűsítő indexe március 27-én 30 százalékra ugrott, a Polymarketen pedig már érdemben 30 százalék fölött árazzák, hogy 2026-ban az USA recesszióba kerülhet.