hamis pénz

A lakosság szerepe a pénzhamisítás elleni küzdelemben

Szerző képe
Siklós Bence
a Peak tanácsadója
1 órája
Fotó: 20200604 Budapest Pénzváltó Exclusive Change Valutaváltó euró, euro, bankjegy Fotó: Kallus György LUS Világgazdaság VG /Kallus György

A pénzhamisítás elleni védekezés egyik leggyengébb – ugyanakkor legfontosabb – láncszeme maga a lakosság. Hiába a legmodernebb biztonsági technológia és a banki szintű ellenőrzés, a hamis bankjegyek döntő része még mindig a mindennapi tranzakciók során kerül forgalomba. Ez azt jelenti, hogy a végső „szűrő” gyakran nem egy gép, hanem egy boltban vásárló ember vagy egy pénztáros.

A lakosság az első szűrő / Fotó: Kallus György

A lakosság szerepe: miért kulcsfontosságú a tudatosság?

A jegybankok ezért hangsúlyozzák: a bankjegyek ellenőrzése nem igényel speciális eszközöket vagy szakértelmet. Az eurórendszer által is széles körben kommunikált, úgynevezett „feel-look-tilt” (tapintás-megfigyelés-döntés) módszer néhány másodperc alatt alkalmazható, és kifejezetten hétköznapi használatra lett kialakítva.

A módszer lényege egyszerű, de hatékony. Először is, a valódi bankjegyek tapintása jellegzetes: a speciális nyomtatási eljárások miatt a felületük nem sima, hanem enyhén dombornyomott, különösen a fő motívumoknál és számoknál. Ez az egyik legnehezebben másolható tulajdonság. Második lépésként a bankjegyet fény felé tartva ellenőrizhetők az olyan alapvető biztonsági elemek, mint a vízjel, a biztonsági szál vagy az úgynevezett „see-through” szám, amelyek csak átvilágításkor válnak láthatóvá. Végül a bankjegy enyhe megdöntése során olyan optikai elemek jelennek meg (például hologramok vagy színváltó számok), amelyek dinamikusan változnak a fény hatására, és amelyeket a hamisítók csak korlátozottan tudnak reprodukálni.

Hamis biztonságérzet

A gyakorlatban azonban nem is az a legnagyobb probléma, hogy ezek az ellenőrzési módszerek bonyolultak lennének, hanem az, hogy az emberek többsége egyszerűen nem használja őket. Ennek több oka is van. Egyrészt a tranzakciók jelentős része gyors és rutinszerű: egy boltban vagy piacon ritkán állunk meg néhány másodpercre alapos vizsgálatot végezni. Másrészt a digitális fizetések térnyerése paradox módon csökkentette a készpénzzel kapcsolatos éberséget: mivel egyre ritkábban használunk készpénzt, kevésbé vagyunk edzésben az ellenőrzésében.

Ehhez társul egy pszichológiai tényező is: a hamis biztonságérzet. Sokan úgy gondolják, hogy a pénzhamisítás másokat érint, vagy hogy a modern bankjegyek annyira fejlettek, hogy a hétköznapi ember úgysem találkozhat hamis pénzzel. Ez a hozzáállás azonban kifejezetten kedvez a hamisítóknak, hiszen – ahogy korábban is láttuk – a cél nem a tökéletesség, hanem az, hogy a bankjegy elég jónak tűnjön egy gyors ellenőrzés során.

Éppen ezért a jegybankok és hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak az edukációra. A Magyar Nemzeti Bank például nemcsak technológiai fejlesztésekkel és hatósági együttműködéssel védekezik, hanem aktívan támogatja a felhasználókat – különösen a pénztárosokat és kereskedelmi szereplőket – a hamisítványok felismerésében. Hasonló programok Európa-szerte működnek: a nemzeti bankok rendszeresen tartanak képzéseket azok számára, akik napi szinten kezelnek készpénzt, és ezzel kulcsszerepet játszanak a hamis pénz kiszűrésében.

Ha a lakosság aktívan használja az alapvető ellenőrzési módszereket, a hamis bankjegyek jelentős része már a forgalomba kerülés pillanatában fennakad. Ha viszont ez a „frontvonal” gyenge, még a legfejlettebb technológiai védelem sem tudja teljes mértékben megakadályozni a hamis pénz terjedését.

A bizalom hamisítása

A pénzhamisítás jövője egyre kevésbé választható szét a digitális világ fejlődésétől. Ami korábban fizikai bankjegyek másolását jelentette, az ma már egy sokkal komplexebb jelenséggé alakult: a pénzhamisítás lényegében a bizalom hamisításává válik, legyen szó készpénzről, digitális tranzakciókról vagy akár identitásról.

A legfontosabb trend talán az, hogy egy valódi „AI vs. AI” verseny van kibontakozóban. Az Europol legfrissebb jelentései szerint a mesterséges intelligencia (AI) nemcsak a bűnözők eszköztárát bővíti, hanem alapvetően át is alakítja a bűnözés szerkezetét: gyorsabbá, skálázhatóbbá és kifinomultabbá teszi az illegális műveleteket. A hamisítók generatív modelleket használnak (például képek, hangok vagy dokumentumok létrehozására), miközben a hatóságok és pénzügyi intézmények szintén AI-alapú rendszerekkel próbálják felismerni az anomáliákat és kiszűrni a csalásokat. Ez a dinamika egy klasszikus „fegyverkezési verseny”, ahol mindkét oldal ugyanazokra az eszközökre támaszkodik, csak eltérő célokkal.

A generatív mesterséges intelligencia különösen veszélyes ezen a területen. A deepfake technológia – amely képes élethű videók, hangfelvételek vagy képek előállítására – már most is komoly kihívás a bűnüldözés számára. Az Europol szerint ezek az eszközök a jövőben a szervezett bűnözés alapfelszerelésévé válhatnak, mivel lehetővé teszik személyek hiteles utánzását, bizonyítékok manipulálását vagy akár komplex csalások lebonyolítását. És itt nem csupán elméleti fenyegetésről van szó: az OECD adatai szerint 2024-ben Európában közel 1,2 milliárd eurónyi kárt okoztak olyan csalások, amelyek során deepfake-alapú hangutánzást és AI-generált fizetési utasításokat használtak.

Ezzel párhuzamosan új típusú „digitális hamis pénz” jelenik meg. Ezek nem klasszikus bankjegyek, hanem olyan manipulált tranzakciók, hamis fizetési kérelmek vagy identitásalapú csalások, amelyek célja ugyanaz: megtévesztés által pénzt szerezni. Az Europol és az EUIPO közös jelentése rámutat, hogy a generatív AI-alapú hamisítási eszközök és a digitalizált pénzügyi rendszerek együtt robbanásszerű növekedést okoznak a csalások számában. A pénz így egyre inkább „adatfolyammá” válik, amelyet nem fizikailag, hanem információs szinten lehet meghamisítani. A fizikai és digitális világ közötti határ eközben folyamatosan elmosódik. A bűnözők egyszerre használják ki a két dimenziót: például online rendelik meg a hamis, fizikai bankjegyeket, miközben digitális csatornákon keresztül szervezik a terjesztést, vagy éppen deepfake-technológiával győznek meg valakit egy utalásról. A 2025-ös Europol-jelentések szerint a bűnözés egyre inkább „online-first” jellegűvé válik, ahol a digitális infrastruktúra már nem kiegészítő eszköz, hanem a fő működési tér.

Drasztikusan csökken a belépési küszöb

A legaggasztóbb trend azonban a belépési küszöb drasztikus csökkenése. A generatív AI-eszközök ma már széles körben elérhetők, gyakran nyílt forráskódú formában vagy alacsony költséggel. Ez azt jelenti, hogy a korábban professzionális tudást igénylő hamisítási technikák ma már amatőrök számára is hozzáférhetők. Kutatások szerint a deepfake és egyéb AI-alapú eszközök használata nemcsak olcsóbbá, hanem jóval gyorsabbá is tette a csalások előkészítését és kivitelezését. Egy friss iparági jelentés szerint például egy komplex csalási kampány elindítása akár néhány óráról percekre csökkent, miközben a támadások személyre szabottabbá és nehezebben felismerhetővé váltak.

Ez a demokratizálódás új kockázatot jelent: nemcsak szervezett bűnözői hálózatok, hanem kisebb, kevésbé szervezett csoportok vagy akár egyének is megjelenhetnek a piacon. A pénzhamisítás így egyre inkább skálázható, decentralizált tevékenységgé válik, ahol a volumen és a gyorsaság fontosabb lehet, mint a tökéletes kivitelezés.

A pénzhamisítás jövője nem csupán technológiai kérdés, mivel egy mélyebb bizalmi válság kockázatát is hordozza. Ahogy a mesterséges intelligencia egyre hitelesebben képes utánozni a valóságot, úgy válik egyre nehezebbé megkülönböztetni az eredetit a hamistól – legyen szó bankjegyről, hangról vagy akár egy pénzügyi tranzakcióról. A következő évek kulcskérdése ezért nemcsak az lesz, hogy képesek vagyunk-e technológiailag lépést tartani a hamisítókkal, hanem az is, hogy meg tudjuk-e őrizni a pénzügyi rendszer alapját jelentő legfőbb tényezőt: a bizalmat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
