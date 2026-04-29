Ilyen fontos nap rég nem volt a tőzsdén: a tech-szekor jövője a tét

Szerdán este rendkívül sűrű eseménysorozatra készül a piac, ugyanis a nap közbeni Fed kamatdöntő ülést követően, piaczárás után teszi közzé negyedéves gyorsjelentését az Alphabet, az Amazon, a Meta Platforms és a Microsoft is. Ritkán fordul elő, hogy a „káprázatos hetes” négy meghatározó szereplője ennyire koncentráltan adjon számot negyedéves teljesítményéről, így a mostani esemény nemcsak az egyedi részvények, hanem a teljes technológiai szektor rövidtávú irányát is kijelölheti. A befektetői fókusz az AI-beruházások volumenére és megtérülésére, valamint a felhőszegmensek növekedési dinamikájára helyeződik.

Így alakulhat a tech-óriások teljesítménye

Az Alphabet a várakozások szerint erős negyedévet zárhatott.

A Google Cloud üzletág megrendelésállománya a negyedév során rekordmagasságba emelkedett, a piaci várakozás 2,8 dolláros egy részvényre jutó eredményt és 91,6 milliárd dolláros árbevételt jelez előre. A befektetői figyelem fókuszában a felhőnövekedés fenntarthatósága lesz. Az Alphabet az év elején 180 milliárd dollárt közelítő éves beruházási tervet jelentett be.

Az Amazon esetében a narratíva továbbra is egyre inkább az AWS köré szerveződik.

A felhőszegmens az elmúlt negyedévben újra gyorsuló pályára állt, és az AI-alapú szolgáltatásokból származó bevételek már két számjegyű milliárd dolláros éves run-ratet érnek el. Az elemzői konszenzus 2,1 dolláros egy részvényre jutó eredményt és 177 milliárd dollár feletti árbevételt vár. Az Amazon 200 milliárd dolláros CAPEX terve még a legnagyobb hiperskálázók közül is kiemeli a vállalatot.

A Meta Platforms eközben saját technológiai útját járja.

A vállalat az AI-infrastruktúra területén egyre inkább vertikálisan integrált modell felé mozdul el, amit jól jelez a saját fejlesztésű chipek bevezetése a Broadcom technológiájára építve. Ez a stratégia egyértelműen az Nvidia-függőség csökkentését és a hosszú távú költségkontrollt célozza. A befektetők a szerda esti jelentéstől 8,15 dolláros EPS-t és 55,5 milliárd dolláros árbevételt várnak, miközben a hangsúly azon lesz, hogy a hatalmas, akár 135 milliárd dollár feletti éves CAPEX terv milyen ütemben fordítható át bevételnövekedésbe.

A Microsoft esetében a piac továbbra is kiváró állásponton van.

A vállalat az elmúlt negyedévekben agresszíven építette AI-stratégiáját, többek között egy több milliárd dolláros befektetéssel az Anthropic-ba, valamint szervezeti átalakításokkal gyorsította a technológiai átállást. A részvény idei, szoftver szektorral párhuzamos alulteljesítését követően a befektetők fókuszában az Azure növekedési üteme lesz. A konszenzus szerint a negyedévben 4,0 dolláros egy részvényre jutó eredmény és 81,5 milliárd dolláros árbevétel várható, miközben az Azure növekedési üteme 40% alá lassulhat. A kulcskérdés az, hogy az AI-hoz köthető bevételek képesek-e újra gyorsítani a felhő üzletágat, miközben a vállalat 100 milliárdos AI beruházási terve itt is a szabad pénzáram nyomására megy.