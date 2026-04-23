Narratívagyár
A hírek követése ráadásul sok esetben nemhogy nem ad hozzáadott értéket, hanem kifejezetten torzítja a döntéshozatalt. Zajos információk, félrevezető headline-ok, következetlen kommunikáció – gondoljunk csak politikai nyilatkozatokra vagy akár egy-egy piaci reakciót kiváltó tweetre.
Aki ezek alapján próbált rövid távon kereskedni, nagy valószínűséggel nem szerzett előnyt.
Ha nem ismered az uralkodó szélirányt, nem érdemes vitorlát bontani – ilyenkor evezni kell
A probléma az, hogy legtöbbször valóban nem ismerjük a „szélirányt”. Az információs aszimmetria jelentős, és még ha hozzá is férünk minden elérhető adathoz, azokat jellemzően csak utólag tudjuk koherens történetté formálni. A geopolitikai események lefolyása nem előrejelezhető módon alakul, ezért az ezekre épített predikció sok esetben nem más, mint strukturálatlan spekuláció.
A „ha igazam van, nyerek” gondolat hibája
A klasszikus megközelítés szerint a befektető megpróbálja meghatározni a legvalószínűbb jövőbeli kimenetelt, majd ennek megfelelően pozícionál. Ebben a keretben, ha igaza van, pénzt keres, ha téved, veszít. Ez intuitívnak tűnik, de több ponton is hibás.
Egyrészt feltételezi, hogy létezik „helyes” és „helytelen” nézet. Másrészt azt is, hogy az általunk azonosított ok-okozati összefüggések valóban meghatározzák az árfolyamokat. A piac azonban nem igazságot jutalmaz vagy büntet, hanem keresletet és kínálatot áraz, amelyeket várakozások, pozicionáltság és likviditási viszonyok alakítanak.
Ráadásul az ok-okozati láncolatokat jellemzően utólag építjük fel. Ha pénzt kerestünk, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy „igazunk volt”. Ha veszítettünk, akkor „tévedtünk”. Valójában egyik állítás sem bizonyítható.
A predikció csapdája
A narratívagyártás természetes módon vezet a predikcióhoz. Az emberi agy nehezen viseli a bizonytalanságot, ezért kapaszkodókat keres, amelyek mentén látszólagos bizonyosságot teremt., ez azonban torzít. A több információ nem feltétlenül javítja az előrejelző képességet, viszont jelentősen növeli a magabiztosságot. A befektető ilyenkor nem jobban lát, csak biztosabban hiszi, hogy lát.
A predikció másik problémája, hogy egyetlen narratívába zárja a gondolkodást. Ahelyett, hogy több lehetséges kimenetelt kezelne párhuzamosan, egy konkrét jövőképre épít – és ehhez köti a pozícióját.
Behúztuk a vitorlát – hol az evező?
A befektető feladata nem az, hogy megmondja, mi fog történni, hanem az, hogy a lehetséges forgatókönyvek mellett kedvező hozam/kockázat profilú döntéseket hozzon. Ahogy a mondás tartja: nem az számít, hogy igazad van-e, hanem az, hogy mennyit keresel, amikor igazad van, és mennyit veszítesz, amikor nincs. Aki a predikció csapdájában ragad, annak várhatóan nem lesz szignifikánsan többször igaza, mint bárki másnak. Aki viszont payoff struktúrákban gondolkodik, az kevesebb „találattal” is jelentősen jobb eredményt érhet el.
A kulcs az aszimmetria
Ha egy esemény bekövetkezésének valószínűsége széles körben elfogadott, akkor az arra való fogadás általában alacsony hozampotenciállal jár – mert már be van árazva. Ezzel szemben a kevésbé valószínűnek tartott kimenetelek akkor érdekesek, ha a hozzájuk tartozó kifizetés aránytalanul nagy.
Egy aktuális példa logikája
Térjünk vissza a jelenlegi geopolitikai helyzethez, és próbáljunk meg nem predikciós alapon gondolkodni.
Határozzuk meg a lehetséges forgatókönyveket:
• súlyos eszkaláció, ami extrém eséshez vezethet
• elhúzódó stagnálás, ami oldalazó piacot eredményez
• gyors béke, ami emelkedést hozhat, de vélhetően korlátozott mértékben
Első ránézésre mindhárom kimenetel reális, ezért akár egyenlő súllyal is kezelhetjük őket. A lényeg azonban nem a valószínűség pontos meghatározása, hanem a kimenetelekhez tartozó kifizetések vizsgálata. Egy gyors béke esetén a felfelé mozgás korlátozott lehet, egy eszkaláció esetén viszont a lefelé mutató kockázat nem lineáris. Nem tudjuk előre, hogy mennyi ideig áll le az olajkereskedelem, milyen további országok kapcsolódnak be, vagy meddig tart a konfliktus. Ezek az események nem modellezhetők megbízhatóan, és gyakorlatilag „fekete hattyúként” jelennek meg. Éppen ezért a hangsúly nem azon van, hogy melyik kimenetel következik be, hanem azon, hogy mennyibe kerül ezekre fogadni.
Innen nézve a cél nem a predikció, hanem egy olyan pozíció felépítése, amely kis veszteség mellett képes jelentős nyereséget realizálni szélsőséges esetekben – azaz egy aszimmetrikus, „long tail-risk” struktúra.
A kockázat árazásának korlátai
A pénzügyben a kockázatot gyakran a szórással azonosítjuk. Ez azonban csak a múltbeli ármozgások leírása. A valódi kockázat az, amit nem látunk előre, ugyanis, ha a jövő ismert lenne, nem beszélnénk kockázatról. A bizonytalanság azonban mindig jelen van, és ennek nincs tökéletes, hatékony árazása. A gyakorlatban megfigyelhető, hogy a realizált volatilitás alacsonyabb, mint az implikált volatilitás, ami azt jelenti, hogy a „kockázat”, mint termék sokszor túl van árazva. Ezért egy folyamatosan long volatilitás stratégia általában lassan veszteséget termel.
Ugyanakkor extrém helyzetekben ezek a pozíciók aránytalanul nagy nyereséget hozhatnak. Ez jól példázza az aszimmetrikus payoff működését: a kisebb, gyakori veszteségeket ritka, de jelentős nyereségek ellensúlyozzák.
Összegzés
Ezzel a megközelítéssel a befektető lemond a predikció illúziójáról, és elfogadja, hogy nem tudja megmondani, mi fog történni. A fókusz így áttevődik a következő kérdésre: melyik kimenetel van rosszul árazva?
A feladat nem a jövő kitalálása, hanem annak felismerése, hogy a piaci árazások mely esetekben kínálnak olyan kifizetési struktúrát, amely ellensúlyozza a bizonytalanságot.