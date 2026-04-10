Újabb csúcson a Prysmian árfolyama

A milánói székhelyű vállalat a világ legnagyobb villamosenergia- és távközlési kábelek gyártója, beleértve a szárazföldi, tengeralatti és optikai szálas megoldásokat is. A cég kulcsszerepet játszik a globális távközlési hálózatok, energiaátviteli rendszerek és infrastrukturális projektek fejlesztésében.

A Prysmian előtt nagy lehetőségek állnak

A cég jelentős mértékben kitett a villamosenergia-hálózatokat érintő beruházások iránt, hiszen mind az átviteli, mind az elosztó hálózatokhoz is gyárt kábelek, valamint végez különféle szolgáltatásokat. Nemcsak a szárazföldön, de partszakaszok közötti összeköttetésekben is kulcsfontosságú szerepet játszik

a legnagyobb kábeltelepítő flottája révén, mely akár 3000 méteres mélységig képes munkát végezni.

Ahogyan arról korábban is írtunk a Concordeblogon, a meglévő infrastruktúra egyre több térségben is elavultnak bizonyul, beruházások terén pedig a jelenlegi szintek többszörösére lenne szükség, hogy az egyre növekvő energiaigényt képesek legyenek kielégíteni. Az ipari elektrifikáció, valamint az adatközpontokkal kapcsolatos további beruházások szintén hátszelet biztosítanak a Prysmian számára. Az adatközpontokban elhelyezett és azok összeköttetését biztosító optikai kábelek továbbra is stabil keresletet biztosítanak a telekommunikációs cégek beruházásai mellett.

Az elmúlt egy évben látott 180 százalék feletti emelkedés ellenére, az idei év során is érkezhetnek olyan bejelentések, melyek további emelkedést katalizálhatnak a részvény számára. A tavalyi évben bemutatott 2028-ig tartó profit előrejelzésüket már idei évben frissíteniük kell, valamint idén egy nagyobb akvizíció is a tervek között szerepelhet, mellyel tovább erősíthetik a csoport piaci helyzetét és profitabilitását. A profitbővülés mellett esetlegesen szóban forgó amerikai tőzsdére való bevezetés pedig többszörösére növelhetné a részvények likviditását is.