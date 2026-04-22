Koalíciós szakítás Romániában – mi várható a piacon
Április 20-án jelentős változás történt Romániában a belpolitikai színtéren: a legnagyobb parlamenti erő, a PSD hivatalosan is megvonta a bizalmat Ilie Bolojan PNL-es miniszterelnöktől, ami a kormánykoalíció de facto végét jelenti. Bolojan egyértelművé tette, hogy nem mond le önként, így a folyamat a szociáldemokrata miniszterek április 23-ra tervezett kilépése felé tart.
A válság kimenetele alapvetően két irányba ágazhat el. Ha nem indítanak bizalmatlansági indítványt, a PNL kisebbségi kormányzásba kényszerülhet az USR és az RMDSZ támogatásával. Ha azonban a PSD az AUR-ral összefogva elfogadtatja a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, a kabinet megbukik, és ügyvivői státuszba kerül.
Bár a jelenlegi retorika éles, továbbra is fennáll egy csekély esély a megegyezésre, amennyiben Bolojan lemondana, vagy a PNL jelentős engedményeket – például új minisztériumi tárcák átadását – tenne a PSD irányába. Az előrehozott választások lehetősége szintén a diskurzus része, de ez a forgatókönyv – Románia történetében példátlan módon – sem a PSD, sem a PNL stratégiai érdekeivel nem találkozik, tekintettel a radikális AUR közvélemény-kutatásokban mért kiugró támogatottságára.
A mozgástér nagysága a tét Romániában
A jelenlegi helyzetben a piaci szereplők számára a legfontosabb különbségtétel a kisebbségi kormányzás és az ügyvivői (ad interim) státusz között húzódik. Ha a PSD miniszterei távoznak, de a parlament nem váltja le a kormányt, Bolojan kisebbségi kabinetje elméletileg megőrzi teljes jogkörét. Ez magában foglalja a sürgősségi kormányrendeletek (OUG) kibocsátásának lehetőségét, ami a román közigazgatásban a gyors fiskális és strukturális korrekciók elsődleges eszköze. Ebben a felállásban a fiskális pálya menedzselése – bár parlamenti szinten nehézkesebb – operatív szinten folytonos maradhat.
Ezzel szemben egy sikeres bizalmatlansági indítvány után beálló ügyvivői kormányzás jogilag megbénul. Ebben az állapotban a kabinet nem kezdeményezhet új törvényeket, és nem adhat ki sürgősségi kormányrendeleteket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kormány elveszíti az irányítást a költségvetés operatív végrehajtása felett.
A két kormányzati forma közötti különbség egy esetleges bevételi elmaradás esetén válik igazán húsba vágóvá.
Ha a fogyasztás lassulása miatt az áfabevételek elmaradnak a tervezettől, egy kisebbségi kormány sürgősségi rendelettel azonnali költségvetés-módosítást hajthat végre, átcsoportosítva a forrásokat, vagy visszafogva a nem prioritásos kiadásokat a deficitcél tartása érdekében. Ezzel szemben egy ügyvivői kormány keze jogilag meg van kötve: nem módosíthatja a büdzsét, és nem hozhat bevételnövelő intézkedéseket, így a hiány passzív módon, kontrollálatlanul tágulhat.
Hasonlóan kritikus a helyzet az uniós forrásoknál. Az RRF-kifizetések szigorú reformokhoz és mérföldkövekhez kötöttek. Mivel az ügyvivői kormány nem tud reformértékű törvényeket vagy rendeleteket hozni, a lehívások – különösen a költségvetés bevételi oldalán hangsúlyos támogatások – elakadnak. Ez kettős csapás a büdzsének: a várt bevételek kiesnek, miközben a már rögzített kiadási oldal tovább pörög, markánsan rontva a hiánykilátásokat.
A 2026-os makrogazdasági kilátások tekintetében a piaci konszenzus jelenleg 6,4 százalékos GDP-arányos hiánnyal számol. Érdemes hangsúlyozni, hogy a 2025 negyedik negyedéves költségvetési végrehajtás dinamikája alapján a hiány akár a 6 százalék körüli szintekig is mérséklődhetett volna, ha a politikai stabilitás fennmarad. A 2026-os költségvetés már elfogadott dokumentum, így a főbb kiadási keretek kvázi kőbe vannak vésve. Ez egyfajta stabilitási horgonyt ad, ugyanakkor a politikai válság miatt az addicionális reformok és az uniós pénzekhez kötött bevételek realizálása rendkívül nehézzé válik.
Míg a JPMorgan alapforgatókönyve (kisebbségi kormányzás vagy stabilizálódó koalíció) szerint a 2026-os 6 százalékos deficitcél tartható marad, az ügyvivői kormányzás szcenáriója erősen rontja az esélyeket. Ebben az esetben ugyanis elvész a költségvetési korrekció lehetősége, ami bármilyen bevételi kiesés esetén azonnali deficitelszállást eredményezhet (feltéve, hogy egy újabb kiigazítást nem szavaz meg a parlament).
Milyen piaci hatásai lehetnek a két fő szcenáriónak?
Ha a kisebbségi kormányzás valósul meg, a deviza-, kötvény- és részvénypiacokra gyakorolt hatás minimális lehet, hiszen a költségvetés végrehajtása elé nem gördül lényeges akadály. Ebben az esetben a lejes és devizás kötvényekből a „felülteljesítési prémium” árazódhat ki, amelyet egyes piaci szereplők a 2025 negyedik negyedéves fiskális adatokat látva előretekintően már beárazhattak.
Ezzel szemben az ügyvivői kormány mozgástere érdemben szűkülne a kisebbségi kormányéhoz képest, ami veszélybe sodorná az RRF-pénzek lehívását és a költségvetés teljes körű menedzselését is. Ez a szcenárió leginkább a kötvénypiacokra lenne negatív hatással, jelentős hozamemelkedést kiváltva mind a lejes, mind a devizás kötvények esetében.
Természetesen a politikai válságot sem a deviza-, sem a részvénypiac nem díjazza, ugyanakkor a román jegybank vélhetően a jelenlegi vagy annál csak minimálisan gyengébb szinten igyekszik tartani az eutó-lej árfolyamot. Ami a részvénypiacot illeti, az index összetételében meglévő magas energiasúly eddig is tompította a kiigazításokból fakadó negatív hatásokat, és ez most is ebbe az irányba hathat.
Összességében Románia válaszút elé érkezett, ahol a politikai játszmák és a fiskális fenntarthatóság közötti törésvonalat a következő órák háttérfolyamatai határozhatják meg. Ha a konfliktus rendeződik, és a PSD végül visszalép a koalícióba, a piacok ezt átmeneti zűrzavarként könyvelhetik el. A kisebbségi kormányzás opciója szintén relatív stabilitást jelenthet az ügyvivői működéshez képest.
Habár a már elfogadott 2026-os költségvetés egyfajta technikai stabilitást ad, a végrehajtói hatalom esetleges megbénulása esetén a piacok egyértelműen magasabb országkockázati prémiumot árazhatnak be, ami minden részpiacra rányomhatja a bélyegét.