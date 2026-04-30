Deviza
EUR/HUF365,9 +0,11% USD/HUF313,19 +0,13% GBP/HUF422,65 +0,17% CHF/HUF397,14 +0,4% PLN/HUF85,94 +0,15% RON/HUF71,2 -0,61% CZK/HUF15,01 +0,16% EUR/HUF365,9 +0,11% USD/HUF313,19 +0,13% GBP/HUF422,65 +0,17% CHF/HUF397,14 +0,4% PLN/HUF85,94 +0,15% RON/HUF71,2 -0,61% CZK/HUF15,01 +0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 965,23 +1% MTELEKOM2 490 +0,32% MOL4 114 +1,7% OTP41 810 +0,19% RICHTER13 050 +2,15% OPUS315,5 +6,97% ANY7 450 +1,21% AUTOWALLIS146 -1,71% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 145,12 +0,25% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 726,74 -0,69% BUX133 965,23 +1% MTELEKOM2 490 +0,32% MOL4 114 +1,7% OTP41 810 +0,19% RICHTER13 050 +2,15% OPUS315,5 +6,97% ANY7 450 +1,21% AUTOWALLIS146 -1,71% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 145,12 +0,25% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 726,74 -0,69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ingyenes számlavezetés

A céges számláknál is a nullás csomagoké a főszerep

A vállalkozói számlacsomagok között is egyre több a díjmentes számlavezetésre vonatkozó ajánlat, illetve egyéb szolgáltatásokat is ingyenesen, vagy kedvezményesen kínálnak az új ügyfeleknek a bankok. Új ügyfélből pedig nincs hiány: bár a frissen alapított vállalkozások számának alakulása csökkenő tendenciát mutat, havonta így is 1600-1800 társas vállalkozás kezdi meg a működését, amelyek majdnem mind árérzékeny mikrovállalkozások és egyéni vállalkozók a bankszámla díjakra is.
Szerző képe
Homa Péter
a Biztosdöntés.hu szakértője
1 órája
Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)/sebra

Bár vannak kivételek, de sok esetben úgy indul egy cég, hogy az alapítók a saját pénzükből indítják be a vállalkozást. Ilyen esetekben jól jön egy olyan, akár még jelképes kedvezmény, gesztus is, amely arról szól, hogy a bank legalább a számlavezetés fix havidíját elengedi, amíg a vállalkozás beindul.

számla,Agreement,And,Document,Signing,In,The,Office
Számlacsomagok vállalkozásoknak: a nullás csomagoké a főszerep

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2026. márciusában 1,147 millió egyéni és társas vállalkozás működött Magyarországon. Ismert, hogy közülük az ÁFA körbe tartozó vállalkozásoknak kötelező pénzforgalmi számlát nyitniuk, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állásfoglalása alapján a cégek kizárólag ilyen számláról fizethetik az adóikat, járulékaikat. Hazánkban a cégek döntő része legfeljebb 9 fős mikrovállalkozás: az összes cég 95 százaléka ilyen. Ezek a vállalkozások a lakossághoz hasonlóan eléggé árérzékenyek.

Ingyenes havidíjú bankszámla induló vállalkozásoknak

Az OTP Banknál nincs kifejezetten havidíj mentes vállalkozói számla, de a Vállalkozói SPRINT csomag havidíja mindössze 1 000 forint, és a bankkártyáért egyáltalán nem kell kibocsátási és éves díjat fizetni. Ugyanakkor mégis elérhető a havidíjmentes vállalkozói számlavezetés az első 12 hónapban, ha a vállalkozó az Otpbusiness.hu oldalon nyitja meg a vállalkozói számlát és a bankfiókban aktiválja azt. A visszavonásig érvényes akcióban csak akkor ingyenes számlavezetés, ha a vállalkozó elektronikus számlakivonatot kér. A számlacsomagban a havi első OTP ATM készpénzfelvétel során csak a 0,9 százalékos pénzügyi tranzakciós illetéket kell kifizetni. A 2026-os banki inflációs díjemeléstől a bank idén eltekintett (bár fenntartja a jogot a későbbi emelésre).

Az első magyar neobank, a BinX egy nagyon kedvező díjú vállalkozói számlacsomag családot fejlesztett ki, amelynél az átutalás költsége alacsonyabb a tranzakciós illetéknél is. A számlacsomagok közül a BinX-S biztosít feltétel nélküli ingyenes számlavezetést, igaz, itt a legnagyobb az átutalás díja (0,25 százalék, de maximum 10 000 forint).

Az Ersténél legfeljebb fél éves startupoknak szól az Erste Vállalkozói S(tart) Számlacsomag, melynél nem csak a havidíj, de a bankkártya kibocsátási díja is ingyenes. Mivel utólag terhelik a díjat, ezért a bankkártyáért induláskor és az első 12 hónapban nem kell éves díjat fizetni. Sőt, az első 12 hónapban átutaláskor is csak a 0,45 százalékos pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat kell fizetni, ami tranzakciónként legfeljebb 20 000 forint lehet. 12 hónap után az illetéken felül a NAV utalás díja mindössze 0,159 százalék, de legalább 78 forint lesz. A kedvezményes számlavezetés a szerződéskötés tárgyévét követő harmadik év március 1-ig szól, utána Erste Standard Mikrovállalati bankszámlára vált a csomag.

Végül nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a Revolut Business átutalási díja mindössze fix 70 forint utalásonként. Ezen felül semmilyen díjat nem kell fizetni. Bár itt nincs ingyenes számlavezetés, de a legkedvezőbb havidíj (3 800 forint) bőven eltörpül az átutalással megspórolható összeg mellett. A Revolut Businessről azonban nem szerencsés adót és járulékot fizetni, mivel a NAV állásfoglalása alapján a Revolut számlája nem minősül pénzforgalmi számlának. Márpedig a vállalkozás csak ilyenről fizethet közterhet.

Group,Of,Middle,Age,Asian,Business,People,And,Lawyers,Discussing
Léteznek kedvezményes, vagy akár ingyenes havidíjú vállalkozói számlák

Mi legyen a kedvezményes időszak letelte után?

Minden jó véget ér egyszer, így a kedvezményes számlavezetési időszak is. Azonban nem kell aggódniuk a vállalkozásoknak, mert ezt követően is léteznek kedvezményes, vagy akár ingyenes havidíjú vállalkozói számlák. Ez már nem csak a startupoknak, hanem bármilyen régóta működő cégnek is ugyanúgy igénybe vehető.

  1. Az OTP Bank egy új számlacsomag családot kezdett értékesíteni nemrég: a család tagjai Vállalkozói ULTRA U1-től U5-ig terjednek. Külön érdekességük, hogy az egyes csomagokba minden hónapban az előző 3 havi forgalmuk alapján kerülnek be a vállalkozások. Minél nagyobb egy vállalkozás árbevétele, annál kedvezőbb a csomagok árazása. A számlacsomag család rengeteg beépített kedvezményt és szolgáltatást tartalmaz. Minden csomag tartalmazza többek közt a Visa Platinum betéti kártya éves díját, az elektronikus hozzáférés díját, a havi első két kedvezményes OTP ATM készpénzfelvételt, a meghatározott NAV célszámlákra történő átutalás kedvezményes díját és az eBIZ PRO szolgáltatás havidíját.
  2. A BinX és a Revolut Business a meglévő vállalkozásoknak is nyújtja az új vállalkozásoknál ismertetett számlacsomagokat. A BinX-nél a legkedvezőbb átutalási díj egy 9 990 forintos havidíjú csomaghoz tartozik: a BinX-L esetében ez 0,15 százalék. A Revolut Business csomagok mindegyikénél 70 forint az átutalási díj, ám csomagonként meghatározott számú utalás minden hónapban költségmentes. 
  3. A Gránit Banknál létezik egy olyan számlakonstrukció ajánlat az 1 milliárd forint éves nettó árbevételt el nem érő kis- és középvállalatok részére, ahol fix havidíj mellett az átutalásokért csak a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat kell kifizetni. Ez egy nagyon kedvező ajánlatnak számít, hiszen a fix havidíjak most akciósan havi 15 000, illetve havi 20 000 forintba kerülnek. Akik sokat utalnak, azoknak a BinX ajánlata után ez a következő legjobb ajánlat a magyar piacon.
  4. Az Ersténél a hirdetmény szerint, a kedvezményes bevezető időszak után egy kifejezetten drága csomagra vált át a bank. A bank új ügyfeleknek szóló vállalkozói számlacsomagjai nem tartós konstrukciók, a váltást a hitelintézet hirdetménye szabályozza. Ennek elkerülése érdekében érdemes előre csomagot váltani, ha ez lehetséges, vagy egyedi egyeztetést kérni. Nem célszerű arra számítani, hogy az ügyfél a bevezető időszak után is a kedvezményes csomagban maradhat.
  5. A MagNet Bank is kedvező bankolást kínál a vállalkozóknak a MagNet Midi és MagNet Maxi számlacsomagokban. Ezekben ugyancsak nagyon kedvező az átutalási díj, méghozzá ingyenes számlavezetés mellett.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
