A céges számláknál is a nullás csomagoké a főszerep

Bár vannak kivételek, de sok esetben úgy indul egy cég, hogy az alapítók a saját pénzükből indítják be a vállalkozást. Ilyen esetekben jól jön egy olyan, akár még jelképes kedvezmény, gesztus is, amely arról szól, hogy a bank legalább a számlavezetés fix havidíját elengedi, amíg a vállalkozás beindul.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2026. márciusában 1,147 millió egyéni és társas vállalkozás működött Magyarországon. Ismert, hogy közülük az ÁFA körbe tartozó vállalkozásoknak kötelező pénzforgalmi számlát nyitniuk, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állásfoglalása alapján a cégek kizárólag ilyen számláról fizethetik az adóikat, járulékaikat. Hazánkban a cégek döntő része legfeljebb 9 fős mikrovállalkozás: az összes cég 95 százaléka ilyen. Ezek a vállalkozások a lakossághoz hasonlóan eléggé árérzékenyek.

Ingyenes havidíjú bankszámla induló vállalkozásoknak

Az OTP Banknál nincs kifejezetten havidíj mentes vállalkozói számla, de a Vállalkozói SPRINT csomag havidíja mindössze 1 000 forint, és a bankkártyáért egyáltalán nem kell kibocsátási és éves díjat fizetni. Ugyanakkor mégis elérhető a havidíjmentes vállalkozói számlavezetés az első 12 hónapban, ha a vállalkozó az Otpbusiness.hu oldalon nyitja meg a vállalkozói számlát és a bankfiókban aktiválja azt. A visszavonásig érvényes akcióban csak akkor ingyenes számlavezetés, ha a vállalkozó elektronikus számlakivonatot kér. A számlacsomagban a havi első OTP ATM készpénzfelvétel során csak a 0,9 százalékos pénzügyi tranzakciós illetéket kell kifizetni. A 2026-os banki inflációs díjemeléstől a bank idén eltekintett (bár fenntartja a jogot a későbbi emelésre).

Az első magyar neobank, a BinX egy nagyon kedvező díjú vállalkozói számlacsomag családot fejlesztett ki, amelynél az átutalás költsége alacsonyabb a tranzakciós illetéknél is. A számlacsomagok közül a BinX-S biztosít feltétel nélküli ingyenes számlavezetést, igaz, itt a legnagyobb az átutalás díja (0,25 százalék, de maximum 10 000 forint).

Az Ersténél legfeljebb fél éves startupoknak szól az Erste Vállalkozói S(tart) Számlacsomag, melynél nem csak a havidíj, de a bankkártya kibocsátási díja is ingyenes. Mivel utólag terhelik a díjat, ezért a bankkártyáért induláskor és az első 12 hónapban nem kell éves díjat fizetni. Sőt, az első 12 hónapban átutaláskor is csak a 0,45 százalékos pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat kell fizetni, ami tranzakciónként legfeljebb 20 000 forint lehet. 12 hónap után az illetéken felül a NAV utalás díja mindössze 0,159 százalék, de legalább 78 forint lesz. A kedvezményes számlavezetés a szerződéskötés tárgyévét követő harmadik év március 1-ig szól, utána Erste Standard Mikrovállalati bankszámlára vált a csomag.