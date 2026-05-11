GDP

Az államadósság valós helyzete Magyarországon

A választási kampányban gyakran elhangzott az az állítás, mely szerint Magyarország államadóssága megháromszorozódott 2010 óta. Csakhogy ezt egy olyan mutató alapján fogalmazták meg, amely önmagában semmit nem mond arról, hogy javult-e vagy romlott a helyzet az államadósság terén. A valóban releváns adatokból kiderül: időbeli és térbeli összevetésben egyaránt kedvezőbb helyzetben vagyunk, mint voltunk 2010-ben.
VG Elemző: Hegedűs Tamás
a Századvég vezető makrogazdasági elemzője
43 perce
Fotó: Jászberény, 2017. május 22. Gyártósor az Electrolux Lehel Kft. jászberényi porszívógépgyárában 2017. május 22-én. elektrolux munka szakkmunkás gyártósor porszívó munkavállaló gazdaság /Székelyhidi Balázs

Az államadósság megháromszorozódása egyetlen mutató alapján fogalmazható meg formálisan, mégpedig a névértéken vett mennyiség alapján. Csakhogy ez a mutató nem veszi figyelembe sem az árszínvonal-, sem az árfolyamváltozás hatását, így gazdaságilag nem értelmezhető. Közelebb kerülünk a valós képhez, ha reálértékben és konstans euró- vagy dollárárfolyamon vizsgáljuk az államadósság nagyságát. Akár így, akár úgy nézzük, folyamatos – bár eltérő ütemű – növekedést látunk évtizedekre visszamenőleg. Ez alól csak kevés kivétel volt. 2012 végén volt az egyetlen olyan eset, amikor névértékben is kisebb volt az államadósság, mint egy évvel korábban, az IMF-hitel visszafizetésének köszönhetően. De reálértékben is csak 1996–1997-ben (amikor ennek fedezete a tömeges privatizáció, nemzeti vagyonunk pénzzé tétele volt), valamint 2000–2001-ben apadt az adósságállomány. Mégsem mondhatjuk, hogy évtizedek óta romlik az adóssághelyzet, ugyanis annak fenntarthatósága nem az adósság önmagában vett nagyságától, hanem a GDP-hez viszonyított arányától függ. A nagyobb GDP ugyanis nagyobb jövedelemtermelő képességet jelent, ami miatt az államkasszába is nagyobb adóbevétel jut, így könnyebben finanszírozható az adósságszolgálat.

Az államadósság GDP-hez viszonyított aránya javult / Fotó: Székelyhidi Balázs

Visszatérve a névértéken számoláshoz – csak hogy lássuk az arra való hivatkozás abszurditását –, ugyanezen időszak alatt a GDP több mint háromszorosára nőtt. Aki tehát azt állítja, hogy megháromszorozódott az államadósság, akkor ugyanezzel a logikával azt is kellene állítania, hogy a magyar gazdaság 15 év alatt a háromszorosára nőtt. Ami szép lenne ugyan, de nyilván távol esik a realitásoktól, ám ugyanígy az a mondás is, amely az államadósságra vonatkozik.

Az államadósság aránya GDP-hez viszonyítva

Lássuk tehát, hogy hogyan alakult az államadósság GDP-hez viszonyított aránya az elmúlt kormányzati ciklusokban! Az alábbi ábrán az éves adaton minden esetben a negyedik negyedévi értéket értjük.

 

Láthatjuk, hogy az első Orbán-kormány utolsó évének végén 55,6 százalék volt az államadósság aránya a GDP-hez képest, ami a 2010-es kormányváltó év végéig 80,2 százalékra nőtt. 2011 után azonban a mutató erőteljes csökkenni kezdett, így 2019, a Covid előtti „utolsó békeév” végére 65,0 százalékra süllyedt. A járvány és a lezárások miatt kialakult válság kezelése során – Európa nagy részéhez hasonlóan – lazult az adósságpolitikánk, és egyetlen év alatt felugrott az érték 78,7 százalékra. Ezután óvatos ereszkedés következett, így a 2025 végi 74,6 százalék ugyan a 2019-es legjobb érték felett, de a 2010-es induló érték alatt volt. A helyzet tehát ma nem rosszabb, hanem jobb, mint 2010-ben volt.

De nézzük meg, hogyan néz ki a változás nemzetközi összehasonlításban! 

A következő ábrán Magyarország és az EU27 átlagán kívül kiemeltem az EU „rendszerváltott” tagjait (R11). Az állomány százalékban, a változás százalékpontban értendő.

 

2002-ben és 2010-ben egyaránt az R11 legmagasabb értékét produkáltuk úgy, hogy közben a romlás mértéke is a hatodik legrosszabb volt. 2019-re három helyet léptünk előre, a 19.-ről a 16.-ra, miközben a javulás mértékében a negyedik legjobb eredményt értük el. A Covid miatti adósságnövekedés ugyan magas volt, de kisebb, mint a V4 bármely országában, és kedvezőbb, mint hat országban az R11-ből. Ha pedig egyben nézzük a 2010–2025-ös időszakot, akkor láthatjuk, hogy az államadósság GDP-arányos mértéke az egész régióban nálunk csökkent a legnagyobb mértékben, miközben az R11 nyolc országában – beleértve a V4 többi tagját is – nem javult, hanem romlott a mutató.

Összefoglalva  megállapítható, hogy az eladósodottság mértékét legjobban tükröző mutató alapján, a GDP-hez viszonyított államadósság-arány tekintetében, Magyarország 2010 és 2025 között lényegesen jobban teljesített, nem csak a 2002–2010-es időszakhoz, hanem az összes régióbeli országhoz képest is. 

A kormány tehát – minden ellentétes híreszteléssel szemben – jobb állapotban adja át az országot e téren is, mint ahogy átvette. 

VG Elemző: Hegedűs Tamás
