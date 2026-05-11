Az államadósság valós helyzete Magyarországon

Az államadósság megháromszorozódása egyetlen mutató alapján fogalmazható meg formálisan, mégpedig a névértéken vett mennyiség alapján. Csakhogy ez a mutató nem veszi figyelembe sem az árszínvonal-, sem az árfolyamváltozás hatását, így gazdaságilag nem értelmezhető. Közelebb kerülünk a valós képhez, ha reálértékben és konstans euró- vagy dollárárfolyamon vizsgáljuk az államadósság nagyságát. Akár így, akár úgy nézzük, folyamatos – bár eltérő ütemű – növekedést látunk évtizedekre visszamenőleg. Ez alól csak kevés kivétel volt. 2012 végén volt az egyetlen olyan eset, amikor névértékben is kisebb volt az államadósság, mint egy évvel korábban, az IMF-hitel visszafizetésének köszönhetően. De reálértékben is csak 1996–1997-ben (amikor ennek fedezete a tömeges privatizáció, nemzeti vagyonunk pénzzé tétele volt), valamint 2000–2001-ben apadt az adósságállomány. Mégsem mondhatjuk, hogy évtizedek óta romlik az adóssághelyzet, ugyanis annak fenntarthatósága nem az adósság önmagában vett nagyságától, hanem a GDP-hez viszonyított arányától függ. A nagyobb GDP ugyanis nagyobb jövedelemtermelő képességet jelent, ami miatt az államkasszába is nagyobb adóbevétel jut, így könnyebben finanszírozható az adósságszolgálat.

Visszatérve a névértéken számoláshoz – csak hogy lássuk az arra való hivatkozás abszurditását –, ugyanezen időszak alatt a GDP több mint háromszorosára nőtt. Aki tehát azt állítja, hogy megháromszorozódott az államadósság, akkor ugyanezzel a logikával azt is kellene állítania, hogy a magyar gazdaság 15 év alatt a háromszorosára nőtt. Ami szép lenne ugyan, de nyilván távol esik a realitásoktól, ám ugyanígy az a mondás is, amely az államadósságra vonatkozik.

Az államadósság aránya GDP-hez viszonyítva

Lássuk tehát, hogy hogyan alakult az államadósság GDP-hez viszonyított aránya az elmúlt kormányzati ciklusokban! Az alábbi ábrán az éves adaton minden esetben a negyedik negyedévi értéket értjük.

Láthatjuk, hogy az első Orbán-kormány utolsó évének végén 55,6 százalék volt az államadósság aránya a GDP-hez képest, ami a 2010-es kormányváltó év végéig 80,2 százalékra nőtt. 2011 után azonban a mutató erőteljes csökkenni kezdett, így 2019, a Covid előtti „utolsó békeév” végére 65,0 százalékra süllyedt. A járvány és a lezárások miatt kialakult válság kezelése során – Európa nagy részéhez hasonlóan – lazult az adósságpolitikánk, és egyetlen év alatt felugrott az érték 78,7 százalékra. Ezután óvatos ereszkedés következett, így a 2025 végi 74,6 százalék ugyan a 2019-es legjobb érték felett, de a 2010-es induló érték alatt volt. A helyzet tehát ma nem rosszabb, hanem jobb, mint 2010-ben volt.