Deviza
EUR/HUF358,81 -0,25% USD/HUF308,64 -0,25% GBP/HUF414,77 -0,21% CHF/HUF392,31 -0,2% PLN/HUF84,52 -0,23% RON/HUF68,45 -0,31% CZK/HUF14,77 -0,18% EUR/HUF358,81 -0,25% USD/HUF308,64 -0,25% GBP/HUF414,77 -0,21% CHF/HUF392,31 -0,2% PLN/HUF84,52 -0,23% RON/HUF68,45 -0,31% CZK/HUF14,77 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 091,08 +0,48% MTELEKOM2 658 +1,13% MOL3 960 -0,71% OTP40 250 -2,11% RICHTER12 370 +1,21% OPUS321,5 +2,18% ANY7 890 +0,89% AUTOWALLIS149 -1,01% WABERERS4 590 0% BUMIX9 205,35 -0,27% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 843,18 +0,18% BUX132 091,08 +0,48% MTELEKOM2 658 +1,13% MOL3 960 -0,71% OTP40 250 -2,11% RICHTER12 370 +1,21% OPUS321,5 +2,18% ANY7 890 +0,89% AUTOWALLIS149 -1,01% WABERERS4 590 0% BUMIX9 205,35 -0,27% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 843,18 +0,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ázsiai Fejlesztési Bank

Ázsia új infrastruktúra versenye

Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) legutóbbi, szamarkandi éves ülésen világossá vált, hogy az ázsiai infrastruktúra-fejlesztés egyre inkább geopolitikai kérdés. A bejelentett 70 milliárd dolláros fejlesztési program az energia- és digitális hálózatok összekapcsolásával egyszerre reagál az energiaellátási sokkokra, Ázsia növekvő kapacitásigényére, miközben egy alternatív modellt is kínál a kínai BRI-vel szemben.
Szerző képe
Horváth Marcell
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
1 órája
Ázsiai Fejlesztési Bank Asean Japán Kína Üzbegisztán
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) 59. ülését május elején Üzbegisztán fővárosában tartották meg a 2020-as évek újabb energia válsága közepette. A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása alapjaiban rengette meg a globális energia ellátását. Ugyanis a világ egyik legfontosabb energia-ütőerén keresztül a konfliktus előtt a globális kőolaj és LNG szállítások 20-25 százaléka haladt át, elsősorban Ázsiába. Az IMF szerint a konfliktus elhúzódása tartós energiaár-sokkot hozhat, többek között a kőolajár hosszan a 100 dollár feletti szinten ragadhat, míg a gázárak Európában és Ázsiában 160 százalékkal emelkedhetnek a második negyedévben. Az energia krízis hatására a globális növekedés visszaeshet, az infláció újra berobbanhat és szigorodó globális pénzügyi feltételeket hozhat. De a közel-keleti válság rávilágított az ázsiai szállítási, energia ellátási útvonalak sérülékenységére, illetve az alternatív hálózatok szükségességére is. Ilyen kilátások közepette igyekezett a japán vezetésű Ázsia Fejlesztési Bank megoldást kínálni a kihívásokra. 

Ázsia,Asian Development Bank (ADB) plenary meeting in Uzbekistan
Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) 59. ülését május elején Üzbegisztán fővárosában tartották / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Ázsia infrastruktúra-fejlesztése gazdasági, stratégiai és geopolitikai kérdés is

Már az ADB ülés helyszínválasztása is szimbolikus, Üzbegisztán és Közép‑Ázsia egyre inkább tranzit-, energetikai és összeköttetési csomópontként jelenik meg Európa és Ázsia között. Ennek geopolitikai értéke is mind jobban felértékelődik főleg a közel-keleti konfliktus fényében. Az ADB fórum központi témája a regionális összekapcsoltság, az ellátási láncok diverzifikálása, az energiabiztonság és zöld átmenet megteremtése. Az ADB vezetése hangsúlyozta, hogy az energiaár-volatilitás és az üzemanyagellátási zavarok különösen érzékenyen érinthetik a fejlődő ázsiai gazdaságokat, ezért szükség esetén gyors finanszírozási és költségvetési támogatási eszközök is rendelkezésre állnak. A pénzügyi stabilitási kérdést erősítette az ASEAN+3 (Kína, Japán, Dél-Korea) pénzügyi vezetőinek közös nyilatkozata is, amely szerint szükség esetén készek beavatkozni a túlzott pénzpiaci volatilitás ellen.

A találkozó legfontosabb bejelentése, hogy mintegy 70 milliárd dolláros regionális energia- és digitális infrastruktúra-fejlesztési programot indítanak a magánszektor bevonásával, amely villamosenergia-hálózatok összekapcsolását, határon átnyúló áramkereskedelmet és digitális folyosók kialakítását célozza 2035-ig.

 Továbbá az ADB ülésének egyik fő kedvezményezettje Üzbegisztán volt, amivel 2030-ig szóló, mintegy 12,5 milliárd dolláros partnerségi és finanszírozási programot kötöttek. A program célja, hogy infrastruktúra-fejlesztési, reformtámogatási projektekkel erősítse az ország regionális tranzit-, energetikai és digitális csomóponti szerepét. Következő lépésként az ADB a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) fülöp-szigeteki ülésén bejelentette, hogy 30 milliárd dollárt mozgósít az ASEAN államok hosszú távú fejlesztési prioritásainak előmozdításra, valamint a külső sokkokkal szembeni ellenállóképesség megerősítésére. Összességében az ADB ezekkel a finanszírozási projektekkel kíván egyre aktívabb szerepet vállalni a régióban. Egyrészt, hogy megoldást nyújtson az energiaellátási sokkokra, illetve a régió gyorsan növekvő áram- és adatkapacitás-igényeire. Másrészt ezekkel igyekszik tartani a versenyt és ellensúlyozni a kínai finanszírozási térnyerést a régióban.

ASEAN+3 Finance Minister’s and Central Bank Governors Meeting in Uzbekistan
29. ASEAN+3 pénzügyminiszteri és jegybankelnöki találkozót tartottak Szamarkandban, Üzbegisztánban / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Ugyanis a térség másik nagy infrastrukturális fejlesztési kezdeményezése, a kínai vezetésű Új Selyemút (Belt and Road Initiative - BRI) egyre bővül. Az ausztrál Griffith Egyetem és a sanghaji Green Finance & Development Center közös kutatása szerint 2025-ben a BRI beruházások értéke 75 százalékkal, rekordot jelentő 213,5 milliárd dollárra nőtt (a 2024-es 122,6 milliárd USD-ről). A növekedéssel párhuzamosan a BRI mögötti kínai logika is átalakulóban van. Egyrészt már nem csak a vasútvonalak, a kikötők, energetikai hálózat összekötések a központi elemei a BRI-nak, hanem alacsonyabb költségű, gyorsabban megvalósítható programok is, kezdve az egészségügytől a szegénységcsökkentésen át a mezőgazdasági fejlesztésekig. Másrészt a növekvő adósságokkal kapcsolatos aggodalmak és a geopolitikai kockázatok miatt a finanszírozási forma is változik. A kínai projektek a kínai vezetésű Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) finanszírozása mellett a kínai vállalatok egyre inkább tulajdonrészt is szereznek infrastrukturális és ipari projektekben. Végül a BRI-ban előtérbe került a szabályozások és műszaki szabványok összehangolása is, hogy a fejlesztések szorosabban illeszkedjenek Kína saját alternatív hálózataihoz. Vagyis a külföldön terjeszkedő, kínai óriás techcégek már igyekeznek a regionális szabványokat is alakítani. Például az e-kereskedelmi óriás Alibaba, amely saját fizetési ökoszisztémájának szabályrendszerét ültetheti át a regionális digitális fizetési rendszerekbe. Kína a BRI fejlesztési projektjein keresztül egyre erősíti az alternatív hálózatait.

Ennek fényében az ADB szamarkandi ülése túlmutat pusztán a szegénységcsökkentésen, az ázsiai fejlesztési finanszírozás az energiabiztonságról, az ellátási láncokról, és a geopolitikai pozícióépítésről is szól.

 Kína BRI-je újra erősödik, 2025-ben rekordértékű ügyletekkel és egyre szélesebb körben építi hálózatait. Ezzel szemben az ADB igyekszik egy versenyképes, japán–nyugati hátterű finanszírozási modellt kínálni. Ez a folyamat megerősíti, hogy Ázsiában az infrastruktúra-fejlesztés ma már nem pusztán gazdasági, hanem stratégiai és geopolitikai kérdés is.

Horváth Marcell
Horváth Marcell
Horváth Marcell
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.