Ázsia új infrastruktúra versenye

Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) 59. ülését május elején Üzbegisztán fővárosában tartották meg a 2020-as évek újabb energia válsága közepette. A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása alapjaiban rengette meg a globális energia ellátását. Ugyanis a világ egyik legfontosabb energia-ütőerén keresztül a konfliktus előtt a globális kőolaj és LNG szállítások 20-25 százaléka haladt át, elsősorban Ázsiába. Az IMF szerint a konfliktus elhúzódása tartós energiaár-sokkot hozhat, többek között a kőolajár hosszan a 100 dollár feletti szinten ragadhat, míg a gázárak Európában és Ázsiában 160 százalékkal emelkedhetnek a második negyedévben. Az energia krízis hatására a globális növekedés visszaeshet, az infláció újra berobbanhat és szigorodó globális pénzügyi feltételeket hozhat. De a közel-keleti válság rávilágított az ázsiai szállítási, energia ellátási útvonalak sérülékenységére, illetve az alternatív hálózatok szükségességére is. Ilyen kilátások közepette igyekezett a japán vezetésű Ázsia Fejlesztési Bank megoldást kínálni a kihívásokra.

Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) 59. ülését május elején Üzbegisztán fővárosában tartották / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Ázsia infrastruktúra-fejlesztése gazdasági, stratégiai és geopolitikai kérdés is

Már az ADB ülés helyszínválasztása is szimbolikus, Üzbegisztán és Közép‑Ázsia egyre inkább tranzit-, energetikai és összeköttetési csomópontként jelenik meg Európa és Ázsia között. Ennek geopolitikai értéke is mind jobban felértékelődik főleg a közel-keleti konfliktus fényében. Az ADB fórum központi témája a regionális összekapcsoltság, az ellátási láncok diverzifikálása, az energiabiztonság és zöld átmenet megteremtése. Az ADB vezetése hangsúlyozta, hogy az energiaár-volatilitás és az üzemanyagellátási zavarok különösen érzékenyen érinthetik a fejlődő ázsiai gazdaságokat, ezért szükség esetén gyors finanszírozási és költségvetési támogatási eszközök is rendelkezésre állnak. A pénzügyi stabilitási kérdést erősítette az ASEAN+3 (Kína, Japán, Dél-Korea) pénzügyi vezetőinek közös nyilatkozata is, amely szerint szükség esetén készek beavatkozni a túlzott pénzpiaci volatilitás ellen.

A találkozó legfontosabb bejelentése, hogy mintegy 70 milliárd dolláros regionális energia- és digitális infrastruktúra-fejlesztési programot indítanak a magánszektor bevonásával, amely villamosenergia-hálózatok összekapcsolását, határon átnyúló áramkereskedelmet és digitális folyosók kialakítását célozza 2035-ig.

Továbbá az ADB ülésének egyik fő kedvezményezettje Üzbegisztán volt, amivel 2030-ig szóló, mintegy 12,5 milliárd dolláros partnerségi és finanszírozási programot kötöttek. A program célja, hogy infrastruktúra-fejlesztési, reformtámogatási projektekkel erősítse az ország regionális tranzit-, energetikai és digitális csomóponti szerepét. Következő lépésként az ADB a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) fülöp-szigeteki ülésén bejelentette, hogy 30 milliárd dollárt mozgósít az ASEAN államok hosszú távú fejlesztési prioritásainak előmozdításra, valamint a külső sokkokkal szembeni ellenállóképesség megerősítésére. Összességében az ADB ezekkel a finanszírozási projektekkel kíván egyre aktívabb szerepet vállalni a régióban. Egyrészt, hogy megoldást nyújtson az energiaellátási sokkokra, illetve a régió gyorsan növekvő áram- és adatkapacitás-igényeire. Másrészt ezekkel igyekszik tartani a versenyt és ellensúlyozni a kínai finanszírozási térnyerést a régióban.