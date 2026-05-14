Az európai bankunió még mindig nem teljes bankunió – az UniCredit mint lakmuszpapír

A 2008-as gazdasági válság után az Európai Bizottság egységes szabályrendszert dolgozott ki az EU 27 tagállamának pénzügyi szereplői számára, hogy biztonságosabbá tegye az egységes piac pénzügyi szektorát. Ez a szabálykönyv lett később a bankunió alapköve, amelynek Bulgária és Horvátország csatlakozásával jelenleg 21 tagja van.

Az uniós bankrendszer stabilabbá vált, a felügyelet egységesebb lett, az Európai Központi Bank pedig meghatározóbb szerepet kapott a bankfelügyeletben. Mégis, amikor arról van szó, hogy az európai bankok képesek-e valóban páneurópai szereplőkként működni, a válasz továbbra is az, hogy csak korlátozottan.

A fragmentációt ma már egyre inkább versenyképességi problémaként tárgyalják. Az Európai Bizottság 2026-os konzultációja arra az alapfeltevésre épít, hogy az uniós bankszektor versenyképességét ma több strukturális akadály is korlátozza. A széttagolt piac, a nem kellően kihasznált méretgazdaságosság és a határokon átnyúló banki integráció hiányosságai együttesen gyengítik az európai bankok szerepét a beruházások, az innováció és a gazdasági növekedés finanszírozásában.

Bár az euróövezetnek közös valutája van, a bankszektor működését továbbra is jelentős részben nemzeti logikák alakítják. Az UniCredit Commerzbankkal, Alpha Bankkal és Generali-kitettséggel kapcsolatos lépései látványos példái annak, hogy a piac egy része már keresi a konszolidációs utat, de a politika, a szabályozás és a nemzeti érdekek gyakran falakat húznak.

Bankunió – a fragmentáció nem elméleti probléma

2014-ben életbe lépett a bankunió első pillére, az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM), amelynek fő feladata a hitelintézetek prudenciális megfelelésének felügyelete és azok hiányosságainak feltárása. Ezt egészítette ki a második pillér, az egységes szanálási mechanizmus (SRM), hogy a csődközelben lévő bankok szanálása minimális terhet rójon a reálgazdaságra. A bankunió azonban máig nem teljes, mert a közös európai betétbiztosítás (EDIS) mint harmadik pillér, amely forrásösszevonás által könnyítené meg a rendszerszintű pénzügyi válságok kezelését, egyelőre nem jött létre. Az intézményi előrelépés tehát jelentős volt, de a piaci integráció gyakorlatban ennél jóval lassabban halad.