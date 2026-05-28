A bizalom dönti el a kereskedelem szereplőinek jövőjét

A következő évtized egyik kulcskérdése nem az lesz, hogy van-e elegendő kínálat a piacon. Hanem az, hogy a fogyasztó kiben bízik meg. Ez különösen fontos a hazai kis- és középvállalkozásoknak, amelyek számára a láthatóság és a bizalom megszerzése gyakran nagyobb kihívás, mint maga a termékértékesítés.
Szták András
az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója
1 órája
Piac Szabályozási Környezet Hazai E-kereskedelem E-kereskedelem Bizalom
Az áprilisi parlamenti választások lezártak egy politikai ciklust, de gazdasági értelemben egy nehéz időszak előtt állunk. A piac szempontjából ugyanis nem az a legfontosabb kérdés, ki alakít kormányt, hanem az, hogy milyen gyorsan áll helyre a kiszámíthatóság, a bizalom, milyen irányt vesz a gazdaságpolitika. A vállalkozások és a befektetők döntéseit a politikai retorika helyett a stabilitás, az inflációs pálya és a szabályozási környezet minősége határozza meg. 

A bizalom dönti el az e-kereskedelem hazai szereplőinek jövőjét

A következő évek kulcsszava ezért a bizalom lesz. Nem elvont fogalomként, hanem nagyon is konkrét gazdasági tényezőként, az üzleti döntéshozók célfüggvényének fő komponenseként. A beruházások újraindulása, a fogyasztás élénkülése és a finanszírozási döntések mind-mind azon múlnak, mennyire érzik kiszámíthatónak a szereplők a környezetet. Ebben a helyzetben lehet egy stratégiai irány a kivárás, de ez növekvő kockázatokat hordoz. Ezzel szemben a gyors alkalmazkodás versenyelőnyt jelenthet.

Megváltozott fogyasztó, átalakuló piac

Az elmúlt évek inflációs sokkjai tartós nyomot hagytak a háztartások viselkedésén. A magyar fogyasztó ma már jóval megfontoltabb: árakat hasonlít össze, kivárja az akciókat, és sokszor már nem pusztán az árat nézi: a teljes értékajánlatot – szállítást, garanciát, megbízhatóságot – mérlegeli. 

Ez nem átmeneti jelenség, hanem strukturális változás.

 

A „legolcsóbb” logika helyét a „legjobb ár-érték arány” vette át. A kereskedők számára ez egyértelmű üzenet: a puszta árverseny már nem elég.

Ez jó hír az e-kereskedelem kisebb szereplőinek, hiszen bár a szektor bővül, a piac koncentrálódik. A legnagyobb kereskedők egyre nagyobb szeletet hasítanak ki belőle, miközben a kisebb webshopok számára a láthatóság és ügyfélszerzés költsége drasztikusan nő. 

A verseny így már nemcsak a termékek között zajlik, hanem a figyelemért is.

Globális nyomás, helyi válaszok

A következő évek egyik meghatározó trendje a nemzetközi platformok térnyerése lesz. Az alacsony árakkal operáló globális szereplők új szintre emelték az árversenyt, amellyel a hazai kereskedők nehezen tudnak lépést tartani. 

Ez azonban nem feltétlenül vesztett játszma. A lokális szereplők előnyei – gyors szállítás, valódi ügyfélszolgálat, nyelvi és kulturális közelség, megbízhatóság – felértékelődhetnek egy olyan környezetben, ahol a fogyasztók a legjobb ár-érték arányt keresik.

Másképp fogalmazva: nem kell feltétlenül ugyanazon a pályán versenyezni.

A technológiai gyorsítósáv kétélű fegyver

A mesterséges intelligencia (AI) új dimenziót nyit a kereskedelemben. A hatékonyabb marketing, az automatizált ügyfélszolgálat és a pontosabb kereslet-előrejelzés egyaránt növelhetik a versenyképességet. 

Ugyanakkor a technológia sötétebb oldalát sem veszíthetjük szem elől. Az AI segítségével soha nem volt még ilyen egyszerű megtévesztő webshopokat, hamis értékeléseket vagy manipulált ajánlatokat létrehozni. A digitális térben így nemcsak a verseny, hanem a bizonytalanság is nő.

Ez a fejlemény egyértelműen felértékeli a hiteles platformok szerepét: azokét, amelyek képesek valós adatokat, ellenőrzött kereskedőket és megbízható visszajelzéseket biztosítani.

A szűk keresztmetszet a bizalom

A következő évtized egyik kulcskérdése nem az lesz, hogy van-e elegendő kínálat a piacon. Hanem az, hogy a fogyasztó kiben bízik meg. 

Ebben a környezetben minden olyan szereplő, amely képes átláthatóságot és hitelességet teremteni, legyen az kereskedő vagy közvetítőplatform, versenyelőnyhöz jut. Ez különösen fontos a hazai kis- és középvállalkozásoknak, amelyek számára a láthatóság és a bizalom megszerzése gyakran nagyobb kihívás, mint maga a termékértékesítés.

De egyiket sem adják ingyen. Ezért sem érdemes hátradőlni a választások után: most a stratégiai újratervezés ideje van itt.

A siker kulcsa a rugalmasság lesz: költségtudatos működés, gyors reakció a fogyasztói trendekre, erős digitális jelenlét és következetes bizalomépítés.

Emellett nem kerülhető meg a szabályozási környezet kérdése sem. Egy kiszámíthatóbb gazdaságpolitika, például az eurózónához való közeledés irányába tett konkrét, célirányos lépésekkel, jelentős lökést adhatna a beruházásoknak és a befektetői hangulatnak. 

A piac ugyanis nem áll meg. A kereslet nem tűnt el, csak átalakult. A következő évek nyertesei pedig nem feltétlenül a legnagyobb szereplők lesznek, hanem azok, akik a leggyorsabban értik meg az új logikát. Nem állítom, hogy a tőkeerő már nem számít, mert az továbbra is mérvadó tényező. Önmagában azonban nem elég: a bizalom és az alkalmazkodóképesség legalább ekkora értéket képvisel, de persze csak ott, ahol megvan.

Szták András
