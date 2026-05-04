Ukrajna atomenergia-politikája Csernobil tükrében

E sorok írója – mint 1986-ban, a csernobili katasztrófa idején moszkvai tudósító – talán az egyik legelső magyar újságíró volt, aki eljutott 1987-ben a helyszínre, megnézhette az addigra már felépült első védőberendezést, a Szarkofágot. Csernobil sok fejtörést okozott a Szovjetuniónak. Az első védővariáns, a Szarkofág építése már 1986 júniusában, másfél hónappal a robbanás után elkezdődött és novemberre már el is készültek vele. A moszkvai külügy egy igen zárt és exkluzív, mintegy 15 fős csapatot szervezett az akkoriban Moszkvában dolgozó külföldi tudósítókból. Én a japánokkal, a világ akkori legnagyobb példányszámú lapja, a Yomiuri Shimbun moszkvai embereivel kerültem egy alcsoportba. A szovjet szervezők kivittek hármunkat – a két japánt és engem – a Szarkofág mellé kisbuszon és egy percet kaptunk, hogy a buszból kilépve felvételeket készíthessünk. A hátunk mögött, a Szarkofágtól mintegy 100-120 méterre kis fenyőerdő szélfogó emelkedett. Akkorra a nagymértékű sugárzás napsárgára változtatta az örökzöld fenyőket. Tizenöt év múlva Berlinben rákkal műtöttek. A sok sugárzás (Szemipalatyinszk, atomfegyver-kísérleti telep, Dél-Urál, ahol az ötvenes években a szovjet csapatok feje felett kísérleti jelleggel atombombát robbantottak) okozhatta? Ki tudja. Magyarázat egyelőre nincs.

Akkoriban már új szovjet párt- és állami vezető regnált a Szovjetunióban, az előző évben, 1985 márciusában került hatalomra, a pártfőtitkári posztra Mihail Gorbacsov. A csernobili katasztrófa idején tapasztalatlan, viszonylag fiatal, és a hatalomtechnikában utolérhetetlen moszkvai bolsevik maffiát rosszul, alig ismerő, 44 éves Gorbacsov kapkodó intézkedéseket hozott a robbanás kezelésére.

Elöljáróban: a csernobili katasztrófa nem atomrobbanás következménye, hanem a túlhevült gőz robbantotta fel a reaktort, a környezetbe szórva annak súlyosan sugárzó elemeit.

Tehát Csernobil tulajdonképpen egy gigászi „piszkos bomba” volt, ami egy 2600 négyzetkilométeres, egy kisebb magyar megyényi területet (Nógrád megye méretű) változtatott zárt övezetté, amely még évtizedekig nem kapcsolható be a gazdasági életbe.