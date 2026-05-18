Veszélyben a reggeli kávénk? – A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az éghajlatváltozás által leginkább fenyegetett szektorok körébe tartozik a mezőgazdaság, amelyet egyaránt befolyásolhat a globális átlaghőmérséklet emelkedése, a szélsőséges időjárási események fokozódása, valamint az élősködők egyre gyorsabb terjedése. Mindez érinti a trópusi, egyenlítőközeli területeken termesztett kávé jövőjét is, és hatással lehet az európai ellátásra és az árak alakulására.
A kávé termesztési sajátosságai
Alapvetően az úgynevezett kávéövben koncentrálódik a termesztés, egy szűk területen a Ráktérítő és a Baktérítő között. Elsődlegesen Észak-, Dél- és Közép-Amerika, a karibi régió, Kelet- és Nyugat-Afrika, az Arab-félsziget, valamint Ázsia bizonyos területeit foglalja magában. A 2024–2025-ös időszakban Brazília felelt a globális termesztés 37 százalékáért, melyet Vietnám (17 százalék), majd Kolumbia (8 százalék) követett. Meghatározó termesztő ország még Etiópia, Indonézia (6-6 százalék), Uganda, India (4-4 százalék), Honduras (3 százalék), Mexikó és Peru (2-2 százalék). Ezen területeken kívül nem jellemző jelentős termesztés, mivel itt a legkedvezőbbek termesztési feltételek, vagyis megfelelő – kb. 18–24 Celsius-fok közötti – hőmérséklet, rendszeres csapadék és magas páratartalom. Ha adottak a természeti és éghajlati körülmények, a kávénövény akár száz évet is élhet, miközben teljes termelési potenciálját az ültetéstől számított ötödik évben érheti el, bár alapvetően 7–20 év között tekinthető a leginkább produktívnak. A két meghatározó kávéfaj az arabica és a robusta, az előbbi – főleg kellemesebb aromája miatt – a globális termelés 62 százalékát fedi le, míg az utóbbi 38 százalékát.
Növekvő fogyasztói igények és az európai kávépiac sajátosságai
A történelmi hagyományok szerint először Etiópia területén fogyasztottak kávét, mely a középkor idejére eljutott a Közel-Keletre is, ahonnan a 17. században hódító útra indult a nyugatabbra fekvő országokba is. Napjainkra a kávé az egyik legnépszerűbb serkentő itallá vált, ami növekvő fogyasztói igényeket eredményez. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) adatai szerint 2000 és 2010 között – elsősorban a feltörekvő piacokkal rendelkező országokban – 3,4 százalékkal nőtt az egy főre jutó évi kávéfogyasztás. Világszinten a legnagyobb fogyasztás az európai régióban tapasztalható. Az EU lakossága 2024-ben 53,7 millió 60 kilogrammos zsáknak megfelelő kávébabot fogyasztott, elsősorban Brazíliából, Vietnámból, Ugandából és Hondurasból importálva. 2023–2024-ben Európa felelt a globális kávéfogyasztás 30,7 százalékáért. Ezt követte Ázsia és Óceánia (24,8 százalék), majd Észak-Amerika (17,5 százalék) és Dél-Amerika (15,8 százalék).
Több vizsgálat is alátámasztja a fogyasztói igények egyre erőteljesebb növekedését, különösen Ázsiában, ahol 2018 és 2024 között 14,5 százalékos emelkedés volt tapasztalható.
Egy az USA-ra fókuszáló 2024-es felmérés arra mutatott rá, hogy az amerikai felnőttek 67 százaléka fogyasztott kávét az elmúlt napokban, miközben 2004-ben csak a megkérdezettek 49 százaléka válaszolta ezt.
Európa a legjelentősebb importőrje a zöld kávébabnak, melyet a helyi vállalatok pörkölnek meg, majd értékesítenek. 2024-ben ez 3,3 millió tonna zöld kávébab behozatalát jelentette, ebből Németország felelt 1 millió 160 ezer tonnáért, melyet Olaszország (655 ezer tonna), Spanyolország (30 500 tonna), majd Belgium (184 ezer tonna) követett.
Németország elsődlegesen Brazíliából (489 ezer tonna), Vietnámból (182 ezer tonna), Hondurasból (64 ezer tonna), Ugandából (51 ezer tonna) és Kolumbiából (50 ezer tonna) szerzi be a kávébabot, melynek jelentős része Hamburg, Bréma vagy Bremerhaven kikötőjén keresztül érkezik az országba. Németországban erős verseny alakult ki a pörköléssel foglalkozó vállalkozások között, melyek közül az Aldi, a Lidl és a Rewe rendelkeznek a legnagyobb kapacitással. A pörkölt kávét jellemzően olyan hazai cégek vásárolják meg, mint a Dallmayr, a Jacobs Kaffee vagy a Tchibo. Mindezek mellett Németország vezető szerepet tölt be az igazoltan etikus forrásokból származó kávébab beszerzésében, ebben csak Svájc előzi meg.
Az importáló európai országok között második helyet elfoglaló Olaszországban a legjelentősebb a robusta behozatala, mely elsődlegesen az úgynevezett eszpresszópörkölés miatt népszerű. Az országban a nagyvállalatok mellett – mint például a Lavazza, a Massimo Zanetti és az Illy – számos kisebb családi vállalkozás is foglalkozik pörköléssel.
Spanyolországban a legerőteljesebb a kávézás közösségi dimenziója, ezt mutatja, hogy ott a legmagasabb a kávézók egy főre jutó száma. Mindezek mellett itt jelentkezik a legnagyobb igény a koffeinmentes kávék iránt, melyek főleg Vietnámból, Németországból és Hollandiából származnak.
Magyarországon az elmúlt években mérsékelt, de fokozatos növekedés volt tapasztalható. Hazánk 2020-ban 24 242,9 tonna – főleg pörkölt – kávét importált, többek között Szlovákiából, Németországból és Lengyelországból, mely 2024-e elérte a 26 252,6 tonnát.
A kávétermesztés sebezhetősége és a globális árnövekedés összefüggései
A klímaváltozás több szempontból is veszélyezteti a kávétermesztés jelenlegi feltételeit. A kockázatok közül az egyik legfenyegetőbb a hőmérséklet emelkedése, mivel a kávénövény – különösen a népszerű arabica változat – kifejezetten érzékeny a tartósan 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletre. Egy 2026-os elemzés rámutatott arra, hogy a kávéöv országaiban egyre gyakoribbá válnak az ilyen magas hőmérsékletű napok. A fő kávétermesztőnek számító Brazíliában 2021 és 2025 között átlagosan hetven olyan nap volt, amikor a hőmérséklet 30 Celsius-fok fölé emelkedett, míg a másik meghatározó termesztőnek számító Etiópiának átlagosan 34 ilyen extrém magas hőmérsékletű nappal kellett szembenéznie.
A kávénövény érzékenységét mutatja, hogy a melegebb időjárás mellett az esetleges tartósabb lehűlések is negatívan érintik. 2021 júliusában – szokatlan módon – fagyokat lehetett tapasztalni Brazíliában, ami jelentős károkat okozott a kávétermesztéssel foglalkozó szektornak. A drasztikus felmelegedés vagy épp szokatlanul alacsony hőmérséklet mellett a szélsőséges időjárási körülmények sem kedveznek a kávétermesztésnek. Ezt bizonyítja, hogy 2023 és 2024 között 20 százalékos csökkenés következett be Vietnám termesztésében, aminek az oka a különösen száraz időjárás volt. Ezzel szemben Indonéziában a csapadék mennyiségének növekedése okozott 16,5 százalékos visszaesést.
Az éghajlati okokkal is összefüggő mennyiségi visszaesés az árak jelentős ingadozását, gyakran ugrásszerű emelkedését eredményezte.
A 2021-es brazíliai fagyok, a Covid–19-járvány szállítmányozási szektorra gyakorolt negatív hatása, valamint az energiaárak megugrása 43,8 százalékos áremelkedést okozott az előző évhez képest. 2022 végére mérséklődtek, majd stabilizálódtak az árak, melyben nagy szerepet játszott a brazil zöld kávébab exportált mennyiségének helyreállása. Az Európai Unióban 2023-tól csökkenni kezdett a kávé inflációs rátája, de 2024 márciusában több tagállamban is – így Horvátországban (7,4 százalék), Romániában (6,8 százalék) és Bulgáriában (6,6 százalék) – továbbra is meghaladta az előző évi értéket. 2024 decemberére világszinten 58 százalékkal nőtt az arabica kávé ára, melyben nagy szerepet játszott a Brazíliát sújtó meleg, száraz időszak. A robusta kávé ára még drasztikusabban, 70 százalékkal emelkedett a vietnámi rekordhőség miatt az előző évhez viszonyítva. 2025 elején némi árcsökkenés után ismét emelkedő tendencia kezdődött, ezt mutatja, hogy 2025 novemberére az arabica ára 35 százalékkal nőtt.
Megoldási lehetőségek, jövőbeli kilátások
Bár a kávé árának alakulása kapcsán kedvező fejlemények is várhatók, összességében továbbra is reális kilátásnak bizonyul, hogy az éghajlatváltozás és az abból fakadó szélsőséges időjárási viszonyok a jövőben egyre jelentősebb bizonytalansági tényezőt jelenthetnek. A volatilitást és az egyre jellemzőbb áremelkedést további faktorok is fokozhatják, mint az energiaválság vagy vámok, illetve egyéb kereskedelmi akadályok bevezetése.
Mivel a jelenleg legkedveltebb típusnak tekinthető arabica lényegesen érzékenyebb az éghajlatváltozás hatásaira, a jövőben várhatóan egyre népszerűbbé válik a keserűbb ízű, de a magasabb hőmérsékletnek ellenállóbb robusta fajta. Brazíliában már egyre több – főleg kisebb családi – gazdaság állt át a robusta termesztésére, melynek népszerűsége világszerte nőtt az elmúlt években. Míg 1990-ben a teljes kávétermesztés mindösszesen 28 százalékát tette ki, 2023-ra már elérte a 44 százalékot.
A hőmérséklet ingadozása mellett további kihívások az aszályos időszakok és a túlzott esőzés is. Megoldást jelenthet a szárazságtűrő vagy az esőzéssel szemben ellenállóbb változatok nemesítése, gyakran vadkávéfajták alkalmazása által.
Mindezek mellett egyre nagyobb potenciál van az úgynevezett precíziós mezőgazdaságban, mely modern technológiai megoldások által adatvezérelt módon javítja a termelékenységet. Az innovatív megoldások megjelentek a kávétermesztés területén is, a Croppie kezdeményezés főleg német fejlesztési támogatással indult meg Ugandában, Peruban és Kolumbiában. A rendszer lényege, hogy mesterséges intelligencia és az érintett területekről származó helyi adatok feldolgozása által képes egyedi kávétermesztési javaslatokat nyújtani a gazdáknak. Jelenleg tehát – minden termesztési kihívás ellenére – nem a kávé elérhetősége az elsődleges kérdés, hanem annak árazása. A stabilitás biztosításában kulcsszerepet játszik a kedvezőtlen hatásokhoz való alkalmazkodás erősítése, mely különösen fontos az egyre növekvő fogyasztási igények és a kávétermesztés, valamint -feldolgozás gazdasági jelentőségének tükrében.