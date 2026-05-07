Lengyelország maradhat a régió kötvénypiaci sztárja, miközben Románia egyre nagyobb nyomás alá kerül
A lengyel gazdaság növekedési dinamikája továbbra is figyelemre méltó. A GDP növekedése 2025 során negyedévről negyedévre gyorsult, az első negyedéves 3,2 százalékról év végére 4,1 százalékra emelkedett az éves dinamika. Ez nem pusztán ciklikus javulást jelez, hanem azt is, hogy a gazdaság belső motorjai újra teljes kapacitással működnek. A növekedés szerkezete különösen kedvező, a háztartások fogyasztása 4,3 százalékkal bővült, a beruházások 6,6 százalékkal emelkedtek, miközben az ipar és a feldolgozóipar is 4 százalék feletti növekedést mutatott.
A szolgáltatási szektor szintén erős maradt, különösen a logisztika, az üzleti szolgáltatások és az információ-kommunikáció területén. Ez részben annak köszönhető, hogy Lengyelország egyre fontosabb szerepet tölt be az európai termelés közelebb hozatalának folyamatában.
A nyugat-európai vállalatok a geopolitikai és ellátási lánc kockázatok miatt egyre több termelési és logisztikai kapacitást helyeznek át Közép-Európába, és ebből Lengyelország az egyik legnagyobb nyertes lehet.
A nagy belső piac, a fejlett infrastruktúra és az ipari bázis miatt az ország egyre inkább az európai ellátási láncok stratégiai központjává válik.
Vannak figyelmeztető jelek is a lengyel gazdaságban
A pozitív növekedési kép mellett ugyanakkor egyre több a figyelmeztető jel. Az infláció 2026 elején még 2,1 százalék körül mozgott, áprilisra azonban 3,2 százalékra emelkedett. Ebben kulcsszerepe van az energiaáraknak, az olajpiaci eseményeknek. Lengyelország energiaintenzív gazdaság, ezért az olaj-, gáz- és villamosenergia-árak emelkedése gyorsan megjelenik az ipari költségekben és a fogyasztói árakban is.
Az energiaár-sokk nemcsak inflációs, hanem növekedési kockázat is, mivel ronthatja a vállalati profitabilitást és visszafoghatja a beruházásokat.
Ez a jegybank mozgásterét is szűkíti. Bár a lengyel alapkamat 5,75 százalékról 3,75 százalékra csökkent, a kommunikáció egyre óvatosabbá vált. A piac korábban agresszív kamatcsökkentési pályát várt, azonban az infláció újbóli gyorsulása miatt ez a forgatókönyv gyengült. A döntéshozók egyre inkább arra utalnak, hogy a magasabb kamatkörnyezet tartósabb lehet, mint azt korábban a piac gondolta.
A költségvetés a legnagyobb kérdés
A legnagyobb strukturális kockázat ugyanakkor továbbra is a fiskális oldal. A költségvetési hiány a következő években is a GDP 6-7 százaléka körül maradhat, miközben az államadósság fokozatosan 60 százalék fölé emelkedik. Ez ugyan jóval stabilabb pálya, mint a román helyzet, ahol a hiány közelíti a GDP 9 százalékát és a politikai válság közvetlenül veszélyezteti a fiskális konszolidációt, de a lengyel piac esetében is tartós finanszírozási igényt és magasabb hozamprémiumot indokolhat a hosszú lejáratokon.
A külső egyensúly szintén romlott, a folyó fizetési mérleg ismét enyhe hiányba fordult, részben az erős belső kereslet és az energiaimport költségeinek emelkedése miatt. A finanszírozási szerkezet ugyanakkor továbbra is stabilizáló tényező.
A lengyel állampapírpiac mély és likvid, a hazai bankrendszer és intézményi befektetők jelentős állampapír-állománnyal rendelkeznek, ami mérsékli a külső sérülékenységet.
Lengyelország továbbra is a régió egyik legstabilabb és legvonzóbb szuverén története, különösen Romániával összevetve, ahol a politikai és fiskális kockázatok egyszerre erősödnek. Ugyanakkor a lengyel piac sem tekinthető már egyértelmű hozamcsökkenési sztorinak. Az inflációs kockázatok, az energiaár-kitettség és a magas költségvetési hiány miatt a befektetők számára jelenleg inkább a rövid és közepes futamidők kínálhatnak kedvezőbb kockázat–hozam arányt, míg a hosszú lejáratok csak egy hitelesebb fiskális konszolidáció és tartósabb dezinfláció esetén válhatnak igazán vonzóvá.