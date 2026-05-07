Lengyelország maradhat a régió kötvénypiaci sztárja, miközben Románia egyre nagyobb nyomás alá kerül

A lengyel gazdaság növekedési dinamikája továbbra is figyelemre méltó. A GDP növekedése 2025 során negyedévről negyedévre gyorsult, az első negyedéves 3,2 százalékról év végére 4,1 százalékra emelkedett az éves dinamika. Ez nem pusztán ciklikus javulást jelez, hanem azt is, hogy a gazdaság belső motorjai újra teljes kapacitással működnek. A növekedés szerkezete különösen kedvező, a háztartások fogyasztása 4,3 százalékkal bővült, a beruházások 6,6 százalékkal emelkedtek, miközben az ipar és a feldolgozóipar is 4 százalék feletti növekedést mutatott.

A lengyel gazdaság továbbra is jól teljesít / Fotó: Northfoto

A szolgáltatási szektor szintén erős maradt, különösen a logisztika, az üzleti szolgáltatások és az információ-kommunikáció területén. Ez részben annak köszönhető, hogy Lengyelország egyre fontosabb szerepet tölt be az európai termelés közelebb hozatalának folyamatában.

A nyugat-európai vállalatok a geopolitikai és ellátási lánc kockázatok miatt egyre több termelési és logisztikai kapacitást helyeznek át Közép-Európába, és ebből Lengyelország az egyik legnagyobb nyertes lehet.

A nagy belső piac, a fejlett infrastruktúra és az ipari bázis miatt az ország egyre inkább az európai ellátási láncok stratégiai központjává válik.

Vannak figyelmeztető jelek is a lengyel gazdaságban

A pozitív növekedési kép mellett ugyanakkor egyre több a figyelmeztető jel. Az infláció 2026 elején még 2,1 százalék körül mozgott, áprilisra azonban 3,2 százalékra emelkedett. Ebben kulcsszerepe van az energiaáraknak, az olajpiaci eseményeknek. Lengyelország energiaintenzív gazdaság, ezért az olaj-, gáz- és villamosenergia-árak emelkedése gyorsan megjelenik az ipari költségekben és a fogyasztói árakban is.

Az energiaár-sokk nemcsak inflációs, hanem növekedési kockázat is, mivel ronthatja a vállalati profitabilitást és visszafoghatja a beruházásokat.

Ez a jegybank mozgásterét is szűkíti. Bár a lengyel alapkamat 5,75 százalékról 3,75 százalékra csökkent, a kommunikáció egyre óvatosabbá vált. A piac korábban agresszív kamatcsökkentési pályát várt, azonban az infláció újbóli gyorsulása miatt ez a forgatókönyv gyengült. A döntéshozók egyre inkább arra utalnak, hogy a magasabb kamatkörnyezet tartósabb lehet, mint azt korábban a piac gondolta.