Kezeljük autonóm módon a kritikus problémát

Ahogy mondani szokás: a villamosenergia-hálózat helyzete súlyos, de nem reménytelen. Nézzük először, miért súlyos a helyzet!

Villamosenergia-hálózat – a jövő energiarendszere csak autonóm, digitális és intelligens hálózatként működhet hatékonyan / Fotó: Rainer Jagmann / Shutterstock

A globális energiaszükséglet soha nem látott ütemben növekszik: a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 2040-ig 30–40 százalékos növekedést prognosztizál, 2050-re a jelenlegi kereslet megduplázódását valószínűsíti. A növekvő energiaigényt az új technológiai eszközök is igénylik: az adatközpontok fogyasztása már 2030-ra megduplázódhat, elérve a 945 TWh-t. Ennél is erősebb a közlekedés elektrifikációjának hatása: 2030-ra az üzembe helyezett elektromos autók 40 százaléka (szintén az IEA prognózisa szerint) elektromos lesz. A termelés az előrejelzések szerint képes lesz lépést tartani az igényekkel, a növekedésben pedig a megújuló források játsszák majd a főszerepet: a globális megújulóenergia-termelés 2030-ra elérheti 17 000 TWh-t (ami a 2023. évi mennyiség közel kétszerese), a napenergia-kapacitás eközben 2 TW-ról 8 TW-ra nő, 2030-ban az előrejelzések szerint 100 millió háztartás használ majd a napelemeket.

Ez pedig azt jelenti, hogy a villamosenergia-hálózatokra és működtetőikre soha nem látott teher, illetve felelősség hárul: miközben a kapacitásokat bő tíz év alatt kétszeresére kell növelni, kezelni kell a komplexitás robbanását, a sokmillió decentralizált energiaforrás hálózatba kapcsolását, a termelő/fogyasztó (prosumer) ügyfelekkel megjelenő új problémákat is.

Az akadályokat ráadásul nehezített pályán kell legyőzni. A Deloitte előrejelzése szerint 2030-ra az alacsony feszültségű hálózati eszközök 40–55 százaléka 40 évnél idősebb lesz – miközben az új beruházásokért ádáz harc folyik, amelynek győztesei az engedélyezési eljárások útvesztőiben folytatják a küzdelmet… És a sor még hosszan folytatható: a Northeast Group becslése szerint csak az áramlopásból és más, nem technikai gyökerű problémák miatt évente több mint 100 milliárd dollár veszteség keletkezik, amihez hozzávehetjük a számlázási hibákból eredő plusz költségeket is. Végül, de korántsem utolsó sorban, meg kell felelni a fenntarthatósági követelményeknek is.