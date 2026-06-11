Kultúraváltást hozhat a bértranszparencia-irányelv?

A bértranszparencia-irányelv a toborzási és felvételi folyamatoktól kezdve a munkavállalói béradatok kezeléséig és hozzáférhetőségéig minden területet érint.

A bértranszparencia-irányelv kultúraváltást eredményezhet / Fotó: Quality Stock Arts / Shutterstock

Ezek közül a legfontosabbak:

az egyenlő értékű munkáért egyenlő bérezést biztosító besorolási rendszer kialakítása, vagy a meglévő rendszer felülvizsgálata; a javadalmazási és előléptetési szabályzat megalkotása vagy módosítása; valamint a megfelelő technológiai háttér megteremtése a béradatok kezeléséhez és a hatóságok, illetve a munkavállalók felé történő adatszolgáltatáshoz.

A bértranszparencia-irányelv hazai bevezetésének kérdései

A magyarországi sajátosságokat figyelembe véve a projekt megvalósítása a legtöbb vállalatnál kultúraváltást is igényel majd. Mindez a KPMG tapasztalatai szerint komoly terhet ró a HR-osztályokra, hiszen nem csak azt kell megismerhetővé tenni a munkavállalók számára, hogy milyen kategóriában vannak és ezen belül milyen javadalmazási szinten, hanem azt is közzé kell tenni, hogy az előmenetelnek milyen feltételei vannak, milyen elvárásoknak kell megfelelni ahhoz, hogy magasabb bérezési kategóriába lépjenek. 2026-tól a munkáltatóknak bizonyítaniuk kell, hogy a bérezési rendszerük átlátható, a munkavállalók által megismerhető és nem diszkriminatív, különösen nem az a nemek között. Ha nem, súlyos bírság, per vagy kártérítési kötelezettség lehet a vége.

A kultúraváltás legfontosabb eleme az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért elv érvényesítése lesz,

hiszen ennek már az értelmezése sem könnyű feladat, hát még annak megértetése a munkavállókkal, hogy miért keres valaki annyit, vagy akár többet, mint én, amikor „…”. És itt képzeljünk el mindenféle érvet, hogy az illető kisebb tudást, erőt, kitartás igénylő más munkakörben dolgozik.

Tekintsünk a példa kedvéért egy bolti eladót és egy raktárost, van-e valós oka annak, hogy egyikük lényegesen kevesebbet keressen a másiknál. Az eladó egész nap ügyfelekkel kommunikál, problémákat old meg, felel a bevételért, míg a raktáros nehéz csomagokat mozgat, szervez, rendszerez. A nap végén mindketten ÉRTÉKET teremtenek. Az „egyenlő értékű munkáért egyenlő bért” elve arról szól, hogy béreket ne a munkakör „címkéje”, hanem a tényleges kompetenciák, kihívások, felelősségek határozzák meg.