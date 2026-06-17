Kevesebb veszteség, egyszerűbb hálózat: újra előtérben a DC-technológia

A villamosenergia-rendszerek több mint száz éve alapvetően váltakozó áramra (AC-technológiára) épülnek, mivel a cél az volt, hogy az erőművekben megtermelt energiát minél nagyobb távolságra lehessen eljuttatni. A váltakozó áram, feszültségének egyszerű transzformálhatósága miatt, erre kiválóan alkalmas, a központi termelésre épülő átviteli- és elosztási rendszerek így gazdaságosan tudtak működni. Az energiatermelési és -felhasználási infrastruktúra azonban az elmúlt évtizedben jelentős átalakuláson ment keresztül: egyre több villamos energia keletkezik helyben, például napelemek révén, miközben gyorsan terjednek az akkumulátoros energiatárolók, az elektromos járművek és a mesterséges intelligencia (AI) használatát lehetővé tevő adatközpontok. Ezek mind egyenáramon (DC-technológia) alapulnak. Azaz egyre több olyan eszközt kapcsolunk az AC-hálózatra, aminek működtetéséhez előbb át kell alakítani az energiát.

DC-technológia: kevesebb veszteség az áramellátásban / Fotó: JU.STOCKER / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Kihívások az AC-hálózaton

A váltakozó áramú hálózat önmagában nem vált elavulttá, az új technológiák azonban más szemléletet követelnek.

Most jellemzően a naperőművek által termelt egyenáramot inverter alakítja váltakozó árammá. Ha az energiát később akkumulátorban tárolják, majd egy egyenáramú fogyasztó használja fel, további átalakítások következnek. Ez minden alkalommal veszteségekkel és hőtermeléssel jár, miközben növeli a rendszer teljesítményelektronikai, kapcsoló-, védelmi és kábelezési igényét. Azonban a csatlakozási pontok számának csökkentésével, valamint az egyszerűbb kábelezéssel az architektúrák mérsékelhetik a rendszerek meghibásodásának kockázatát, csökkenthetik az állásidőt és a hosszú távú karbantartási költségeket.

Emellett az energiaigények ugrásszerű növekedése, – ami várhatóan tovább folytatódik, – egyre gyorsabb hálózatbővítést és könnyen skálázható megoldásokat követel.

Például az akár több száz megawattos teljesítményt is elérő közcélú naperőműprojekteknél a moduláris egyenáramú architektúra lerövidítheti a kivitelezési időt, és könnyebben ismételhető műszaki megoldásokat tesz lehetővé.