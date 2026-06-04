Innováció, inspiráció, világszínvonal: magyar mérnöki bravúrok 2025-ből

Az ipari-technológiai hírek között nap mint nap találkozunk „forradalmi újításokról”, „iparágakat felforgató” innovációkról, a fenntarthatóság, az energiatakarékosság szempontjait előtérbe helyező fejlesztésekről szóló hírekkel, ezek azonban általában nem hazai beszámolók, sőt: az esetek jelentős részében még csak nem is európaiak. De téved, aki ebből arra következtet, hogy Magyarország nem a magas szintű műszaki tudás, a technológiai innovációk, a tehetséges mérnökök országa. Néhány hete a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar–Siemens közös rendezvényen hét olyan projekt is bemutatkozott a mérnökhallgatókból álló közönség előtt, amelyről méltán mondhatjuk: a világ bármely részén megállná a helyét. Már csak azért, mert már meg is állták a helyüket – Egyiptomban vagy éppen Costa Ricán…

Innováció: fenntartható vízgazdálkodási rendszer, ülepítőtartály, kör alakú derítő / Fotó: Mayy Contributor / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Innováció világszínvonalon

Lássunk tehát néhányat 2025 világszínvonalú műszaki megoldásai közül, amelyeket magyar mérnökök valósítottak meg, Siemens-technológiákra építve!

Legószerűen konfigurálható moduláris gyártósor

A gyártósortervezés logikáját gondolja újra az Amplio Zrt. fejlesztése. A római légiók többféle alakzatban is csatasorba állítható egységeiről elnevezett „cohorskoncepció” lényege, hogy a megrendelő – online konfigurátor segítségével, előre megadott modulokból – maga állíthatja össze a gyártósort, amit a cég készre gyártva szállít a telephelyére. Az ipar 4.0 elvei szerint működő egységek a helyszínen akár két perc alatt átszerelhetők, így nemcsak a nagy szériás termelés, de kis darabszámú, egyedi igények kiszolgálására is tökéletesen alkalmasak. A modularitás ráadásul a fenntarthatóságot is szolgálja, hiszen a gyártási ciklus végén az elemek a piaci igényeknek megfelelően átprogramozhatók vagy újrakonfigurálhatók, a berendezések élettartama így potenciálisan végtelennek tekinthető.

Fáradhatatlan robotboltos

A kiskereskedelmi szektor két égető problémájára — a munkaerőhiányra és a magas üzemeltetési költségekre — adott merész választ a BBM Engineering Solutions Zrt., a Logbord 2010 Kft. és a Cibus Hungaricus Alapítvány közös fejlesztése. Az újfajta „kiskereskedelmi egység” egy konténerbe épített, automatizált raktár, amelyben három ipari robot „dolgozik” fáradhatatlanul, 0–24 órában, emberi beavatkozás nélkül teljesítik a mobilalkalmazáson leadott rendeléseket. A mesterséges intelligenciára (AI) támaszkodó rendszer különlegessége, hogy előzetes betanítás nélkül képes bármilyen terméket felismerni és kezelni. A megoldás kistelepülések és ipari parkok ellátására egyaránt alkalmas, nem véletlen, hogy a cég már sorozatgyártásban és nemzetközi terjeszkedésben gondolkodik.