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magyar mérnökök

Innováció, inspiráció, világszínvonal: magyar mérnöki bravúrok 2025-ből

Tévedés azt gondolni, hogy Magyarország nem a magas szintű műszaki tudás, a technológiai innovációk, a tehetséges mérnökök országa. Most bemutatunk néhány világszínvonalú műszaki megoldást, innovációt 2025-ből, amelyet magyar mérnökök valósítottak meg.
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Arató Márk
a Siemens Zrt. kommunikációs vezetője
59 perce
Magyar Mérnökök Műszaki Megoldás Bme Villamosmérnöki És Informatikai Kar Innováció Siemens
Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)/Mayy Contributor

Az ipari-technológiai hírek között nap mint nap találkozunk „forradalmi újításokról”, „iparágakat felforgató” innovációkról, a fenntarthatóság, az energiatakarékosság szempontjait előtérbe helyező fejlesztésekről szóló hírekkel, ezek azonban általában nem hazai beszámolók, sőt: az esetek jelentős részében még csak nem is európaiak. De téved, aki ebből arra következtet, hogy Magyarország nem a magas szintű műszaki tudás, a technológiai innovációk, a tehetséges mérnökök országa. Néhány hete a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar–Siemens közös rendezvényen hét olyan projekt is bemutatkozott a mérnökhallgatókból álló közönség előtt, amelyről méltán mondhatjuk: a világ bármely részén megállná a helyét. Már csak azért, mert már meg is állták a helyüket – Egyiptomban vagy éppen Costa Ricán…

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Innováció: fenntartható vízgazdálkodási rendszer, ülepítőtartály, kör alakú derítő / Fotó: Mayy Contributor / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Innováció világszínvonalon

Lássunk tehát néhányat 2025 világszínvonalú műszaki megoldásai közül, amelyeket magyar mérnökök valósítottak meg, Siemens-technológiákra építve!

Legószerűen konfigurálható moduláris gyártósor

A gyártósortervezés logikáját gondolja újra az Amplio Zrt. fejlesztése. A római légiók többféle alakzatban is csatasorba állítható egységeiről elnevezett „cohorskoncepció” lényege, hogy a megrendelő – online konfigurátor segítségével, előre megadott modulokból – maga állíthatja össze a gyártósort, amit a cég készre gyártva szállít a telephelyére. Az ipar 4.0 elvei szerint működő egységek a helyszínen akár két perc alatt átszerelhetők, így nemcsak a nagy szériás termelés, de kis darabszámú, egyedi igények kiszolgálására is tökéletesen alkalmasak. A modularitás ráadásul a fenntarthatóságot is szolgálja, hiszen a gyártási ciklus végén az elemek a piaci igényeknek megfelelően átprogramozhatók vagy újrakonfigurálhatók, a berendezések élettartama így potenciálisan végtelennek tekinthető.

Fáradhatatlan robotboltos

A kiskereskedelmi szektor két égető problémájára — a munkaerőhiányra és a magas üzemeltetési költségekre — adott merész választ a BBM Engineering Solutions Zrt., a Logbord 2010 Kft. és a Cibus Hungaricus Alapítvány közös fejlesztése. Az újfajta „kiskereskedelmi egység” egy konténerbe épített, automatizált raktár, amelyben három ipari robot „dolgozik” fáradhatatlanul, 0–24 órában, emberi beavatkozás nélkül teljesítik a mobilalkalmazáson leadott rendeléseket. A mesterséges intelligenciára (AI) támaszkodó rendszer különlegessége, hogy előzetes betanítás nélkül képes bármilyen terméket felismerni és kezelni. A megoldás kistelepülések és ipari parkok ellátására egyaránt alkalmas, nem véletlen, hogy a cég már sorozatgyártásban és nemzetközi terjeszkedésben gondolkodik.

Egy Costa Rica-i telephelyen komplett vegyianyag-ellátó rendszert építettek ki / Fotó: Siemens

Steril gyártósor Costa-Ricán

A hazai műszaki megoldások nemzetközi versenyképességét bizonyítja a Cooptech Kft. tengerentúli beruházása. Egy orvostechnikai eszközöket gyártó globális nagyvállalat először egy kisebb feladattal bízta meg a Cooptechet, amelynek során egy vegyianyag-ellátó rendszert kellett kibővíteni a cég magyarországi üzemében. A következő lépés azonban már a tengerentúlra vezetett: egy Costa Rica-i telephelyen komplett vegyianyag-ellátó rendszert építettek ki. A legnagyobb technológiai kihívást a rendkívül szigorú előírások támasztották, a berendezéseknek ugyanis egy robbanásveszélyes zónában kell biztonságosan működniük. A történet a bizalomépítés üzleti jelentőségére is rámutat: a kisebb feladatokat is alázattal és precizitással kell elvégezni, hiszen ezek teremtik meg az alapot a globális nagyprojektek elnyeréséhez.

Hulladékból üzemanyag

A fenntarthatóság, a körforgásos gazdálkodás tankönyvi példája a Pannon Egyetem Mol Ásványolaj- és Szénhidrogéntechnológiai Intézeti Tanszékén megvalósult „hulladékból üzemanyag” projekt. A beruházás ötféle technológiát egyszerre alkalmazva képes a szénhidrogén-alapú hulladékokból (műanyag, gumi, fáradt olaj stb.) üzemanyag előállítására. A rendszerek extrém magas (akár 1000 Celsius-fokos) hőmérsékleten és nyomáson (akár 100 bar) üzemelnek, és a robbanásveszélyes hidrogént is biztonságosan kezelik.

Egy hazai erőmű nagyszabású irányítástechnikai korszerűsítése / Fotó: Siemens

Innovatív erőműretrofit

Alig van ágazat, ahol az elöregedett rendszerek és az egyre nehézkesebb alkatrészellátás ne támasztana egyre súlyosabb kihívásokat. Az energetika területén ezt a problémát oldotta meg egy hazai erőmű nagyszabású irányítástechnikai korszerűsítésével a Profigram Zrt. A projekt lényege, hogy az elavult irányítási rendszert teljes egészében modern, a legújabb kiberbiztonsági elvárásoknak is eleget tevő vezérlőrendszerre cserélték. A hardveres csere és a komplex szoftveres migráció párhuzamos végrehajtása során rendkívül szoros leállási ütemtervhez kellett igazodni, a kivitelezést így gyakorlatilag percre pontosan kellett megtervezni. Az innovatív retrofit nem csupán az üzemeltetési biztonságot és a rendelkezésre állást növelte meg jelentősen, de a modern diagnosztikai funkciók és az átláthatóbb kezelőfelület révén fenntarthatóvá és hatékonyabbá is tette az erőmű működését.

Robotizált PEZ-összeszerelés

Az ipari automatizálás két alapvető elvárása a megbízhatóság és a gyors megtérülés. Ezeket a szempontokat tartotta szem előtt a Robot-Service Kft. fejlesztése. A bemutatott berendezés PEZ-cukorkaadagolók változatos elemeit építi össze rendkívül nagy sebességgel. A rendszer technikai alapját két robot adja, az alacsony ciklusidőt pedig a körasztalos elrendezés és a részfolyamatokra bontott, kontrollált lépésekből álló eljárás biztosítja. Különösen innovatív a rugókészítés integrálása: mivel egy rugó legyártása hat másodpercbe telik, a gép három párhuzamos rugókészítő állomással biztosítja az alapanyag-ellátást a folyamatos működéshez. A műanyag komponenseket rezgő adagolók és manipulátorok juttatják a rendszerbe, így teremtve meg a modern, emberi beavatkozást minimalizáló gyártási környezetet

Tiszta víz a Szahara szívében

A hallgatók szavazatai alapján 2025 leginspirálóbb projektje a Hidrofilt Kft. egyiptomi fejlesztése. A nagykanizsai cég vízellátó és szennyvízkezelő rendszert épített ki egy olajfinomító számára. A Nílusból nyert vizet óránként több mint 200 köbméteres mennyiségben dolgozzák fel, és akár vegytiszta víz előállítására is képesek. A szennyvízkezelés terén az ún. ZLD technológiát alkalmazzák, ennek lényege, hogy a biológiailag előtisztított szennyvizet elősűrítik, majd bepárlással és kristályosítással utókezelik, aminek eredményeképpen a rendszer nulla folyadék-kibocsátással működik. Évente mintegy 1,7 millió köbméter vizet tisztítanak és forgatnak vissza, ami világszinten is párját ritkító eredmény. Lakner Gábor a mérnökhallgatóknak is üzent: az olyan cégeknél, mint az övék, Magyarországon is lehet kiemelkedően jól keresni, ha valaki a szakmai munka minőségére helyezi a hangsúlyt.

A rendezvényt hagyományteremtő céllal valósítottuk meg, így reményeink szerint egy év múlva megint bemutathatunk egy csokorra valót a magyar mérnökök által kifejlesztett, világszínvonalú megoldásokból.

Arató Márk
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