Az irodaépületek jövőjéről most kell dönteni – a halogatás drága lehet

Budapest mintegy 3,5 millió négyzetméteres spekulatív irodaállományának több mint fele 15 évnél idősebb, és jelentős részük nem esett át átfogó korszerűsítésen. Ez önmagában még nem lenne probléma, hiszen számos európai városban ennél idősebb épületek is sikeresen működnek. A kérdés inkább az, hogy ezek az ingatlanok mennyire felelnek meg a mai bérlői, technológiai és fenntarthatósági elvárásoknak. A válasz pedig erre leggyakrabban az, hogy csupán részben.

Az irodaépületek jövőjéről most kell dönteni / Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Iroda bérlés – élmény bérlés

A vállalatok ma már nem pusztán irodaterületet bérelnek, hanem energiahatékony, jól megközelíthető, alacsony üzemeltetési költségű és magas szolgáltatási színvonalú munkakörnyezetet keresnek. Az iroda egyre inkább a vállalati kultúra, a munkáltatói márka, a kollaboráció és a hatékonyság eszközévé válik. Azok az épületek, amelyek ezt nem tudják biztosítani, fokozatosan versenyhátrányba kerülnek.

A probléma ugyanakkor túlmutat az ingatlantulajdonosokon. Az irodaházakhoz kapcsolódó hitelállomány megközelíti az ezermilliárd forintot, így a létesítmények fokozatos elavulása már kockázatot jelenthet a finanszírozóknak is. Amikor egy épület elveszíti versenyképességét, az nem csupán az ingatlan jövedelemtermelő képességét, bérlői mixének minőségét, ezáltal az ingatlan értékét csökkenti, hanem a refinanszírozhatóságát is megnehezíti.

A kivárás a legdrágább stratégia

A szektor szereplő közül sokan még mindig kivárnak a döntéssel, bízva abban, hogy a piac majd eldönti, merre érdemes haladni. Ez azonban üzletileg egyre veszélyesebb stratégia lehet. Az Európai Unió energiahatékonysági szabályozásai, a növekvő fenntarthatósági elvárások és a bérlői igények változása egyaránt arra mutatnak, hogy a következő években jelentős beruházási hullám indulhat el az irodaállomány megújításában. Aki időben felméri az épülete állapotát, megtervezi a fejlesztést és biztosítja a finanszírozást, az jó eséllyel versenyelőnybe kerülhet. Aki viszont túl sokáig hezitál, annak nemcsak a szűkülő kapacitásokkal, hanem a potenciálisan magasabb kivitelezési költségekkel is szembe kell néznie.