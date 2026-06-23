Valós fordulat, vagy csak egy új megközelítés? – A kínai ScienceOne AI modell

A kínai tizenötödik ötéves terv (2026-2030) kiemelt területként kezeli az AI modellek felhasználását a komplex tudományos problémák megoldásához, javítva ezzel a tudományos hatékonyságot. Ezáltal piacvezetővé válhat tudományos és technológiai kérdésekben.

A Kínai Tudományos Akadémia Nemzeti Csillagászati ​​Obszervatóriumainak munkatársa bemutatta a ScienceOne AI modellt / Fotó: Xinhua via AFP

A kínai AI stratégia

Az új program kezdeti irányai már korábban is érzékelhetőek voltak, ugyanis 2019 óta Kína áll az első helyen az AI-hoz kapcsolódó tudományos publikációk számában, a második helyen az Európai Unió áll, és csak utána következik az Egyesült Államok, így a K+F terén egy Ázsia felé történő eltolódás figyelhető meg. A tudományos fejlesztések egyik sarokkövét a kínai AI fejlesztéseken alapuló ScienceOne AI modell képezi, melynek legújabb, fejlesztett változatát a ScienceOne 100-at idén mutatták be és vették használatba.

A ScienceOne tudományos AI modellt 2025 áprilisában fejlesztette ki a Kínai Tudományos Akadémia Automatizálási Intézete. A fejlesztést az akadémia további 11 intézete támogatta, köztük a Számítástechnikai, illetve a Matematikai is. A ScienceOne életre hívásával a jelenlegi AI fejlesztés alternatíváját tervezték megalkotni. A tudományos akadémia érvelése szerint a jelenlegi AI megközelítések döntően általános célú modellek fejlesztésére irányulnak, majd ezeket szakterület specifikus információkkal finomhangolják, miközben kizárólag bizonyos tudományterületeken alkalmazható eszközöket fejlesztenek. Ez három problémát kreál: a különböző modellek miatt széttagolt tudományos alrendszerek keletkeznek, a modellek következtetési képessége nem lesz kielégítő az egyfajta input miatt, illetve a gyakorlat megerősíti a zárt tudományos ökoszisztémák kialakulását.

A rendszer működése

Az elkészült AI modellt a World Artificial Intelligence Conference keretében mutatták be a szélesebb közönségnek. Elkészítéséhez a kínai, nyílt forráskódú AI modelleket használták fel, ám a speciális kutatási feladatok megvalósításához az amerikai vállalatok, a Microsoft és a DeepMind (Alphabet) fejlesztette modelleket is integráltak. Ennek köszönhető az alapvető tudományágak, a matematika, a kémia, a csillagászat, a földtudományok és a biológia ismereteinek magas szintű elsajátítása.