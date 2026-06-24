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vendégmunkás

Olcsó munkaerő hajtja az európai versenytársainkat

Az Európai Unió a világ legnagyobb zöldség-gyümölcs előállítója, emellett a sertés-és baromfihús terén is globális szereplőnek számít. Sem a kertészeti ágazat, sem az állattenyésztés nem működhetne azonban anélkül a több mint 3 millió külföldi vendégmunkás nélkül, melyek a nagy európai agrárországokban dolgoznak. A vendégmunkások foglalkoztatásában azonban igencsak eltérő modelleket látunk az európai mezőgazdaságban, ezeket most ezeket vesszük sorra.
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Dr. Cseh Tibor András
a MAGOSZ főtitkára és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
49 perce
Vendégmunkás Spanyolország Lengyelország Mezőgazdaság
Fotó: BSIP via AFP

Spanyolország – amely nem csak a zöldség-gyümölcs ágazatban, hanem a sertéshús piacán is a legnagyobb európai szereplőnek számít – például nemrég jelentette be félmillió illegális bevándorló jogi helyzetének rendezését, Lengyelország pedig külföldi, főként ukrán munkaerőre alapozta piaci fölényét. 

külföldi,Watermelon plantation in timis province, romania
Külföldi olcsó munkaerő hajtja európai versenytársainkat / Fotó: BSIP via AFP

A külföldi munkaerőtől függ több ágazat is

A mezőgazdasági munkaerőpiac az elmúlt évtizedekben alapvető átalakuláson ment keresztül, a kontinens agrárszektora ugyanis egyre kevésbé képes a helyi munkaerőre támaszkodni és a gazdaságok mind nagyobb mértékben szorulnak rá külföldi munkavállalókra. Ennek okai többrétűek: a helyi lakosság nem vállalja az alacsony bér melletti nehéz fizikai munkát, ráadásul betakarításkor hirtelen több százezer dolgozóra van szükség a kézimunkaerő-igényes ágazatokban (főként a kertészeti ágazatban és az állattenyésztésben). Emellett a fokozódó árverseny miatt is olcsó munkaerőre van szükség (gondoljunk csak bele, mennyivel alacsonyabb áron érkezik be az európai piacokra a marokkói vagy török termék). Az EU-s országok mezőgazdaságában dolgozó külföldiek teljes száma óvatos becslések szerint 2,5–3,5 millió fő között mozog, de vélhetően ennél is jóval magasabb lehet. Az illegálisan dolgozók aránya pedig elérheti a hivatalosan bejelentett munkások harmadát-felét is, ez a szám azonban Dél-Európában még nagyobb is lehet. A jövőben a vendégmunkások aránya még tovább emelkedhet, szerkezetileg viszont jelentősen átalakul: a kelet-európai munkaerő dominanciája fokozatosan csökkenhet, miközben egyre nagyobb szerepet kapnak az Európán kívüli régiók – különösen Afrika és Ázsia.

 

A spanyol termelés alapját jelentik a bevándorlók

Az EU teljes gyümölcs- és zöldségtermelésének egynegyede Spanyolországban történik, ami jelentős részben a külföldi munkaerőn alapul. A mezőgazdaságban dolgozó bevándorlók száma az elmúlt öt évben több mint 1 millió fővel nőtt, akik jellemzően Marokkóból, Romániából és Bulgáriából érkeztek. Az évek során kialakult egy kettős rendszer: Egyfelől létezik egy hivatalos, szabályozott vendégmunkaprogram, amely szezonális munkavállalókat hoz be főként Észak-Afrikából és Latin-Amerikából. Másfelől azonban párhuzamosan működik egy jóval nagyobb, informális hálózat is: illegális vagy bizonytalan jogi státuszú migránsok tömege dolgozik a földeken, üvegházakban, feldolgozó és csomagolóüzemekben.  A mezőgazdaság tehát strukturálisan rá van utalva az olcsó, gyakran bizonytalan jogi helyzetű munkaerőre. Ennek kezelésére a spanyol kormány idén nagyszabású legalizációs programot indított az országban élő, papírok nélküli migránsok számára. A program keretében egyéves tartózkodási és munkavállalási engedélyt kaphatnak a már eleve ott tartózkodó illegális bevándorlók, ennek pedig az a feltétele, hogy regisztrálni kell a tartózkodásukat, bizonyítani kell a munkakapcsolat fennálltát, egyúttal feltétele még a büntetlen előélet is. A valós állapotokat jól mutatja, hogy a kormány 500 ezer fő jelentkezését várta a programban, ehelyett a jelentkezők száma már most meghaladta a 900 ezret.

 

Lengyel „agrárcsoda” sem lenne ukrán munkások nélkül

Lengyelország az uniós csatlakozás óta csaknem 11-szeresére növelte az agrár-élelmiszeripari exportját. Ma Lengyelország Európa legnagyobb almatermelője, de hosszan lehetne még sorolni azokat a termékeket, melyekben a piacvezetők közé tartoznak: burgonya, sárgarépa, eper, meggy, málna stb. (és még ki beszélt itt a baromfihúsról és a tojásról, utóbbiból évente körülbelül 10 milliárdot termelnek). A külföldi munkavállalókat illetően Lengyelország kettős szerepben van: egyrészt fogadó, foglalkoztató ország, másrészt ugyanakkor sok lengyel dolgozik Nyugat-Európában vendégmunkásként. Lengyelországban a teljes mezőgazdasági foglalkoztatás nagyságrendileg 1,2 millió főre tehető, amelyből a külföldi munkaerő létszáma 500 ezerre becsülhető. Az illegális munkaerő aránya kb. 20–40 százalék, a munkások jellemzően ukrán származásúak (mivel közel 1 millió ukrán tartózkodik Lengyelországban).  Az ország az elmúlt évtizedben gyakorlatilag az ukrán munkaerő legfontosabb európai célpontjává vált, ez pedig kifejezetten igaz a mezőgazdaságra. A következő évtizedben azonban ez az egyoldalú függés fokozatosan csökkenhet, hiszen várhatóan nő a délkelet-ázsiai munkavállalók aránya – például a Fülöp-szigetekről, Indiából vagy Nepálból. Sőt, Lengyelország egyfajta regionális „elosztó központtá” is válhat, ahonnan a munkavállalók egy része tovább áramlik Nyugat-Európa felé. 

Németországban valamivel tisztább a kép

A német mezőgazdaság több ágazata inkább szervezett rendszerrel működik, évente 250–300 ezer szezonális munkással, akik főként Kelet-Európából érkeznek. A szezonális munkavállalók – elsősorban román, bolgár és lengyel állampolgárok – még mindig a rendszer gerincét adják, azonban 2030-ig várhatóan csökken az arányuk. Ennek oka, hogy ezek az országok maguk is munkaerőhiánnyal küzdenek, illetve a bérkülönbségek mérséklődnek a jövőben. Németország ezért egyre inkább a harmadik országok felé nyit és strukturált toborzási programokkal próbálja pótolni a kieső munkaerőt, főként Ázsiából és Latin-Amerikából. Mindenesetre a német modell – a mezőgazdasági foglalkoztatás szempontjából – sokkal fenntarthatóbbnak tűnik, mint az illegális vendégmunkások tömegeire építő országoké. 

Gazdasági, de társadalmi kérdés is egyben

Versenytársaink helyzetét vizsgálva tehát kijelenthető, hogy a piacvezető szereplők főként az olcsó munkaerőnek köszönhetik helyzeti előnyüket. A vendégmunkások kérdését természetesen nem lehet leszűkíteni pusztán gazdasági szempontokra – sőt, jól láthatjuk, hogy egyes országokban ez komoly társadalmi feszültségekhez vezethet – de az Európai Unió nyitott és átjárható piacán (melyet az EU-n kívülről érkező importnyomás is feszít) komoly versenyhátrányba kerülhetnek azok a gazdaságok, melyek nem rendelkeznek a megfelelő mennyiségű, olcsó és dolgozni is hajlandó munkaerővel.

Dr. Cseh Tibor András
Dr. Cseh Tibor András
Dr. Cseh Tibor András
Dr. Cseh Tibor András
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