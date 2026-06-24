Olcsó munkaerő hajtja az európai versenytársainkat

Spanyolország – amely nem csak a zöldség-gyümölcs ágazatban, hanem a sertéshús piacán is a legnagyobb európai szereplőnek számít – például nemrég jelentette be félmillió illegális bevándorló jogi helyzetének rendezését, Lengyelország pedig külföldi, főként ukrán munkaerőre alapozta piaci fölényét.

Külföldi olcsó munkaerő hajtja európai versenytársainkat / Fotó: BSIP via AFP

A külföldi munkaerőtől függ több ágazat is

A mezőgazdasági munkaerőpiac az elmúlt évtizedekben alapvető átalakuláson ment keresztül, a kontinens agrárszektora ugyanis egyre kevésbé képes a helyi munkaerőre támaszkodni és a gazdaságok mind nagyobb mértékben szorulnak rá külföldi munkavállalókra. Ennek okai többrétűek: a helyi lakosság nem vállalja az alacsony bér melletti nehéz fizikai munkát, ráadásul betakarításkor hirtelen több százezer dolgozóra van szükség a kézimunkaerő-igényes ágazatokban (főként a kertészeti ágazatban és az állattenyésztésben). Emellett a fokozódó árverseny miatt is olcsó munkaerőre van szükség (gondoljunk csak bele, mennyivel alacsonyabb áron érkezik be az európai piacokra a marokkói vagy török termék). Az EU-s országok mezőgazdaságában dolgozó külföldiek teljes száma óvatos becslések szerint 2,5–3,5 millió fő között mozog, de vélhetően ennél is jóval magasabb lehet. Az illegálisan dolgozók aránya pedig elérheti a hivatalosan bejelentett munkások harmadát-felét is, ez a szám azonban Dél-Európában még nagyobb is lehet. A jövőben a vendégmunkások aránya még tovább emelkedhet, szerkezetileg viszont jelentősen átalakul: a kelet-európai munkaerő dominanciája fokozatosan csökkenhet, miközben egyre nagyobb szerepet kapnak az Európán kívüli régiók – különösen Afrika és Ázsia.

A spanyol termelés alapját jelentik a bevándorlók

Az EU teljes gyümölcs- és zöldségtermelésének egynegyede Spanyolországban történik, ami jelentős részben a külföldi munkaerőn alapul. A mezőgazdaságban dolgozó bevándorlók száma az elmúlt öt évben több mint 1 millió fővel nőtt, akik jellemzően Marokkóból, Romániából és Bulgáriából érkeztek. Az évek során kialakult egy kettős rendszer: Egyfelől létezik egy hivatalos, szabályozott vendégmunkaprogram, amely szezonális munkavállalókat hoz be főként Észak-Afrikából és Latin-Amerikából. Másfelől azonban párhuzamosan működik egy jóval nagyobb, informális hálózat is: illegális vagy bizonytalan jogi státuszú migránsok tömege dolgozik a földeken, üvegházakban, feldolgozó és csomagolóüzemekben. A mezőgazdaság tehát strukturálisan rá van utalva az olcsó, gyakran bizonytalan jogi helyzetű munkaerőre. Ennek kezelésére a spanyol kormány idén nagyszabású legalizációs programot indított az országban élő, papírok nélküli migránsok számára. A program keretében egyéves tartózkodási és munkavállalási engedélyt kaphatnak a már eleve ott tartózkodó illegális bevándorlók, ennek pedig az a feltétele, hogy regisztrálni kell a tartózkodásukat, bizonyítani kell a munkakapcsolat fennálltát, egyúttal feltétele még a büntetlen előélet is. A valós állapotokat jól mutatja, hogy a kormány 500 ezer fő jelentkezését várta a programban, ehelyett a jelentkezők száma már most meghaladta a 900 ezret.