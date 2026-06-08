Időzített bomba ketyeg az energiapiacon?

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb stratégiai tengeri útvonala, amelyen keresztül a globális kőolaj- és LNG-kereskedelem jelentős része zajlik (a világ petrolkémiai termékeinek 20 százaléka halad itt át), a térség instabilitása ezért messze túlmutat egy regionális problémán, hiszen az ott zajló események közvetlenül hatnak az energiaárakra és a világgazdaság működésére is. A Nyugat és Irán közötti konfliktus több évtizedes múltra tekint vissza, azonban a mostani háború döntően új elemet hozott, elsősorban a modern hadviselési technológiák megjelenése és elterjedése miatt. A tömegesen gyártott drónok megjelenése alapvetően változtatta meg a térség biztonsági viszonyait, ezeknek köszönhetően ugyanis Irán képes lett befolyásolni a szoros hajóforgalmát anélkül, hogy hagyományos katonai blokádot alkalmazna. Az energetikai infrastruktúra és a tankerhajók elleni dróntámadások már bőven elegendőek ahhoz, hogy a biztosítók, hajótársaságok és kereskedők jelentős kockázatként kezeljék az áthaladást, a térségben kialakult bizonytalanság pedig már önmagában is komoly árprémiumot épített be az energiahordozók árába.

Az LNG-piac továbbra is sérülékeny: állnak a szállítók a Hormuzi-szorosban / Fotó: Reuters

De a konfliktus nem csak emiatt mutat messze túl a Közel-Kelet határain: egyre inkább kirajzolódik egy szélesebb geopolitikai verseny is az Egyesült Államok és Kína között, amelyben a Közel-Kelet stratégiai energiabázisként jelenik meg. Kína számára kulcsfontosságú a stabil nyersanyag- és energiaellátás biztosítása, az iráni vezetés pedig az utóbbi években – részben a nyugattal való fokozódó konfliktusok hatására is – sokkal szorosabb kapcsolatot alakított ki Pekinggel. Az amerikai vezetés figyelmét természetesen ez sem kerülte el.

Az LNG-piac továbbra is sérülékeny

Az olaj aktuális világpiaci áráról naponta lehet olvasni, a már említett Dél-iráni célpontok ellen végrehajtott amerikai támadás hatására például a Brent kőolaj határidős jegyzése 2,5 százalékot ugorva 98 dollár fölé emelkedett hordónként. A mostani helyzet egyik legsérülékenyebb területe mégis a globális LNG-piac, hiszen a Perzsa-öbölben található Katar a globális LNG-termelés egyik legnagyobb szereplője, a világ LNG-kereskedelmének pedig mintegy ötöde halad át a Hormuzi-szoroson. Az irániak az amerikai-izraeli támadásra válaszul támadásokat hajtottak végre a szomszédos arab országok ellen, így a katari infrastruktúrát is támadások érték, ami komoly aggodalmat váltott ki a piacokon. Az iráni csapások során a Ras Laffan katari ipari központ LNG-komplexumának egyes egységei is megsérültek, ami akár több évre is csökkentheti a globális kínálatot.