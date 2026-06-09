Deviza
EUR/HUF355,11 -0,25% USD/HUF307,41 -0,43% GBP/HUF411,35 -0,08% CHF/HUF386,1 -0,19% PLN/HUF83,86 -0,05% RON/HUF67,8 -0,16% CZK/HUF14,69 -0,15% EUR/HUF355,11 -0,25% USD/HUF307,41 -0,43% GBP/HUF411,35 -0,08% CHF/HUF386,1 -0,19% PLN/HUF83,86 -0,05% RON/HUF67,8 -0,16% CZK/HUF14,69 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 758,33 +0,78% MTELEKOM2 698 +1,78% MOL3 926 -0,25% OTP40 780 +1,01% RICHTER12 190 +0,41% OPUS391 -2,56% ANY7 900 -0,89% AUTOWALLIS146 -0,68% WABERERS4 960 +1,21% BUMIX9 299,87 -0,31% CETOP4 506,26 +0,13% CETOP NTR2 879,35 +0,88% BUX134 758,33 +0,78% MTELEKOM2 698 +1,78% MOL3 926 -0,25% OTP40 780 +1,01% RICHTER12 190 +0,41% OPUS391 -2,56% ANY7 900 -0,89% AUTOWALLIS146 -0,68% WABERERS4 960 +1,21% BUMIX9 299,87 -0,31% CETOP4 506,26 +0,13% CETOP NTR2 879,35 +0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
rehabilitációs hozzájárulás

A cégek maguk mondanak le tízmilliókról és még csak észre sem veszik

Magyarországon évente milliárdok mozognak úgy a vállalati szférában, hogy közben senki nem hoz valódi döntést róluk. A rehabilitációs hozzájárulás tipikusan ilyen tétel, a legtöbb cég gyorsan, rutinszerűen, különösebb kérdések nélkül befizeti. Pedig ez nem egy elkerülhetetlen költség, hanem egy tudatosan alakítható pénzügyi és HR-döntés.
Szerző képe
Mihályi Magdolna
a Jobtain HR szolgáltató ügyvezetője
1 órája
Rehabilitációs Hozzájárulás Megváltozott Munkaképességű Cég Költség
Fotó: Shutterstock/Jacob Lund

A  rehabilitációs hozzájárulásról szóló jogszabály logikája világos, mégis félreértett, hiszen nem büntetni akar, hanem ösztönözni. A 25 főnél nagyobb vállalatoknak akkor kell rehabilitációs hozzájárulást fizetniük, ha a megváltozott munkaképességű dolgozók aránya nem éri el az 5 százalékot. Az éves összeg 2026-ban már 2 905 200 forint fejenként, ami egy közepes cégnél könnyedén több tízmilliós költséggé duzzad. A legtöbb vállalat itt azonban meg is áll.

rehabilitációs,Professionals,In,A,Diverse,Group,Collaborate,In,A,Boardroom,,Engaging
Rehabilitációs hozzájárulás  – a cégek maguk mondanak le tízmilliókról / Fotó: Jacob Lund / Shutterstock

Rehabilitációs hozzájárulás: a „kötelező költség” mítosza

A valóságban a rehabilitációs hozzájárulás az egyik leginkább félreértett költségelem a hazai cégek működésében. A legtöbb szervezet fix, elkerülhetetlen tételként könyveli el, miközben a mögötte lévő döntési tér teljesen kihasználatlan marad. Tapasztalataink szerint a probléma ritkán az, hogy nincs megoldás. Sokkal inkább az, hogy senki nem nézi meg rendszerszinten, mit jelent ez a kötelezettség a saját szervezetére szabva. Ennek hiányában pedig a cégek évről évre ugyanazt a több tízmilliós összeget fizetik be anélkül, hogy megvizsgálnák, valóban szükséges-e.

Ugyanaz a cég, 24 millió különbséggel

Egy 182 fős vállalat példája pontosan megmutatja a rendszer lényegét. Ha egyetlen megváltozott munkaképességű munkavállalót sem vesznek figyelembe, az éves befizetés 24 146 800 forint. Ha azonban a meglévő állományból négy fő státuszát megfelelően rendezik, az összeg 14 526 000 forintra csökken. Kilenc fő esetében pedig a hozzájárulás teljesen megszűnik. Ugyanaz a cég, ugyanaz a létszám, több mint 24 millió forint különbség, és valójában egy klasszikus vezetői döntés, hogy mi lesz ezzel a pénzzel.

A pénz gyakran már a cégen belül van

A leggyakoribb tévhit, hogy a hozzájárulás csökkentése csak új felvétellel lehetséges. A valóság ezzel szemben az, hogy sok szervezetben már jelen vannak azok a munkavállalók, akik figyelembe vehetők lennének a számítás során, csak éppen nincs megfelelően azonosítva vagy adminisztratívan rendezve a státuszuk. Ilyenkor nem toborzásról beszélünk, hanem optimalizációról.

Az első lépés jellemzően egy rehabilitációs audit: célzott létszám- és státuszelemzés, amely megmutatja, hol csökkenthető vagy akár nullázható a befizetés. A tapasztalat az, hogy már ez az átvilágítás is milliós megtakarítást tár fel éves szinten. A legrosszabb eset, ha kiderül: nincs mozgástér. A legjobb, ha a következő évben a cég már nem fizeti be ugyanazt az összeget, mert nem kell.

Növekvő költség vagy kiaknázatlan lehetőség?

A tendencia egyértelmű, a hozzájárulás összege folyamatosan emelkedik, a minimálbérhez kötött rendszer miatt ez a jövőben is így marad.  Ez azt jelenti, hogy a „nem foglalkozunk vele” hozzáállás egyre drágábbá válik. Közben a másik oldalon ott van egy alig használt eszköz, egy olyan szabályozási logika, amely megfelelő megközelítéssel nemcsak költségcsökkentést, hanem stabilabb működést és valós üzleti előnyt is hozhat.

Mihályi Magdolna
Mihályi Magdolna
Mihályi Magdolna
Mihályi Magdolna
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu