Nem a hősökre, hanem a rendszerekre kellene építenünk
A magyar üzleti életben még mindig erősen él a hőskultusz. Szeretjük a karizmatikus alapítókat, a kiemelkedő szakembereket, a mindent megoldó vezetőket. Szeretünk olyan történeteket hallani, amelyekben egy ember tehetsége, kitartása vagy zsenialitása visz sikerre egy vállalkozást, egy intézményt vagy akár egy egész szervezetet, rendszert.
Ezek a történetek inspirálóak. Ugyanakkor van velük egy probléma: hosszú távon ritkán ezek jelentik a siker valódi alapját. Ahogy a magánegészségügyi szolgáltatók, úgy a legtöbb reálgazdasági szereplő, általában a modern szervezetek működése ugyanis nem a hősökön, hanem a rendszereken múlik.
Ez elsőre talán kevésbé hangzik izgalmasan. Egy rendszer nem kerül címlapra. Nem ad olyan jó történetet, mint egy rendkívüli vezető vagy egy zseniális szakember. Mégis, ha megnézzük a tartósan sikeres vállalatokat, szinte mindig ugyanazt látjuk: képesek voltak olyan működést létrehozni, amely nem egyetlen ember tudására, energiájára vagy jelenlétére épül.
Warren Buffett gyakran beszél arról, hogy a legjobb vállalkozások sokszor kifejezetten „unalmasak”. Nem azért, mert ne lennének sikeresek, hanem mert kiszámíthatóan működnek. Nem a folyamatos improvizációra, hanem az ismételhető folyamatokra épülnek. A mai üzleti világban hajlamosak vagyunk alábecsülni ennek a jelentőségét.
Rendszert kell építeni, az innováció önmagában nem versenyelőny
Különösen akkor, amikor szinte minden a technológiai újdonságokról szól. Naponta jelennek meg hírek mesterséges intelligenciáról, automatizációról, digitális transzformációról vagy valamilyen új technológiai áttörésről. Könnyű azt gondolni, hogy a siker kulcsa elsősorban ezekben az eszközökben rejlik. A valóság azonban ennél jóval prózaibb.
Egy új technológia önmagában ritkán old meg szervezeti problémákat. Sok esetben inkább felnagyítja azokat. Ha egy cég működése átláthatatlan, ha a folyamatok nincsenek dokumentálva, ha a döntések logikája nem követhető, akkor a legmodernebb technológia sem fog rendet teremteni. Legfeljebb gyorsabban termeli újra ugyanazokat a hibákat.
Az innováció értékét ezért nem az határozza meg, mennyire új vagy látványos. Hanem az, hogy képes-e jobb választ adni egy működési problémára. Vezetőként számomra ez az egyik legfontosabb szempont. Nem az a kérdés, hogy egy megoldás jól hangzik-e egy konferencián vagy egy sajtóközleményben. Hanem az, hogy beilleszthető-e a napi működésbe. Javítja-e a minőséget. Átláthatóbbá teszi-e a folyamatokat. Segít-e jobb döntéseket hozni. Az üzleti világban sokszor túlértékeljük a látványos újításokat, és alulértékeljük a következetes rendszerépítést.
A növekedés ott kezdődik, ahol a kontroll véget ér
Pedig a növekedés szinte minden szervezet életében ugyanahhoz a ponthoz érkezik el. Ahhoz a pillanathoz, amikor az alapító vagy a vezető már nem tud minden döntésben személyesen részt venni. Az első időszakban a közvetlen kontroll hatalmas előnyt jelent. Gyorsak a döntések, erős a személyes felelősségvállalás, minden fontos kérdésben jelen van az a tudás, amelyre a vállalkozás eredetileg épült.
Egy pont után azonban ugyanez a modell válik a fejlődés legnagyobb akadályává. Amikor minden döntés ugyanahhoz az emberhez fut be, a szervezet teljesítménye fokozatosan egyetlen ember kapacitásához kötődik. A problémát ilyenkor már nem a piac mérete vagy a lehetőségek hiánya jelenti. Sokkal inkább az, hogy túl sok döntés torlódik fel ugyanott. A valódi növekedés ezért nem újabb munkaórákkal kezdődik, hanem a döntési képesség decentralizálásával.
Ez azonban csak akkor működik, ha létezik közös gondolkodási keret. Ha vannak standardok. Ha dokumentáltak a folyamatok. Ha a szervezet tagjai ugyanazokat az alapelveket használják a döntéseik során. Másképpen fogalmazva: ha létezik rendszer.
A bizalom alapja az átláthatóság
Az egészségügy különösen érdekes példája ennek a dilemmának. A páciensek természetesen emberekhez kötődnek. Bíznak egy adott szakemberben, megszoknak egy terapeutát vagy orvost. Ez teljesen természetes emberi reakció.
Ugyanakkor hosszú távon nem lehet kizárólag személyekre építeni a minőséget.
Egy egészségügyi szolgáltatás értékét nem az mutatja meg, hogy egyetlen kiváló szakember milyen eredményeket ér el, hanem az, hogy a páciens ugyanazt a szakmai logikát, ugyanazt a minőséget és ugyanazt az átláthatóságot kapja-e a rendszer különböző pontjain.
A páciens szempontjából ugyanis a legfontosabb kérdés nem az, hogy hány dokumentum készül egy folyamat során, vagy milyen belső szabályok működnek a háttérben. Hanem az, hogy érti-e, mi történik vele. Tudja-e, honnan indul a terápiás folyamat. Tudja-e, milyen cél felé halad. Tudja-e, mi alapján születnek a döntések. És tudja-e, mikor tekinthető lezártnak a folyamat. A bizalom ugyanis nem attól épül fel, hogy egy szolgáltatás rövid vagy hosszú. Hanem attól, hogy átlátható.
Az AI korszakában a hiteles adatok értéke nő igazán
Ez a felismerés messze túlmutat az egészségügyön. A következő években a mesterséges intelligencia terjedése miatt szinte minden iparágban felértékelődik majd az átláthatóság és a dokumentáltság szerepe. Sok vállalat ma még elsősorban arra koncentrál, hogyan használhatná az AI-t saját működésében. Pedig legalább ennyire fontos kérdés, hogy mások hogyan használják majd velünk szemben.
Egy álláskereső AI segítségével készül az interjúra. Egy ügyfél AI segítségével hasonlítja össze a szolgáltatókat. Egy partner AI segítségével elemez ajánlatokat. Egy hatóság AI segítségével értelmez szabályozásokat. Ebben a környezetben egyre nehezebb lesz homályos állításokra, általános ígéretekre vagy informális működésre építeni. A rendszereknek bizonyíthatónak, visszakövethetőnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük.
És itt ismét ugyanahhoz a ponthoz jutunk vissza: az adat önmagában nem érték. A hiteles adat az. A mesterséges intelligencia nem teszi feleslegessé a rendszereket. Éppen ellenkezőleg. Minden korábbinál jobban ráirányítja a figyelmet arra, hogy milyen minőségű információkra építjük a döntéseinket.
Ezért a következő évek nyertesei nem feltétlenül azok lesznek, akik a leghangosabban beszélnek az innovációról. Sokkal inkább azok, akik a legkövetkezetesebben építenek működő rendszereket. Olyan szervezeteket, amelyekben a tudás nem néhány ember fejében létezik. Olyan folyamatokat, amelyek dokumentáltak és átadhatók. Olyan döntési mechanizmusokat, amelyek több ember kezében is ugyanazt a minőséget képesek előállítani.
A magyar gazdaság versenyképességének szempontjából talán ez az egyik legfontosabb kérdés. Nem az, hogy vannak-e tehetséges szakembereink vagy kiváló vállalkozóink. Ebben soha nem volt hiány. A kérdés inkább az, hogy képesek vagyunk-e olyan szervezeteket építeni, amelyek a tehetséget tartós teljesítménnyé alakítják.
Mert a minőség hosszú távon nem maradhat néhány ember személyes hősiességének eredménye. A valóban sikeres vállalatok, intézmények és országok nem azért működnek jól, mert mindig megtalálják a következő hőst. Hanem azért, mert olyan rendszereket építenek, amelyekben a jó teljesítmény nem kivétel, hanem a működés természetes következménye.