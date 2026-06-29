Nem a hősökre, hanem a rendszerekre kellene építenünk

A magyar üzleti életben még mindig erősen él a hőskultusz. Szeretjük a karizmatikus alapítókat, a kiemelkedő szakembereket, a mindent megoldó vezetőket. Szeretünk olyan történeteket hallani, amelyekben egy ember tehetsége, kitartása vagy zsenialitása visz sikerre egy vállalkozást, egy intézményt vagy akár egy egész szervezetet, rendszert.

Rendszert kell építeni – hiteles adatokkal segítve a döntéseket / Fotó: Shutterstock

Ezek a történetek inspirálóak. Ugyanakkor van velük egy probléma: hosszú távon ritkán ezek jelentik a siker valódi alapját. Ahogy a magánegészségügyi szolgáltatók, úgy a legtöbb reálgazdasági szereplő, általában a modern szervezetek működése ugyanis nem a hősökön, hanem a rendszereken múlik.

Ez elsőre talán kevésbé hangzik izgalmasan. Egy rendszer nem kerül címlapra. Nem ad olyan jó történetet, mint egy rendkívüli vezető vagy egy zseniális szakember. Mégis, ha megnézzük a tartósan sikeres vállalatokat, szinte mindig ugyanazt látjuk: képesek voltak olyan működést létrehozni, amely nem egyetlen ember tudására, energiájára vagy jelenlétére épül.

Warren Buffett gyakran beszél arról, hogy a legjobb vállalkozások sokszor kifejezetten „unalmasak”. Nem azért, mert ne lennének sikeresek, hanem mert kiszámíthatóan működnek. Nem a folyamatos improvizációra, hanem az ismételhető folyamatokra épülnek. A mai üzleti világban hajlamosak vagyunk alábecsülni ennek a jelentőségét.

Rendszert kell építeni, az innováció önmagában nem versenyelőny

Különösen akkor, amikor szinte minden a technológiai újdonságokról szól. Naponta jelennek meg hírek mesterséges intelligenciáról, automatizációról, digitális transzformációról vagy valamilyen új technológiai áttörésről. Könnyű azt gondolni, hogy a siker kulcsa elsősorban ezekben az eszközökben rejlik. A valóság azonban ennél jóval prózaibb.

Egy új technológia önmagában ritkán old meg szervezeti problémákat. Sok esetben inkább felnagyítja azokat. Ha egy cég működése átláthatatlan, ha a folyamatok nincsenek dokumentálva, ha a döntések logikája nem követhető, akkor a legmodernebb technológia sem fog rendet teremteni. Legfeljebb gyorsabban termeli újra ugyanazokat a hibákat.