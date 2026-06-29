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szervezet

Nem a hősökre, hanem a rendszerekre kellene építenünk

Az üzleti világban sokszor túlértékeljük a látványos innovációkat, és alulértékeljük a következetes rendszerépítést. Pedig hosszú távon nem az új eszközök, a hangzatos technológiák vagy az egyéni hőstettek adják egy szervezet erejét, hanem az a képesség, hogy a jó döntések és a magas minőség ismételhetővé váljanak. A valódi növekedés ott kezdődik, amikor egy vállalat már nem egyes emberek teljesítményére, hanem közös gondolkodásra, a rendszer átlátható folyamatokra és átadható működésre épül.
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Czeglédi Tamás
a MozgásKlinika társalapítója
19 perce
Szervezet Rendszer Mesterséges Intelligencia Szakember

A magyar üzleti életben még mindig erősen él a hőskultusz. Szeretjük a karizmatikus alapítókat, a kiemelkedő szakembereket, a mindent megoldó vezetőket. Szeretünk olyan történeteket hallani, amelyekben egy ember tehetsége, kitartása vagy zsenialitása visz sikerre egy vállalkozást, egy intézményt vagy akár egy egész szervezetet, rendszert.

rendszer,egészségügy
Rendszert kell építeni – hiteles adatokkal segítve a döntéseket / Fotó: Shutterstock

Ezek a történetek inspirálóak. Ugyanakkor van velük egy probléma: hosszú távon ritkán ezek jelentik a siker valódi alapját. Ahogy a magánegészségügyi szolgáltatók, úgy a legtöbb reálgazdasági szereplő, általában a modern szervezetek működése ugyanis nem a hősökön, hanem a rendszereken múlik.

Ez elsőre talán kevésbé hangzik izgalmasan. Egy rendszer nem kerül címlapra. Nem ad olyan jó történetet, mint egy rendkívüli vezető vagy egy zseniális szakember. Mégis, ha megnézzük a tartósan sikeres vállalatokat, szinte mindig ugyanazt látjuk: képesek voltak olyan működést létrehozni, amely nem egyetlen ember tudására, energiájára vagy jelenlétére épül.

Warren Buffett gyakran beszél arról, hogy a legjobb vállalkozások sokszor kifejezetten „unalmasak”. Nem azért, mert ne lennének sikeresek, hanem mert kiszámíthatóan működnek. Nem a folyamatos improvizációra, hanem az ismételhető folyamatokra épülnek. A mai üzleti világban hajlamosak vagyunk alábecsülni ennek a jelentőségét.

Rendszert kell építeni, az innováció önmagában nem versenyelőny

Különösen akkor, amikor szinte minden a technológiai újdonságokról szól. Naponta jelennek meg hírek mesterséges intelligenciáról, automatizációról, digitális transzformációról vagy valamilyen új technológiai áttörésről. Könnyű azt gondolni, hogy a siker kulcsa elsősorban ezekben az eszközökben rejlik. A valóság azonban ennél jóval prózaibb.

Egy új technológia önmagában ritkán old meg szervezeti problémákat. Sok esetben inkább felnagyítja azokat. Ha egy cég működése átláthatatlan, ha a folyamatok nincsenek dokumentálva, ha a döntések logikája nem követhető, akkor a legmodernebb technológia sem fog rendet teremteni. Legfeljebb gyorsabban termeli újra ugyanazokat a hibákat.

Az innováció értékét ezért nem az határozza meg, mennyire új vagy látványos. Hanem az, hogy képes-e jobb választ adni egy működési problémára. Vezetőként számomra ez az egyik legfontosabb szempont. Nem az a kérdés, hogy egy megoldás jól hangzik-e egy konferencián vagy egy sajtóközleményben. Hanem az, hogy beilleszthető-e a napi működésbe. Javítja-e a minőséget. Átláthatóbbá teszi-e a folyamatokat. Segít-e jobb döntéseket hozni. Az üzleti világban sokszor túlértékeljük a látványos újításokat, és alulértékeljük a következetes rendszerépítést.

A növekedés ott kezdődik, ahol a kontroll véget ér

Pedig a növekedés szinte minden szervezet életében ugyanahhoz a ponthoz érkezik el. Ahhoz a pillanathoz, amikor az alapító vagy a vezető már nem tud minden döntésben személyesen részt venni. Az első időszakban a közvetlen kontroll hatalmas előnyt jelent. Gyorsak a döntések, erős a személyes felelősségvállalás, minden fontos kérdésben jelen van az a tudás, amelyre a vállalkozás eredetileg épült.

Egy pont után azonban ugyanez a modell válik a fejlődés legnagyobb akadályává. Amikor minden döntés ugyanahhoz az emberhez fut be, a szervezet teljesítménye fokozatosan egyetlen ember kapacitásához kötődik. A problémát ilyenkor már nem a piac mérete vagy a lehetőségek hiánya jelenti. Sokkal inkább az, hogy túl sok döntés torlódik fel ugyanott. A valódi növekedés ezért nem újabb munkaórákkal kezdődik, hanem a döntési képesség decentralizálásával.

Ez azonban csak akkor működik, ha létezik közös gondolkodási keret. Ha vannak standardok. Ha dokumentáltak a folyamatok. Ha a szervezet tagjai ugyanazokat az alapelveket használják a döntéseik során. Másképpen fogalmazva: ha létezik rendszer.

A bizalom alapja az átláthatóság

Az egészségügy különösen érdekes példája ennek a dilemmának. A páciensek természetesen emberekhez kötődnek. Bíznak egy adott szakemberben, megszoknak egy terapeutát vagy orvost. Ez teljesen természetes emberi reakció.

Ugyanakkor hosszú távon nem lehet kizárólag személyekre építeni a minőséget. 

Egy egészségügyi szolgáltatás értékét nem az mutatja meg, hogy egyetlen kiváló szakember milyen eredményeket ér el, hanem az, hogy a páciens ugyanazt a szakmai logikát, ugyanazt a minőséget és ugyanazt az átláthatóságot kapja-e a rendszer különböző pontjain.

A páciens szempontjából ugyanis a legfontosabb kérdés nem az, hogy hány dokumentum készül egy folyamat során, vagy milyen belső szabályok működnek a háttérben. Hanem az, hogy érti-e, mi történik vele. Tudja-e, honnan indul a terápiás folyamat. Tudja-e, milyen cél felé halad. Tudja-e, mi alapján születnek a döntések. És tudja-e, mikor tekinthető lezártnak a folyamat. A bizalom ugyanis nem attól épül fel, hogy egy szolgáltatás rövid vagy hosszú. Hanem attól, hogy átlátható.

Az AI korszakában a hiteles adatok értéke nő igazán

Ez a felismerés messze túlmutat az egészségügyön. A következő években a mesterséges intelligencia terjedése miatt szinte minden iparágban felértékelődik majd az átláthatóság és a dokumentáltság szerepe. Sok vállalat ma még elsősorban arra koncentrál, hogyan használhatná az AI-t saját működésében. Pedig legalább ennyire fontos kérdés, hogy mások hogyan használják majd velünk szemben.

Egy álláskereső AI segítségével készül az interjúra. Egy ügyfél AI segítségével hasonlítja össze a szolgáltatókat. Egy partner AI segítségével elemez ajánlatokat. Egy hatóság AI segítségével értelmez szabályozásokat. Ebben a környezetben egyre nehezebb lesz homályos állításokra, általános ígéretekre vagy informális működésre építeni. A rendszereknek bizonyíthatónak, visszakövethetőnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük.

És itt ismét ugyanahhoz a ponthoz jutunk vissza: az adat önmagában nem érték. A hiteles adat az. A mesterséges intelligencia nem teszi feleslegessé a rendszereket. Éppen ellenkezőleg. Minden korábbinál jobban ráirányítja a figyelmet arra, hogy milyen minőségű információkra építjük a döntéseinket.

Ezért a következő évek nyertesei nem feltétlenül azok lesznek, akik a leghangosabban beszélnek az innovációról. Sokkal inkább azok, akik a legkövetkezetesebben építenek működő rendszereket. Olyan szervezeteket, amelyekben a tudás nem néhány ember fejében létezik. Olyan folyamatokat, amelyek dokumentáltak és átadhatók. Olyan döntési mechanizmusokat, amelyek több ember kezében is ugyanazt a minőséget képesek előállítani.

A magyar gazdaság versenyképességének szempontjából talán ez az egyik legfontosabb kérdés. Nem az, hogy vannak-e tehetséges szakembereink vagy kiváló vállalkozóink. Ebben soha nem volt hiány. A kérdés inkább az, hogy képesek vagyunk-e olyan szervezeteket építeni, amelyek a tehetséget tartós teljesítménnyé alakítják.

Mert a minőség hosszú távon nem maradhat néhány ember személyes hősiességének eredménye. A valóban sikeres vállalatok, intézmények és országok nem azért működnek jól, mert mindig megtalálják a következő hőst. Hanem azért, mert olyan rendszereket építenek, amelyekben a jó teljesítmény nem kivétel, hanem a működés természetes következménye.

Czeglédi Tamás
Czeglédi Tamás
Czeglédi Tamás
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