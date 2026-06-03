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gazdaságpolitika

A versenyképesség mint nemzeti stratégiai tartalék

A versenyképesség megközelítése nem mérnöki vagy államháztartási, hanem alapjaiban humánökológiai szemlélet. A versenyképesség alapja a 9 millió főt meghaladó hazai népesség. Ennek környezetét adja a gazdaságföldrajzi helyzet, a történelmi adottságok, az itteni és a potenciálisan bevonható tőke, az infrastruktúra, a támogatások, a pénzügyi rendszer működése, az iskolázottság és a versenyképes tudás.
Szerző képe
VG Páholy: Csuhaj V. Imre
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnöke
21 perce
Gazdaságpolitika Versenyképesség Javítás Stratégia Versenyképesség

A VG Vélemények rovatában egy hónappal ezelőtt a hazai vízgazdálkodásról írtam mint nemzeti stratégiai tartalékról. A sort a versenyképességgel, az e téren lévő, eddig ki nem aknázott lehetőségekkel folytatom.

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A versenyképesség alapja a 9 millió főt meghaladó hazai népesség / Fotó: LightField Studios / Shuttertstock

A nemzetközi és a hazai összehasonlító versenyképességi elemzések a hazai gazdaság reális helyzetét mutatják be: jelentős problémákkal és hiányosságokkal, másrészt jóval kisebb mértékű előnyökkel és erősségekkel együttesen. Az összkép a 2020-as évek derekán kritikus, lehangoló és változásért kiáltó. Magyarország a svájci IMD versenyképességi rangsora alapján 2022-2024 közötti időszakban – a vizsgált 67 ország között – minden területen rontotta pozícióját, és az 54. helyre sodródott. Ez 2025-ben némileg javult (a 48. helyre lépett elő), azonban pozíciója a legtöbb vonatkozásban elmarad a rendszerváltáskor élenjáró másik két országhoz (Csehország, Lengyelország) képest. Amíg évtizedekkel korábban ők, a közép-kelet-európai, volt szocialista országok jelentették a referenciaalapot, addig az elmúlt másfél évtizedben a balkáni államok (Románia, Bulgária, illetve kisebb mértékben Horvátország) vették át ezt a szerepet. A Balkán mint referenciakörnyezet tévút hazánk számára, különösen annak geopolitikai-történeti összefüggéseit vizsgálva. A versenyképességet illetően a Fülöp-szigetekkel és Botswanával egy szinten – nem ez volt kétszáz évvel ezelőtt Széchenyi István vagy száz éve Bethlen István álma hazánk jövőjéről. 

A versenyképesség javítása alapvető érdekünk

A versenyképesség terén való érdemi és tartós előrelépés nemcsak az ország gyarapodásának, kiegyensúlyozott fejlődésének záloga, hanem az ún. közepes fejlettség csapdájából történő kitörés útja is egyben. „Mozgósítása” a társadalmi-gazdasági élet valamennyi aktorának egyirányba mutató és egységes cselekvésén múlik.

A versenyképességi tartalék mobilizálását az egyes kormányzati programok időről-időre célként fogalmazzák meg: legutóbb 2024-ben fogadta el az Orbán-kormány Magyarország versenyképességi stratégiáját a 2024 és 2030 közötti időszakra.

 E stratégia számos résznél megfogalmazásában, bizonyos helyzetekből adódó intézkedések kijelölésében helyes következtetésre jut, azonban az átfogó következtetések levonását megkerüli, illetve azok problémáit alulértékeli, bagatellizálja. Ez annak a következménye, hogy nem tud túllépni /nem akart túllépni/ a megelőző közel másfél évtized rutinszerű gyakorlatán, jó (vagy jónak gondolt), de a változó környezetben már nem „időtálló” intézkedésein, továbbá elkerüli a szembenézést az általa generált problémákkal. A nemrég újonnan felállt kormány gazdaságfejlesztési stratégiájának reflektálnia kell a versenyképességi kihívásra. 

Ehhez – a korábbi gazdaságpolitikával szemben is – kérdéseket kell feltenni:

  1. Reálisak-e a helyzetelemzéseink, amelyek nem adtak / adnak választ arra, miért van Csehország vagy Lengyelország gyorsítópályán, és miért kerültünk mi „langyos szélárnyékba”? 
  2. Miért akarunk Európa „ipari műhelye” lenni, amely ma másodrendbeli támogató pozíciót – limitált innovációt és profitrátát – jelent, amikor az egyoldalú ipari koncentráció torzít? 
  3. Milyen megfontolásból nevesítjük gazdaságpolitikai prioritásnak a magyar beszállítócégek fejlesztését (megrendelői oldallal kapcsolatos elvárások nélkül), hiszen ez a limitált piac, növekedés és nyereségesség útja? 
  4. Milyen gazdaságtörténeti magyarázata van annak, hogy hazánk „rendületlenül” gyarapítja és ösztönzi az ún. kékgalléros munkavállalók számának gyarapodását, akár külföldi munkaerőimport által? 
  5. Miért rögzítjük magunkat a fosszilis energiafelhasználás csapdájához, ha vannak jelentős megújulóenergia-tartalékaink (a napenergián túl a geotermikus vagy a szélenergiáig), illetve hosszú távon is megtérülő és hasznos az energiamegtakarítás? 
  6. Nem nevetséges-e a XXI. században, hogy a magyar emberek oktatását és képzését az „ipar igényeihez kívánjuk igazítani”? 

Sorolhatnánk tovább ezen felülvizsgálandó kérdések – sokszor súlyos gazdaságpolitikai döntések és hibás cselekvések – körét. Nézzünk magunkba: az eddigi versenyképességi intézkedések összessége kudarc volt, a jövőben valami más kell. Induljunk onnan: a versenyképesség alapja a 9 millió főt meghaladó hazai népesség. Ennek környezetét adja a gazdaságföldrajzi helyzet, a történelmi adottságok, az itteni és a potenciálisan bevonható tőke, az infrastruktúra, a támogatások, a pénzügyi rendszer működése, az iskolázottság és a versenyképes tudás stb. A versenyképesség megközelítése nem mérnöki vagy államháztartási, hanem alapjaiban humánökológiai szemlélet. 

Soraimat a gazdasági életből sem hiányzó jövőkép vázolásával zárom: a következő 6-8 évben a nemzetközi versenyképességi rangsor 30. helyére kerülés (és a tartósan ottmaradás) éves szinten kb. 2-2,5 százalékos GDP emelkedést jelentene. 

Érdemes tehát e témát a társadalmi cselekvésben az élvonalba sorolni.

VG Páholy: Csuhaj V. Imre
VG Páholy: Csuhaj V. Imre
VG Páholy: Csuhaj V. Imre
VG Páholy: Csuhaj V. Imre
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